https://ria.ru/20250328/ator-2007904655.html

АТОР не зафиксировала обращений россиян о прерывании отдыха в Таиланде

АТОР не зафиксировала обращений россиян о прерывании отдыха в Таиланде - РИА Новости, 28.03.2025

АТОР не зафиксировала обращений россиян о прерывании отдыха в Таиланде

Ассоциация туроператоров России (АТОР) не фиксирует обращений от российских туристов о досрочном прерывании отдыха в Таиланде или эвакуации в связи с... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T12:15:00+03:00

2025-03-28T12:15:00+03:00

2025-03-28T13:26:00+03:00

таиланд

бангкок

мьянма

артур мурадян

ассоциация туроператоров россии (атор)

в мире

землетрясение в мьянме и таиланде

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) не фиксирует обращений от российских туристов о досрочном прерывании отдыха в Таиланде или эвакуации в связи с землетрясением, заявил РИА Новости вице-президент ассоциации Артур Мурадян. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Телеканал Thai PBS сообщил об одном погибшем в результате обрушения здания в Бангкоке. По меньшей мере 67 человек находятся под завалами обрушившегося здания в районе Бангсы в Бангкоке, пишет газета Khaosod. "На текущий момент мы не фиксируем обращений туристов с просьбами о досрочном прекращении или эвакуации. Внимательно рекомендуем следить за информацией, поступающей от тайских или российских властей. При этом сейчас мы видим, что аэропорты Таиланда закрыты, ситуация, возможно, будет нормализована, если не будет повторных толчков", - сказал Мурадян. Он рекомендовал туристам внимательно следить за табло вылета и прилета в аэропортах, чтобы координировать свои действия.Позже в своем Telegram-канале АТОР сообщила о том, что краткосрочное закрытие аэропортов на прилет и вылет затронуло туристов в малой степени. "В частности, в Паттайе менее часа назад приземлился рейс Azur Air из Москвы. Готовится к вылету рейс той же авиакомпании ZF2872 в Новосибирск", - указали в ассоциации.

https://ria.ru/20250328/bangkok-2007877731.html

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бангкок

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таиланд, бангкок, мьянма, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор), в мире, землетрясение в мьянме и таиланде