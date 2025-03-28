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АТОР не зафиксировала обращений россиян о прерывании отдыха в Таиланде - РИА Новости, 28.03.2025
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12:15 28.03.2025 (обновлено: 13:26 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/ator-2007904655.html
АТОР не зафиксировала обращений россиян о прерывании отдыха в Таиланде
АТОР не зафиксировала обращений россиян о прерывании отдыха в Таиланде - РИА Новости, 28.03.2025
АТОР не зафиксировала обращений россиян о прерывании отдыха в Таиланде
Ассоциация туроператоров России (АТОР) не фиксирует обращений от российских туристов о досрочном прерывании отдыха в Таиланде или эвакуации в связи с... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T12:15:00+03:00
2025-03-28T13:26:00+03:00
таиланд
бангкок
мьянма
артур мурадян
ассоциация туроператоров россии (атор)
в мире
землетрясение в мьянме и таиланде
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) не фиксирует обращений от российских туристов о досрочном прерывании отдыха в Таиланде или эвакуации в связи с землетрясением, заявил РИА Новости вице-президент ассоциации Артур Мурадян. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Телеканал Thai PBS сообщил об одном погибшем в результате обрушения здания в Бангкоке. По меньшей мере 67 человек находятся под завалами обрушившегося здания в районе Бангсы в Бангкоке, пишет газета Khaosod. "На текущий момент мы не фиксируем обращений туристов с просьбами о досрочном прекращении или эвакуации. Внимательно рекомендуем следить за информацией, поступающей от тайских или российских властей. При этом сейчас мы видим, что аэропорты Таиланда закрыты, ситуация, возможно, будет нормализована, если не будет повторных толчков", - сказал Мурадян. Он рекомендовал туристам внимательно следить за табло вылета и прилета в аэропортах, чтобы координировать свои действия.Позже в своем Telegram-канале АТОР сообщила о том, что краткосрочное закрытие аэропортов на прилет и вылет затронуло туристов в малой степени. "В частности, в Паттайе менее часа назад приземлился рейс Azur Air из Москвы. Готовится к вылету рейс той же авиакомпании ZF2872 в Новосибирск", - указали в ассоциации.
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таиланд, бангкок, мьянма, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор), в мире, землетрясение в мьянме и таиланде
Таиланд, Бангкок, Мьянма, Артур Мурадян, Ассоциация туроператоров России (АТОР), В мире, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
АТОР не зафиксировала обращений россиян о прерывании отдыха в Таиланде

АТОР не зафиксировала обращений россиян о досрочном прерывании отдыха в Таиланде

© AP Photo / Sakchai LalitСпасатели выносят пострадавшего с места обрушения здания в Бангкоке
Спасатели выносят пострадавшего с места обрушения здания в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Sakchai Lalit
Спасатели выносят пострадавшего с места обрушения здания в Бангкоке
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) не фиксирует обращений от российских туристов о досрочном прерывании отдыха в Таиланде или эвакуации в связи с землетрясением, заявил РИА Новости вице-президент ассоциации Артур Мурадян.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке.
Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме
© Getty Images / Lauren DeCicca

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

Место обрушения здания в Бангкоке, Таиланд

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

Место обрушения здания в Бангкоке

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

Тайские спасатели на месте обрушения здания в Бангкоке

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

Тайские спецслужбы рядом с местом обрушения здания в Бангкоке

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Власти города объявили режим ЧП.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8
© AP Photo / Sakchai Lalit

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

Спасатели выносят пострадавшего с места обрушения здания в Бангкоке

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8
Телеканал Thai PBS сообщил об одном погибшем в результате обрушения здания в Бангкоке. По меньшей мере 67 человек находятся под завалами обрушившегося здания в районе Бангсы в Бангкоке, пишет газета Khaosod.
"На текущий момент мы не фиксируем обращений туристов с просьбами о досрочном прекращении или эвакуации. Внимательно рекомендуем следить за информацией, поступающей от тайских или российских властей. При этом сейчас мы видим, что аэропорты Таиланда закрыты, ситуация, возможно, будет нормализована, если не будет повторных толчков", - сказал Мурадян.
Он рекомендовал туристам внимательно следить за табло вылета и прилета в аэропортах, чтобы координировать свои действия.
Позже в своем Telegram-канале АТОР сообщила о том, что краткосрочное закрытие аэропортов на прилет и вылет затронуло туристов в малой степени. "В частности, в Паттайе менее часа назад приземлился рейс Azur Air из Москвы. Готовится к вылету рейс той же авиакомпании ZF2872 в Новосибирск", - указали в ассоциации.
Люди во время землетрясения в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
В Бангкоке из-за землетрясения эвакуируют высотные здания
Вчера, 10:51
 
ТаиландБангкокМьянмаАртур МурадянАссоциация туроператоров России (АТОР)В миреЗемлетрясение в Мьянме и Таиланде
 
 
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