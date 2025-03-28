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В Бангкоке может находиться до 2000 российских туристов

В Бангкоке может находиться до 2000 российских туристов - РИА Новости, 28.03.2025

В Бангкоке может находиться до 2000 российских туристов

По предварительным данным, в Бангкоке может находиться до 2 тысяч туристов из России, из них около четверти - организованные путешественники, сообщает... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T11:45:00+03:00

2025-03-28T11:45:00+03:00

2025-03-28T13:24:00+03:00

землетрясение в мьянме и таиланде

ассоциация туроператоров россии (атор)

россия

бангкок

таиланд

в мире

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. По предварительным данным, в Бангкоке может находиться до 2 тысяч туристов из России, из них около четверти - организованные путешественники, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке.Телеканал CNN со ссылкой на местные власти сообщает, что по меньшей мере 50 человек получили ранения в результате обрушения здания в Бангкоке, один человек остается под обломками."В Бангкоке по предварительным данным может находиться до 2000 туристов из России. Из них около четверти – из числа организованных путешественников. Также в Бангкоке проживает значительное количество россиян - не туристов", - говорится в Telegram-канале ассоциации.Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин прокомментировал РИА Новости, что в самом Бангкоке находится примерно 600 организованных туристов. Бангкок также является крупнейшим транзитным хабом для путешествий по Юго-Восточной Азии и по другим направлениям Таиланда. Представитель РСТ отметил, что сейчас на курортах обстановка спокойная."Бангкок, помимо транзитной функции, выполняет еще и экскурсионную, поэтому туристы, как правило, находятся в Бангкоке с целью экскурсии и непродолжительное время. Но в Бангкоке и в целом в Таиланде нужно учитывать, что сейчас проживает большое количество российских граждан, которые находятся там с целью длительного проживания, удаленной работы. И поэтому, естественно, в самом Бангкоке туристов самостоятельных, включая граждан, которые находятся временно в столице Бангкоке, их гораздо больше", - добавил Горин.

https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007887332.html

россия

бангкок

таиланд

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землетрясение в мьянме и таиланде, ассоциация туроператоров россии (атор), россия, бангкок, таиланд, в мире