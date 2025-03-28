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На Западе жестко высказались об атаке ВСУ на ГИС "Суджа" - РИА Новости, 28.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:56 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/ataka-2007965538.html
На Западе жестко высказались об атаке ВСУ на ГИС "Суджа"
На Западе жестко высказались об атаке ВСУ на ГИС "Суджа" - РИА Новости, 28.03.2025
На Западе жестко высказались об атаке ВСУ на ГИС "Суджа"
Очередная атака ВСУ на газоизмерительную станцию в Судже свидетельствует о нежелании Украины урегулировать конфликт, заявил ирландский журналист Чей Боуз в... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T15:56:00+03:00
2025-03-28T15:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
суджа
курская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Очередная атака ВСУ на газоизмерительную станцию в Судже свидетельствует о нежелании Украины урегулировать конфликт, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х."Становится очевидным, что киевская диктатура абсолютно не заинтересована ни в какой форме деэскалации", — написал он.В пятницу Минобороны России сообщило, что киевский режим ударом HIMARS фактически уничтожил ГИС "Суджа".На прошлой неделе президент Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.Но всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных ВСУ во время прекращения огня.ГИС "Суджа" также уже не в первый раз подверглась нападению. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали станцию, которая находилась под их контролем с 7 августа. До начала 2025-го по ее измерительным трубопроводам транзитом через Украину поставляли газ для европейских стран.Как отметили в Минобороны России, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. А представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель недоговороспособности режима Зеленского.
https://ria.ru/20250328/mirotvortsy-2007947014.html
https://ria.ru/20250326/tramp-2007271889.html
суджа
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Пожар на газоизмерительной станции "Суджа" после атак киевского режима
Видео, где показана горящая газоизмерительная станции "Суджа", по которой сегодня киевский режим нанес двойной удар, приводит Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского.
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в мире, суджа, курская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Суджа, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины
На Западе жестко высказались об атаке ВСУ на ГИС "Суджа"

Журналист Боуз обвинил Киев в нежелании разрешить конфликт после атаки на Суджу

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Очередная атака ВСУ на газоизмерительную станцию в Судже свидетельствует о нежелании Украины урегулировать конфликт, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Становится очевидным, что киевская диктатура абсолютно не заинтересована ни в какой форме деэскалации", — написал он.
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В пятницу Минобороны России сообщило, что киевский режим ударом HIMARS фактически уничтожил ГИС "Суджа".
На прошлой неделе президент Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
Но всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных ВСУ во время прекращения огня.
ГИС "Суджа" также уже не в первый раз подверглась нападению. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали станцию, которая находилась под их контролем с 7 августа. До начала 2025-го по ее измерительным трубопроводам транзитом через Украину поставляли газ для европейских стран.
Как отметили в Минобороны России, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. А представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель недоговороспособности режима Зеленского.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСуджаКурская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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