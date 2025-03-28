Рейтинг@Mail.ru
В Курcкой области арестовали общественника за неповиновение полиции - РИА Новости, 28.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:33 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/arest-2008042452.html
В Курcкой области арестовали общественника за неповиновение полиции
В Курcкой области арестовали общественника за неповиновение полиции - РИА Новости, 28.03.2025
В Курcкой области арестовали общественника за неповиновение полиции
Ленинский районный суд города Курска назначил общественнику из Глушковского района Сергею Омельченко административный арест на 12 суток за неповиновение... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T20:33:00+03:00
2025-03-28T20:33:00+03:00
происшествия
курск
глушковский район
курская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_25bf9a95d64ea587d5bbeec0fab4bad7.jpg
КУРСК, 28 мар – РИА Новости. Ленинский районный суд города Курска назначил общественнику из Глушковского района Сергею Омельченко административный арест на 12 суток за неповиновение распоряжению сотрудника полиции, рассказали РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области. "Ленинский районный суд города Курска признал Омельченко С.М. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции в связи с исполнением обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности), и назначил административный арест сроком на 12 суток", - сообщили в пресс-службе судов. В ведомстве отметили, что срок наказания исчисляется с момента административного задержания в среду. "Постановление может быть обжаловано в Курском областном суде", - пояснили в прес-службе.
https://ria.ru/20250328/izbienie-2007937448.html
https://ria.ru/20250327/sud-2007712282.html
курск
глушковский район
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_32ca5924214338449e6b929914fdd575.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курск, глушковский район, курская область, россия
Происшествия, Курск, Глушковский район, Курская область, Россия
В Курcкой области арестовали общественника за неповиновение полиции

В Курcкой области арестовали общественника на 12 суток за неповиновение полиции

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 28 мар – РИА Новости. Ленинский районный суд города Курска назначил общественнику из Глушковского района Сергею Омельченко административный арест на 12 суток за неповиновение распоряжению сотрудника полиции, рассказали РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.
"Ленинский районный суд города Курска признал Омельченко С.М. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции в связи с исполнением обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности), и назначил административный арест сроком на 12 суток", - сообщили в пресс-службе судов.
Наручники - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
В Калининградской области арестовали депутата по делу об избиении женщины
Вчера, 14:29
В ведомстве отметили, что срок наказания исчисляется с момента административного задержания в среду.
"Постановление может быть обжаловано в Курском областном суде", - пояснили в прес-службе.
Магомед Исаков - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Суд продлил арест экс-мэра Избербаша
27 марта, 15:30
 
ПроисшествияКурскГлушковский районКурская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала