https://ria.ru/20250328/arest-2008042452.html

В Курcкой области арестовали общественника за неповиновение полиции

В Курcкой области арестовали общественника за неповиновение полиции - РИА Новости, 28.03.2025

В Курcкой области арестовали общественника за неповиновение полиции

Ленинский районный суд города Курска назначил общественнику из Глушковского района Сергею Омельченко административный арест на 12 суток за неповиновение... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T20:33:00+03:00

2025-03-28T20:33:00+03:00

2025-03-28T20:33:00+03:00

происшествия

курск

глушковский район

курская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_25bf9a95d64ea587d5bbeec0fab4bad7.jpg

КУРСК, 28 мар – РИА Новости. Ленинский районный суд города Курска назначил общественнику из Глушковского района Сергею Омельченко административный арест на 12 суток за неповиновение распоряжению сотрудника полиции, рассказали РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области. "Ленинский районный суд города Курска признал Омельченко С.М. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции в связи с исполнением обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности), и назначил административный арест сроком на 12 суток", - сообщили в пресс-службе судов. В ведомстве отметили, что срок наказания исчисляется с момента административного задержания в среду. "Постановление может быть обжаловано в Курском областном суде", - пояснили в прес-службе.

https://ria.ru/20250328/izbienie-2007937448.html

https://ria.ru/20250327/sud-2007712282.html

курск

глушковский район

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курск, глушковский район, курская область, россия