https://ria.ru/20250328/arest-2008042452.html
В Курcкой области арестовали общественника за неповиновение полиции
В Курcкой области арестовали общественника за неповиновение полиции - РИА Новости, 28.03.2025
В Курcкой области арестовали общественника за неповиновение полиции
Ленинский районный суд города Курска назначил общественнику из Глушковского района Сергею Омельченко административный арест на 12 суток за неповиновение... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T20:33:00+03:00
2025-03-28T20:33:00+03:00
2025-03-28T20:33:00+03:00
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КУРСК, 28 мар – РИА Новости. Ленинский районный суд города Курска назначил общественнику из Глушковского района Сергею Омельченко административный арест на 12 суток за неповиновение распоряжению сотрудника полиции, рассказали РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области. "Ленинский районный суд города Курска признал Омельченко С.М. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции в связи с исполнением обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности), и назначил административный арест сроком на 12 суток", - сообщили в пресс-службе судов. В ведомстве отметили, что срок наказания исчисляется с момента административного задержания в среду. "Постановление может быть обжаловано в Курском областном суде", - пояснили в прес-службе.
https://ria.ru/20250328/izbienie-2007937448.html
https://ria.ru/20250327/sud-2007712282.html
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происшествия, курск, глушковский район, курская область, россия
Происшествия, Курск, Глушковский район, Курская область, Россия
В Курcкой области арестовали общественника за неповиновение полиции
В Курcкой области арестовали общественника на 12 суток за неповиновение полиции