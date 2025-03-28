https://ria.ru/20250328/arest-2007849246.html

Второго поджигателя автомобиля на стоянке во Владивостоке арестовали

Второго поджигателя автомобиля на стоянке во Владивостоке арестовали - РИА Новости, 28.03.2025

Второго поджигателя автомобиля на стоянке во Владивостоке арестовали

Второй обвиняемый в поджоге автомобиля по заказу на стоянке во Владивостоке, где в итоге сгорели 22 машины, заключен под стражу, сообщает прокуратура Приморья. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T05:54:00+03:00

2025-03-28T05:54:00+03:00

2025-03-28T05:54:00+03:00

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 28 мар – РИА Новости. Второй обвиняемый в поджоге автомобиля по заказу на стоянке во Владивостоке, где в итоге сгорели 22 машины, заключен под стражу, сообщает прокуратура Приморья. Утром в понедельник на автостоянке на улице Пихтовая во Владивостоке в результате пожара сгорели 22 машины. Возгорание потушили на 150 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет. Прокуратура сообщила, что причиной пожара стал поджог, он попал на камеру наблюдения. Возбуждено уголовное дело об уничтожении имущества. Позже в полиции сообщили, что двое жителей Владивостока по просьбе третьего облили "заказанный" автомобиль бензином, подожгли перчатку, кинули ее в транспортное средство, после чего начался пожар. Заказчик преступления и двое исполнителей ранее были судимы. На видео УМВД двое из них раскаялись в содеянном. Организатор поджога в пятницу заключен под стражу. По данным прокуратуры, он заказал поджог машины, чтобы устрашить должника своего знакомого. Вину в содеянном в полном объеме он не признал. Также суд ранее в пятницу заключил под стражу одного из поджигателей, он признал вину. В прокуратуре РИА Новости сообщили, что мужчины работали только за наркотики, денег за поджог они не получили. "Заключен под стражу третий обвиняемый, осуществивший поджог автомобилей по улице Пихтовая во Владивостоке", - говорится в сообщении. На видео в Telegram-канале прокуратуры опубликовано видео, где фигуранта заводят в зал суда, он идет, опираясь на костыль и трость для ходьбы. Источник в силовых структурах региона рассказал РИА Новости, что у мужчины есть неврологическое заболевание, оно обострилось, но в момент преступления он ходил нормально. Ранее корреспондент РИА Новости с места событий передавал, что поврежденный огнем транспорт восстановлению не подлежит, также огнем повреждены гаражный кооператив и линия уличного освещения.

https://ria.ru/20250326/podzhog-2007354901.html

https://ria.ru/20250325/podzhog-2007094580.html

владивосток

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происшествия, владивосток