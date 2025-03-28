https://ria.ru/20250328/alkogol-2007881622.html

Минфин предложил продлить лицензии на продажу алкоголя в Анапе

Минфин предложил продлить лицензии на продажу алкоголя в Анапе - РИА Новости, 28.03.2025

Минфин предложил продлить лицензии на продажу алкоголя в Анапе

Минфин РФ предложил продлить на 12 месяцев истекающие в 2025 году лицензии на розничную продажу алкоголя для бизнеса Анапы и Темрюкского района Краснодарского... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T11:02:00+03:00

2025-03-28T11:02:00+03:00

2025-03-28T11:13:00+03:00

экономика

анапа

россия

темрюкский район

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Минфин РФ предложил продлить на 12 месяцев истекающие в 2025 году лицензии на розничную продажу алкоголя для бизнеса Анапы и Темрюкского района Краснодарского края, сообщается на сайте министерства."Минфин предлагает продлить в 2025 году на 12 месяцев сроки действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции для бизнеса, работающего в муниципальных образованиях города-курорта Анапа и Темрюкского района Краснодарского края. Продление лицензий распространится в том числе на объекты общественного питания. Соответствующий проект постановления размещен для общественного обсуждения", - говорится в материалах на сайте.Сведения о продлении сроков будут внесены в государственный сводный реестр лицензий в течение трех рабочих дней со дня вступления постановления в силу, отмечается в материалах."Согласно документу, предприниматели также получат право на возврат госпошлины, уплаченной за продление на один год срока действия лицензии, истекающей в 2025 году", - говорится в материалах.Постановление инициировано для поддержки предпринимателей региона, пострадавшего от последствий крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года, подчеркивает Минфин.

https://ria.ru/20250313/sovfed-2004655117.html

https://ria.ru/20250129/tabak-1996099070.html

анапа

россия

темрюкский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, анапа, россия, темрюкский район, министерство финансов рф (минфин россии)