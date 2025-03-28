https://ria.ru/20250328/alkogol-2007881622.html
Минфин предложил продлить лицензии на продажу алкоголя в Анапе
Минфин предложил продлить лицензии на продажу алкоголя в Анапе - РИА Новости, 28.03.2025
Минфин предложил продлить лицензии на продажу алкоголя в Анапе
Минфин РФ предложил продлить на 12 месяцев истекающие в 2025 году лицензии на розничную продажу алкоголя для бизнеса Анапы и Темрюкского района Краснодарского... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:02:00+03:00
2025-03-28T11:02:00+03:00
2025-03-28T11:13:00+03:00
экономика
анапа
россия
темрюкский район
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Минфин РФ предложил продлить на 12 месяцев истекающие в 2025 году лицензии на розничную продажу алкоголя для бизнеса Анапы и Темрюкского района Краснодарского края, сообщается на сайте министерства."Минфин предлагает продлить в 2025 году на 12 месяцев сроки действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции для бизнеса, работающего в муниципальных образованиях города-курорта Анапа и Темрюкского района Краснодарского края. Продление лицензий распространится в том числе на объекты общественного питания. Соответствующий проект постановления размещен для общественного обсуждения", - говорится в материалах на сайте.Сведения о продлении сроков будут внесены в государственный сводный реестр лицензий в течение трех рабочих дней со дня вступления постановления в силу, отмечается в материалах."Согласно документу, предприниматели также получат право на возврат госпошлины, уплаченной за продление на один год срока действия лицензии, истекающей в 2025 году", - говорится в материалах.Постановление инициировано для поддержки предпринимателей региона, пострадавшего от последствий крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года, подчеркивает Минфин.
https://ria.ru/20250313/sovfed-2004655117.html
https://ria.ru/20250129/tabak-1996099070.html
анапа
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, анапа, россия, темрюкский район, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Анапа, Россия, Темрюкский район, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин предложил продлить лицензии на продажу алкоголя в Анапе
Минфин предложил продлить на 12 месяцев лицензии на продажу алкоголя в Анапе