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Минфин предложил продлить лицензии на продажу алкоголя в Анапе - РИА Новости, 28.03.2025
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11:02 28.03.2025 (обновлено: 11:13 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/alkogol-2007881622.html
Минфин предложил продлить лицензии на продажу алкоголя в Анапе
Минфин предложил продлить лицензии на продажу алкоголя в Анапе - РИА Новости, 28.03.2025
Минфин предложил продлить лицензии на продажу алкоголя в Анапе
Минфин РФ предложил продлить на 12 месяцев истекающие в 2025 году лицензии на розничную продажу алкоголя для бизнеса Анапы и Темрюкского района Краснодарского... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:02:00+03:00
2025-03-28T11:13:00+03:00
экономика
анапа
россия
темрюкский район
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Минфин РФ предложил продлить на 12 месяцев истекающие в 2025 году лицензии на розничную продажу алкоголя для бизнеса Анапы и Темрюкского района Краснодарского края, сообщается на сайте министерства."Минфин предлагает продлить в 2025 году на 12 месяцев сроки действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции для бизнеса, работающего в муниципальных образованиях города-курорта Анапа и Темрюкского района Краснодарского края. Продление лицензий распространится в том числе на объекты общественного питания. Соответствующий проект постановления размещен для общественного обсуждения", - говорится в материалах на сайте.Сведения о продлении сроков будут внесены в государственный сводный реестр лицензий в течение трех рабочих дней со дня вступления постановления в силу, отмечается в материалах."Согласно документу, предприниматели также получат право на возврат госпошлины, уплаченной за продление на один год срока действия лицензии, истекающей в 2025 году", - говорится в материалах.Постановление инициировано для поддержки предпринимателей региона, пострадавшего от последствий крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года, подчеркивает Минфин.
https://ria.ru/20250313/sovfed-2004655117.html
https://ria.ru/20250129/tabak-1996099070.html
анапа
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экономика, анапа, россия, темрюкский район, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Анапа, Россия, Темрюкский район, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин предложил продлить лицензии на продажу алкоголя в Анапе

Минфин предложил продлить на 12 месяцев лицензии на продажу алкоголя в Анапе

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПродажа пива
Продажа пива - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Минфин РФ предложил продлить на 12 месяцев истекающие в 2025 году лицензии на розничную продажу алкоголя для бизнеса Анапы и Темрюкского района Краснодарского края, сообщается на сайте министерства.
"Минфин предлагает продлить в 2025 году на 12 месяцев сроки действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции для бизнеса, работающего в муниципальных образованиях города-курорта Анапа и Темрюкского района Краснодарского края. Продление лицензий распространится в том числе на объекты общественного питания. Соответствующий проект постановления размещен для общественного обсуждения", - говорится в материалах на сайте.
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Сведения о продлении сроков будут внесены в государственный сводный реестр лицензий в течение трех рабочих дней со дня вступления постановления в силу, отмечается в материалах.
"Согласно документу, предприниматели также получат право на возврат госпошлины, уплаченной за продление на один год срока действия лицензии, истекающей в 2025 году", - говорится в материалах.
Постановление инициировано для поддержки предпринимателей региона, пострадавшего от последствий крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года, подчеркивает Минфин.
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ЭкономикаАнапаРоссияТемрюкский районМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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