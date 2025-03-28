https://ria.ru/20250328/aleshki-2007980434.html

ВСУ ударили по больнице в Алешках в Херсонской области

ВСУ ударили по больнице в Алешках в Херсонской области - РИА Новости, 28.03.2025

ВСУ ударили по больнице в Алешках в Херсонской области

Украинские войска ударили по райбольнице в Алешках Херсонской области двумя снарядами, здание серьезно повреждено, пострадавших и жертв нет, сообщает... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T16:24:00+03:00

2025-03-28T16:24:00+03:00

2025-03-28T17:03:00+03:00

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Украинские войска ударили по райбольнице в Алешках Херсонской области двумя снарядами, здание серьезно повреждено, пострадавших и жертв нет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона."В результате обстрела вооруженными силами Украины повреждено здание Алешковской центральной районной больницы в Херсонской области. Из-за попадания двух снарядов крупного калибра здание медицинского учреждения получило серьёзные повреждения", - говорится в сообщении.Один снаряд упал в десяти метрах от больницы, а другой попал непосредственно в здание."Разбиты окна и двери, повреждены фасад и крыша больницы. В настоящее время проводятся ремонтные работы по восстановлению поврежденных помещений больницы. К счастью, пострадавших и жертв нет", - подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20250325/obstrely-2007092513.html

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херсонская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия