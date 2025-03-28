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ВСУ ударили по больнице в Алешках в Херсонской области - РИА Новости, 28.03.2025
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16:24 28.03.2025 (обновлено: 17:03 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/aleshki-2007980434.html
ВСУ ударили по больнице в Алешках в Херсонской области
ВСУ ударили по больнице в Алешках в Херсонской области - РИА Новости, 28.03.2025
ВСУ ударили по больнице в Алешках в Херсонской области
Украинские войска ударили по райбольнице в Алешках Херсонской области двумя снарядами, здание серьезно повреждено, пострадавших и жертв нет, сообщает... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T16:24:00+03:00
2025-03-28T17:03:00+03:00
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Украинские войска ударили по райбольнице в Алешках Херсонской области двумя снарядами, здание серьезно повреждено, пострадавших и жертв нет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона."В результате обстрела вооруженными силами Украины повреждено здание Алешковской центральной районной больницы в Херсонской области. Из-за попадания двух снарядов крупного калибра здание медицинского учреждения получило серьёзные повреждения", - говорится в сообщении.Один снаряд упал в десяти метрах от больницы, а другой попал непосредственно в здание."Разбиты окна и двери, повреждены фасад и крыша больницы. В настоящее время проводятся ремонтные работы по восстановлению поврежденных помещений больницы. К счастью, пострадавших и жертв нет", - подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20250325/obstrely-2007092513.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ ударили по больнице в Алешках в Херсонской области

ВСУ ударили двумя снарядами по больнице в Алешках в Херсонской области

© Фото : Министерство здравоохранения Херсонской области/ВКонтактеПоследствия атаки со стороны ВСУ на здание Алешкинской Центральной районной больницы. 28 марта 2025
Последствия атаки со стороны ВСУ на здание Алешкинской Центральной районной больницы. 28 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : Министерство здравоохранения Херсонской области/ВКонтакте
Последствия атаки со стороны ВСУ на здание Алешкинской Центральной районной больницы. 28 марта 2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Украинские войска ударили по райбольнице в Алешках Херсонской области двумя снарядами, здание серьезно повреждено, пострадавших и жертв нет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
"В результате обстрела вооруженными силами Украины повреждено здание Алешковской центральной районной больницы в Херсонской области. Из-за попадания двух снарядов крупного калибра здание медицинского учреждения получило серьёзные повреждения", - говорится в сообщении.
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Один снаряд упал в десяти метрах от больницы, а другой попал непосредственно в здание.
"Разбиты окна и двери, повреждены фасад и крыша больницы. В настоящее время проводятся ремонтные работы по восстановлению поврежденных помещений больницы. К счастью, пострадавших и жертв нет", - подчеркнули в министерстве.
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