ВСУ ударили по больнице в Алешках в Херсонской области
ВСУ ударили двумя снарядами по больнице в Алешках в Херсонской области
© Фото : Министерство здравоохранения Херсонской области/ВКонтактеПоследствия атаки со стороны ВСУ на здание Алешкинской Центральной районной больницы. 28 марта 2025
Последствия атаки со стороны ВСУ на здание Алешкинской Центральной районной больницы. 28 марта 2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Украинские войска ударили по райбольнице в Алешках Херсонской области двумя снарядами, здание серьезно повреждено, пострадавших и жертв нет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
"В результате обстрела вооруженными силами Украины повреждено здание Алешковской центральной районной больницы в Херсонской области. Из-за попадания двух снарядов крупного калибра здание медицинского учреждения получило серьёзные повреждения", - говорится в сообщении.
Один снаряд упал в десяти метрах от больницы, а другой попал непосредственно в здание.
"Разбиты окна и двери, повреждены фасад и крыша больницы. В настоящее время проводятся ремонтные работы по восстановлению поврежденных помещений больницы. К счастью, пострадавших и жертв нет", - подчеркнули в министерстве.