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Задержанный киевский агент мог планировать подрыв МФЦ в Москве
Задержанный киевский агент мог планировать подрыв МФЦ в Москве - РИА Новости, 28.03.2025
Задержанный киевский агент мог планировать подрыв МФЦ в Москве
Задержанный за подготовку теракта агент украинских спецслужб проводил разведку у одного из МФЦ Москвы, следует из видео ФСБ РФ. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T10:10:00+03:00
2025-03-28T10:10:00+03:00
2025-03-28T10:10:00+03:00
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безопасность
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Задержанный за подготовку теракта агент украинских спецслужб проводил разведку у одного из МФЦ Москвы, следует из видео ФСБ РФ. Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании гражданина РФ, 1972 года рождения, который планировал в интересах украинских спецслужб подорвать административное здание в Москве, у него нашли пятикилограммовую бомбу. На кадрах показано, как мужчина проводит разведку у одного из многофункциональных центров.
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РИА Новости
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Задержание россиянина, планировавшего совершить теракт по заданию украинских спецслужб
задержали россиянина, который по заданию украинских спецслужб планировал подорвать административное здание в Москве.
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РИА Новости
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москва, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Москва, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Задержанный киевский агент мог планировать подрыв МФЦ в Москве
ФСБ: задержанный киевский агент мог планировать подрыв МФЦ в Москве