Рейтинг@Mail.ru
Задержанный киевский агент мог планировать подрыв МФЦ в Москве - РИА Новости, 28.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:10 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/agent-2007869811.html
Задержанный киевский агент мог планировать подрыв МФЦ в Москве
Задержанный киевский агент мог планировать подрыв МФЦ в Москве - РИА Новости, 28.03.2025
Задержанный киевский агент мог планировать подрыв МФЦ в Москве
Задержанный за подготовку теракта агент украинских спецслужб проводил разведку у одного из МФЦ Москвы, следует из видео ФСБ РФ. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T10:10:00+03:00
2025-03-28T10:10:00+03:00
москва
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007868643_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9cbb3f0f71215161f32481bea68fffd3.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Задержанный за подготовку теракта агент украинских спецслужб проводил разведку у одного из МФЦ Москвы, следует из видео ФСБ РФ. Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании гражданина РФ, 1972 года рождения, который планировал в интересах украинских спецслужб подорвать административное здание в Москве, у него нашли пятикилограммовую бомбу. На кадрах показано, как мужчина проводит разведку у одного из многофункциональных центров.
https://ria.ru/20250327/fsb-2007635896.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание россиянина, планировавшего совершить теракт по заданию украинских спецслужб
задержали россиянина, который по заданию украинских спецслужб планировал подорвать административное здание в Москве.
2025-03-28T10:10
true
PT3M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007868643_242:0:1682:1080_1920x0_80_0_0_91a23eacf87f207f9d3e2bbb6aea2a98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Москва, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Задержанный киевский агент мог планировать подрыв МФЦ в Москве

ФСБ: задержанный киевский агент мог планировать подрыв МФЦ в Москве

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Задержанный за подготовку теракта агент украинских спецслужб проводил разведку у одного из МФЦ Москвы, следует из видео ФСБ РФ.
Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании гражданина РФ, 1972 года рождения, который планировал в интересах украинских спецслужб подорвать административное здание в Москве, у него нашли пятикилограммовую бомбу.
На кадрах показано, как мужчина проводит разведку у одного из многофункциональных центров.
Скрины переписок и запись телефонных переговоров спецслужб Украины с силовиком из Читы - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
ФСБ раскрыла схему украинских спецслужб по вербовке россиян
27 марта, 11:16
 
МоскваРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала