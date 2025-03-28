https://ria.ru/20250328/aeroporty-2007935569.html

Два аэропорта в Мьянме временно закрыли из-за последствий землетрясения

Два аэропорта в Мьянме временно закрыли из-за последствий землетрясения - РИА Новости, 28.03.2025

Два аэропорта в Мьянме временно закрыли из-за последствий землетрясения

Аэропорты Нейпьидо и Мандалая в Мьянме временно закрыты после землетрясения, пассажирам предлагается полная компенсация билетов, следует из заявления... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T14:20:00+03:00

2025-03-28T14:20:00+03:00

2025-03-28T14:26:00+03:00

землетрясение в мьянме и таиланде

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ДЖАКАРТА, 28 мар – РИА Новости. Аэропорты Нейпьидо и Мандалая в Мьянме временно закрыты после землетрясения, пассажирам предлагается полная компенсация билетов, следует из заявления мьянманских авиалиний Myanmar Airways International.“Закрытие аэропортов Нейпьидо и Мандалай и отмена рейсов вступает в силу 28 марта 2025 года. Дату перелета можно изменить бесплатно один раз в течение недели после открытия аэропорта при наличии мест", - говорится в заявлении.Уточняется, что пассажирам предлагается полный возврат средств за билеты.Ранее сообщалось, что из-за землетрясения в Мьянме пострадали международные аэропорты Мандалая и Нейпьидо, там оказались повреждены потолки и диспетчерская башня.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.

https://ria.ru/20250328/myanma-2007930420.html

https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007934517.html

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