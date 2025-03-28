https://ria.ru/20250328/aeroporty-2007935569.html
Два аэропорта в Мьянме временно закрыли из-за последствий землетрясения
Два аэропорта в Мьянме временно закрыли из-за последствий землетрясения - РИА Новости, 28.03.2025
Два аэропорта в Мьянме временно закрыли из-за последствий землетрясения
Аэропорты Нейпьидо и Мандалая в Мьянме временно закрыты после землетрясения, пассажирам предлагается полная компенсация билетов, следует из заявления... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:20:00+03:00
2025-03-28T14:20:00+03:00
2025-03-28T14:26:00+03:00
землетрясение в мьянме и таиланде
мьянма
в мире
таиланд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007874065_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_5f3e3a7914109a8b91a8cc3b3a5d2609.jpg
ДЖАКАРТА, 28 мар – РИА Новости. Аэропорты Нейпьидо и Мандалая в Мьянме временно закрыты после землетрясения, пассажирам предлагается полная компенсация билетов, следует из заявления мьянманских авиалиний Myanmar Airways International.“Закрытие аэропортов Нейпьидо и Мандалай и отмена рейсов вступает в силу 28 марта 2025 года. Дату перелета можно изменить бесплатно один раз в течение недели после открытия аэропорта при наличии мест", - говорится в заявлении.Уточняется, что пассажирам предлагается полный возврат средств за билеты.Ранее сообщалось, что из-за землетрясения в Мьянме пострадали международные аэропорты Мандалая и Нейпьидо, там оказались повреждены потолки и диспетчерская башня.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.
https://ria.ru/20250328/myanma-2007930420.html
https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007934517.html
мьянма
таиланд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007874065_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_ce56876c46bb6b0a8c1fea3098fd33c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
землетрясение в мьянме и таиланде, мьянма, в мире, таиланд
Землетрясение в Мьянме и Таиланде, Мьянма, В мире, Таиланд
Два аэропорта в Мьянме временно закрыли из-за последствий землетрясения
Аэропорты Нейпьидо и Мандалая в Мьянме временно закрыли после землетрясения
ДЖАКАРТА, 28 мар – РИА Новости. Аэропорты Нейпьидо и Мандалая в Мьянме временно закрыты после землетрясения, пассажирам предлагается полная компенсация билетов, следует из заявления мьянманских авиалиний Myanmar Airways International.
“Закрытие аэропортов Нейпьидо и Мандалай и отмена рейсов вступает в силу 28 марта 2025 года. Дату перелета можно изменить бесплатно один раз в течение недели после открытия аэропорта при наличии мест", - говорится в заявлении.
Уточняется, что пассажирам предлагается полный возврат средств за билеты.
Ранее сообщалось, что из-за землетрясения в Мьянме пострадали международные аэропорты Мандалая и Нейпьидо, там оказались повреждены потолки и диспетчерская башня.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.