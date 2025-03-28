https://ria.ru/20250328/adygeya-2008059040.html
В Адыгее мужчина с ребенком перевернулись на лодке и утонули
В Адыгее мужчина с ребенком перевернулись на лодке и утонули - РИА Новости, 28.03.2025
В Адыгее мужчина с ребенком перевернулись на лодке и утонули
Мужчина с ребёнком перевернулись на лодке в Краснодарском водохранилище и не смогли выплыть на берег, началась проверка по факту их гибели, сообщили в... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T23:01:00+03:00
2025-03-28T23:01:00+03:00
2025-03-28T23:01:00+03:00
происшествия
теучежский район
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республика адыгея
краснодар
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КРАСНОДАР, 28 мар - РИА Новости. Мужчина с ребёнком перевернулись на лодке в Краснодарском водохранилище и не смогли выплыть на берег, началась проверка по факту их гибели, сообщили в прокуратуре Адыгеи. Предварительно, в пятницу мужчина и женщина с ребенком из Краснодара приехали в аул Пшикуйхабль Теучежского района на Краснодарское водохранилище. Женщина осталась на берегу. Мужчина и ребенок отплыли, но их лодка перевернулась. Пассажиры не смогли выбраться на берег. "Теучежская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту гибели ребенка на берегу Краснодарского водохранилища", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250309/sobaka-2003939376.html
теучежский район
россия
республика адыгея
краснодар
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происшествия, теучежский район, россия, республика адыгея, краснодар
Происшествия, Теучежский район, Россия, Республика Адыгея, Краснодар
В Адыгее мужчина с ребенком перевернулись на лодке и утонули
В Адыгее мужчина с ребенком перевернулись на лодке и не смогли выплыть