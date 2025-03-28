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Адвоката мэра Стамбула отпустили под подписку о невыезде - РИА Новости, 28.03.2025
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21:36 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/advokat-2008050811.html
Адвоката мэра Стамбула отпустили под подписку о невыезде
Адвоката мэра Стамбула отпустили под подписку о невыезде - РИА Новости, 28.03.2025
Адвоката мэра Стамбула отпустили под подписку о невыезде
Адвокат арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу Мехмет Пехливан сообщил, что после задержания его отпустили на свободу под подписку о невыезде. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T21:36:00+03:00
2025-03-28T21:36:00+03:00
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СТАМБУЛ, 28 мар - РИА Новости. Адвокат арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу Мехмет Пехливан сообщил, что после задержания его отпустили на свободу под подписку о невыезде. Полиция задержала утром в пятницу адвоката арестованного мэра Стамбула Мехмета Пехливана по подозрению в отмывании денежных средств, сообщало госагентство Anadolu. "Меня отпустили на свободу под условие юридического контроля", - сообщил юрист в соцсети X. Имамоглу возглавлял мэрию мегаполиса с 2019 года, в 2024 он был переизбран на этот пост с отрывом в почти 12% от конкурента от правящей партии. С 23 марта он находится под стражей в тюрьме в стамбульском пригороде Силиври. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с 19 марта в Стамбуле и ряде других городов, несмотря на введенный властями запрет на любые митинги и демонстрации. В среду оппозиционер Нури Аслан был избран исполняющим обязанности мэра Стамбула. Число задержанных участников незаконных акций протеста в поддержку Имамоглу превысило 1,8 тысячи человек по всей Турции, арестованы 260 человек, сообщил в четверг министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
https://ria.ru/20250326/mer-2007480338.html
https://ria.ru/20250325/stambul-2007078375.html
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в мире, стамбул, турция, экрем имамоглу
В мире, Стамбул, Турция, Экрем Имамоглу
Адвоката мэра Стамбула отпустили под подписку о невыезде

Адвоката арестованного мэра Стамбула отпустили под подписку о невыезде

© AP Photo / Burhan OzbiliciЭкрем Имамоглу
Экрем Имамоглу - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Экрем Имамоглу. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 28 мар - РИА Новости. Адвокат арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу Мехмет Пехливан сообщил, что после задержания его отпустили на свободу под подписку о невыезде.
Полиция задержала утром в пятницу адвоката арестованного мэра Стамбула Мехмета Пехливана по подозрению в отмывании денежных средств, сообщало госагентство Anadolu.
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
В Стамбуле и.о. мэра избрали сторонника Имамоглу
26 марта, 16:15
"Меня отпустили на свободу под условие юридического контроля", - сообщил юрист в соцсети X.
Имамоглу возглавлял мэрию мегаполиса с 2019 года, в 2024 он был переизбран на этот пост с отрывом в почти 12% от конкурента от правящей партии. С 23 марта он находится под стражей в тюрьме в стамбульском пригороде Силиври.
Митинг в поддержку арестованного мэра Стамбула на площади Сарачхане - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
В Стамбуле задержали 43 участника протестов
25 марта, 00:51
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с 19 марта в Стамбуле и ряде других городов, несмотря на введенный властями запрет на любые митинги и демонстрации. В среду оппозиционер Нури Аслан был избран исполняющим обязанности мэра Стамбула.
Число задержанных участников незаконных акций протеста в поддержку Имамоглу превысило 1,8 тысячи человек по всей Турции, арестованы 260 человек, сообщил в четверг министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Сотрудники полиции применяют перцовый спрей против участников акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Полиция жестко разогнала участников акции протеста в Стамбуле
23 марта, 23:38
 
В миреСтамбулТурцияЭкрем Имамоглу
 
 
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