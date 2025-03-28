Адвоката мэра Стамбула отпустили под подписку о невыезде
Адвоката арестованного мэра Стамбула отпустили под подписку о невыезде
© AP Photo / Burhan OzbiliciЭкрем Имамоглу
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Экрем Имамоглу. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 28 мар - РИА Новости. Адвокат арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу Мехмет Пехливан сообщил, что после задержания его отпустили на свободу под подписку о невыезде.
Полиция задержала утром в пятницу адвоката арестованного мэра Стамбула Мехмета Пехливана по подозрению в отмывании денежных средств, сообщало госагентство Anadolu.
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"Меня отпустили на свободу под условие юридического контроля", - сообщил юрист в соцсети X.
Имамоглу возглавлял мэрию мегаполиса с 2019 года, в 2024 он был переизбран на этот пост с отрывом в почти 12% от конкурента от правящей партии. С 23 марта он находится под стражей в тюрьме в стамбульском пригороде Силиври.
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Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с 19 марта в Стамбуле и ряде других городов, несмотря на введенный властями запрет на любые митинги и демонстрации. В среду оппозиционер Нури Аслан был избран исполняющим обязанности мэра Стамбула.
Число задержанных участников незаконных акций протеста в поддержку Имамоглу превысило 1,8 тысячи человек по всей Турции, арестованы 260 человек, сообщил в четверг министр внутренних дел Турции Али Ерликая.