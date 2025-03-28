https://ria.ru/20250328/advokat-2008050811.html

Адвоката мэра Стамбула отпустили под подписку о невыезде

Адвоката мэра Стамбула отпустили под подписку о невыезде - РИА Новости, 28.03.2025

Адвоката мэра Стамбула отпустили под подписку о невыезде

Адвокат арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу Мехмет Пехливан сообщил, что после задержания его отпустили на свободу под подписку о невыезде. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T21:36:00+03:00

2025-03-28T21:36:00+03:00

2025-03-28T21:36:00+03:00

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СТАМБУЛ, 28 мар - РИА Новости. Адвокат арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу Мехмет Пехливан сообщил, что после задержания его отпустили на свободу под подписку о невыезде. Полиция задержала утром в пятницу адвоката арестованного мэра Стамбула Мехмета Пехливана по подозрению в отмывании денежных средств, сообщало госагентство Anadolu. "Меня отпустили на свободу под условие юридического контроля", - сообщил юрист в соцсети X. Имамоглу возглавлял мэрию мегаполиса с 2019 года, в 2024 он был переизбран на этот пост с отрывом в почти 12% от конкурента от правящей партии. С 23 марта он находится под стражей в тюрьме в стамбульском пригороде Силиври. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с 19 марта в Стамбуле и ряде других городов, несмотря на введенный властями запрет на любые митинги и демонстрации. В среду оппозиционер Нури Аслан был избран исполняющим обязанности мэра Стамбула. Число задержанных участников незаконных акций протеста в поддержку Имамоглу превысило 1,8 тысячи человек по всей Турции, арестованы 260 человек, сообщил в четверг министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

https://ria.ru/20250326/mer-2007480338.html

https://ria.ru/20250325/stambul-2007078375.html

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в мире, стамбул, турция, экрем имамоглу