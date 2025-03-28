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В Турции задержали адвоката арестованного мэра Стамбула - РИА Новости, 28.03.2025
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12:06 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/advokat-2007902560.html
В Турции задержали адвоката арестованного мэра Стамбула
В Турции задержали адвоката арестованного мэра Стамбула - РИА Новости, 28.03.2025
В Турции задержали адвоката арестованного мэра Стамбула
Полиция задержала адвоката арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу Мехмета Пехливана по подозрению в отмывании денежных средств, передает в пятницу... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T12:06:00+03:00
2025-03-28T12:06:00+03:00
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СТАМБУЛ, 28 мар - РИА Новости. Полиция задержала адвоката арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу Мехмета Пехливана по подозрению в отмывании денежных средств, передает в пятницу госагентство Anadolu. "В рамках расследования Стамбульской генпрокуратуры было решено задержать Мехмета Пехливана по обвинениям в отмывании незаконно полученных денежных средств", - пишет агентство. Пехливан был задержан в своем доме в ночь на пятницу. В свою очередь Имамоглу в соцсети X подтвердил задержание своего адвоката. Имамоглу возглавлял мэрию мегаполиса с 2019 года, в 2024-м он был переизбран на этот пост с отрывом в почти 12% от конкурента от правящей партии. С 23 марта он находится под стражей в тюрьме в стамбульском пригороде Силиври. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с 19 марта в Стамбуле и ряде других городов, несмотря на введенный властями запрет на любые митинги и демонстрации. В среду оппозиционер Нури Аслан был избран исполняющим обязанности мэра Стамбула. Число задержанных участников незаконных акций протеста в поддержку Имамоглу превысило 1,8 тысячи человек по всей Турции, арестованы 260 человек, сообщил в четверг министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
https://ria.ru/20250328/rubio-2007851859.html
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в мире, стамбул, турция, экрем имамоглу
В мире, Стамбул, Турция, Экрем Имамоглу
В Турции задержали адвоката арестованного мэра Стамбула

Anadolu: в Турции задержали адвоката арестованного мэра Стамбула Имамоглу

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПротесты в связи с задержанием мэра Стамбула Имамоглу
Протесты в связи с задержанием мэра Стамбула Имамоглу - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Протесты в связи с задержанием мэра Стамбула Имамоглу
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Дзен
СТАМБУЛ, 28 мар - РИА Новости. Полиция задержала адвоката арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу Мехмета Пехливана по подозрению в отмывании денежных средств, передает в пятницу госагентство Anadolu.
"В рамках расследования Стамбульской генпрокуратуры было решено задержать Мехмета Пехливана по обвинениям в отмывании незаконно полученных денежных средств", - пишет агентство.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Рубио выразил обеспокоенность из-за нестабильности в Турции
Вчера, 06:30
Пехливан был задержан в своем доме в ночь на пятницу.
В свою очередь Имамоглу в соцсети X подтвердил задержание своего адвоката.
Имамоглу возглавлял мэрию мегаполиса с 2019 года, в 2024-м он был переизбран на этот пост с отрывом в почти 12% от конкурента от правящей партии. С 23 марта он находится под стражей в тюрьме в стамбульском пригороде Силиври.
Акции в поддержку мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Турции
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

С прошлой недели в Стамбуле и других турецких городах проходят масштабные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула и члена оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу.

Сотрудники полиции применяют перцовый спрей против участников акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле

С прошлой недели в Стамбуле и других турецких городах проходят масштабные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула и члена оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Причиной протеста послужило решение стамбульского суда в районе Чаглаян об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу. Вместе с мэром арестован ряд высокопоставленных чиновников мэрии.

Участники акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле

Причиной протеста послужило решение стамбульского суда в районе Чаглаян об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу. Вместе с мэром арестован ряд высокопоставленных чиновников мэрии.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 10
© Getty Images / Serdar Ozsoy

На фото: задержание протестующих во время акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Анкаре.

Задержание протестующих во время акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Анкаре

На фото: задержание протестующих во время акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Анкаре.

© Getty Images / Serdar Ozsoy
3 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Сообщается, что турецкая полиция задержала уже более 1,1 тысячи участников протестов. Ранения получили 123 полицейских.

Сотрудники полиции применяют перцовый спрей против участников акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле

Сообщается, что турецкая полиция задержала уже более 1,1 тысячи участников протестов. Ранения получили 123 полицейских.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 10
© Getty Images / Chris McGrath

На фото: полиция во время акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Стамбуле.

Полиция во время акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Стамбуле

На фото: полиция во время акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Стамбуле.

© Getty Images / Chris McGrath
5 из 10
© AP Photo / Huseyin Aldemir

Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье призвал Турцию соблюдать права избранных политических деятелей, а также мирных демонстрантов.

Акция в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Стамбуле

Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье призвал Турцию соблюдать права избранных политических деятелей, а также мирных демонстрантов.

© AP Photo / Huseyin Aldemir
6 из 10
© AP Photo / Huseyin Aldemir

По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликая, у некоторых протестующих конфискованы кислота, камни, палки, фаеры, коктейли Молотова, топоры и ножи.

Акция в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Стамбуле

По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликая, у некоторых протестующих конфискованы кислота, камни, палки, фаеры, коктейли Молотова, топоры и ножи.

© AP Photo / Huseyin Aldemir
7 из 10
© Getty Images / Serdar Ozsoy

Власти Стамбула и других турецких городов запретили любые митинги и демонстрации до 27 марта и объявили проводящиеся протестные акции незаконными.

Акция в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Анкаре

Власти Стамбула и других турецких городов запретили любые митинги и демонстрации до 27 марта и объявили проводящиеся протестные акции незаконными.

© Getty Images / Serdar Ozsoy
8 из 10
© Getty Images / Chris McGrath

Двадцать шестого марта совет мэрии определит исполняющего обязанности главы города.

Акция в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Стамбуле

Двадцать шестого марта совет мэрии определит исполняющего обязанности главы города.

© Getty Images / Chris McGrath
9 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

На фото: участники акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле.

Участники акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле

На фото: участники акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
10 из 10

С прошлой недели в Стамбуле и других турецких городах проходят масштабные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула и члена оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 10

Причиной протеста послужило решение стамбульского суда в районе Чаглаян об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу. Вместе с мэром арестован ряд высокопоставленных чиновников мэрии.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 10

На фото: задержание протестующих во время акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Анкаре.

© Getty Images / Serdar Ozsoy
3 из 10

Сообщается, что турецкая полиция задержала уже более 1,1 тысячи участников протестов. Ранения получили 123 полицейских.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 10

На фото: полиция во время акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Стамбуле.

© Getty Images / Chris McGrath
5 из 10

Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье призвал Турцию соблюдать права избранных политических деятелей, а также мирных демонстрантов.

© AP Photo / Huseyin Aldemir
6 из 10

По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликая, у некоторых протестующих конфискованы кислота, камни, палки, фаеры, коктейли Молотова, топоры и ножи.

© AP Photo / Huseyin Aldemir
7 из 10

Власти Стамбула и других турецких городов запретили любые митинги и демонстрации до 27 марта и объявили проводящиеся протестные акции незаконными.

© Getty Images / Serdar Ozsoy
8 из 10

Двадцать шестого марта совет мэрии определит исполняющего обязанности главы города.

© Getty Images / Chris McGrath
9 из 10

На фото: участники акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
10 из 10
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с 19 марта в Стамбуле и ряде других городов, несмотря на введенный властями запрет на любые митинги и демонстрации. В среду оппозиционер Нури Аслан был избран исполняющим обязанности мэра Стамбула.
Число задержанных участников незаконных акций протеста в поддержку Имамоглу превысило 1,8 тысячи человек по всей Турции, арестованы 260 человек, сообщил в четверг министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Участники акции протеста на Галатском мосту в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
В Турции не обсуждают проведение досрочных выборов по призыву оппозиции
Вчера, 11:53
 
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