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В Турции задержали адвоката арестованного мэра Стамбула

В Турции задержали адвоката арестованного мэра Стамбула - РИА Новости, 28.03.2025

В Турции задержали адвоката арестованного мэра Стамбула

Полиция задержала адвоката арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу Мехмета Пехливана по подозрению в отмывании денежных средств, передает в пятницу... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T12:06:00+03:00

2025-03-28T12:06:00+03:00

2025-03-28T12:06:00+03:00

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СТАМБУЛ, 28 мар - РИА Новости. Полиция задержала адвоката арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу Мехмета Пехливана по подозрению в отмывании денежных средств, передает в пятницу госагентство Anadolu. "В рамках расследования Стамбульской генпрокуратуры было решено задержать Мехмета Пехливана по обвинениям в отмывании незаконно полученных денежных средств", - пишет агентство. Пехливан был задержан в своем доме в ночь на пятницу. В свою очередь Имамоглу в соцсети X подтвердил задержание своего адвоката. Имамоглу возглавлял мэрию мегаполиса с 2019 года, в 2024-м он был переизбран на этот пост с отрывом в почти 12% от конкурента от правящей партии. С 23 марта он находится под стражей в тюрьме в стамбульском пригороде Силиври. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с 19 марта в Стамбуле и ряде других городов, несмотря на введенный властями запрет на любые митинги и демонстрации. В среду оппозиционер Нури Аслан был избран исполняющим обязанности мэра Стамбула. Число задержанных участников незаконных акций протеста в поддержку Имамоглу превысило 1,8 тысячи человек по всей Турции, арестованы 260 человек, сообщил в четверг министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

https://ria.ru/20250328/rubio-2007851859.html

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в мире, стамбул, турция, экрем имамоглу