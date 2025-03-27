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В столичном центре "Зеленоград" пройдет выставка-пристройство животных
В столичном центре "Зеленоград" пройдет выставка-пристройство животных - РИА Новости, 27.03.2025
В столичном центре "Зеленоград" пройдет выставка-пристройство животных
Выставка-пристройство животных из приюта пройдет в субботу в столичном культурном центре "Зеленоград", встречи с будущими хозяевами ждут свыше 20 обитателей,... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T08:00:00+03:00
2025-03-27T08:00:00+03:00
2025-03-27T08:00:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Выставка-пристройство животных из приюта пройдет в субботу в столичном культурном центре "Зеленоград", встречи с будущими хозяевами ждут свыше 20 обитателей, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В субботу, 29 марта, пройдет выставка-пристройство животных из городского приюта "Зеленоград". Встречи с будущими хозяевами ждут свыше 20 его обитателей. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении. Гостей будут ожидать 20 кошек и три собаки, все они здоровы, привиты, дружелюбны и социализированы. Отмечается, что посетителям расскажут об особенностях животных и поделятся с будущими хозяевами советами по уходу.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
В столичном центре "Зеленоград" пройдет выставка-пристройство животных
В столичном центре "Зеленоград" пройдет выставка-пристройство животных из приюта
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Выставка-пристройство животных из приюта пройдет в субботу в столичном культурном центре "Зеленоград", встречи с будущими хозяевами ждут свыше 20 обитателей, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В субботу, 29 марта, пройдет выставка-пристройство животных из городского приюта "Зеленоград". Встречи с будущими хозяевами ждут свыше 20 его обитателей. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении.
Гостей будут ожидать 20 кошек и три собаки, все они здоровы, привиты, дружелюбны и социализированы.
Отмечается, что посетителям расскажут об особенностях животных и поделятся с будущими хозяевами советами по уходу.