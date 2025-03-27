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В столичном центре "Зеленоград" пройдет выставка-пристройство животных

В столичном центре "Зеленоград" пройдет выставка-пристройство животных - РИА Новости, 27.03.2025

В столичном центре "Зеленоград" пройдет выставка-пристройство животных

Выставка-пристройство животных из приюта пройдет в субботу в столичном культурном центре "Зеленоград", встречи с будущими хозяевами ждут свыше 20 обитателей,... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T08:00:00+03:00

2025-03-27T08:00:00+03:00

2025-03-27T08:00:00+03:00

общество

москва

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Выставка-пристройство животных из приюта пройдет в субботу в столичном культурном центре "Зеленоград", встречи с будущими хозяевами ждут свыше 20 обитателей, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В субботу, 29 марта, пройдет выставка-пристройство животных из городского приюта "Зеленоград". Встречи с будущими хозяевами ждут свыше 20 его обитателей. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении. Гостей будут ожидать 20 кошек и три собаки, все они здоровы, привиты, дружелюбны и социализированы. Отмечается, что посетителям расскажут об особенностях животных и поделятся с будущими хозяевами советами по уходу.

москва

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва