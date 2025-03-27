https://ria.ru/20250327/zhiteli-2007610248.html

Жители Энгельса, которых затронула атака беспилотников, получат выплаты

Жители Энгельса, которых затронула атака беспилотников, получат выплаты - РИА Новости, 27.03.2025

Жители Энгельса, которых затронула атака беспилотников, получат выплаты

Жители саратовского Энгельса, чье имущество пострадало при атаке БПЛА, получат единовременные выплаты до 250 тысяч рублей, сообщил губернатор Саратовской... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T08:45:00+03:00

2025-03-27T08:45:00+03:00

2025-03-27T08:45:00+03:00

происшествия

энгельс

энгельсский район

роман бусаргин

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САМАРА, 27 мар - РИА Новости. Жители саратовского Энгельса, чье имущество пострадало при атаке БПЛА, получат единовременные выплаты до 250 тысяч рублей, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале. "Приняты решения по материальной поддержке жителей Энгельса, чье имущество пострадало в СНТ в результате атаки БПЛА. Подписал соответствующие документы", - написал глава региона. Жители смогут получить до 100 тысяч рублей за поврежденный автомобиль, до 150 тысяч рублей выплатят тем, у кого пострадал дачный домик. За поврежденный жилой дом предусмотрена выплата до 250 тысяч рублей. Бусаргин уточнил, что в ближайшее время администрация Энгельсского района доведет до граждан полный алгоритм для получения поддержки. Ранее Бусаргин сообщал, что 20 марта в Энгельсе в результате атаки БПЛА частично выбиты окна в больнице, в двух детских садах и школе. Позднее глава региона уточнил, что порядка 30 частных и дачных домов в городе повреждены. В правительстве региона сообщили РИА Новости, что всего пострадали 10 человек. По данным властей области, из-за возгорания на территории аэродрома в Энгельсе проведена эвакуация жителей близлежащих к объекту СНТ. Накануне глава Энгельсского района Максим Леонов сообщил, что все пострадавшие садовые товарищества откроются для жителей в четверг в 10.00 мск.

https://ria.ru/20250320/postradavshie-2006189789.html

https://ria.ru/20250325/bespilotniki-2007092404.html

энгельс

энгельсский район

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Варвара Скокшина

происшествия, энгельс, энгельсский район, роман бусаргин