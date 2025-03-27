Жители Энгельса, которых затронула атака беспилотников, получат выплаты
Жители Энгельса, чье имущество пострадало от БПЛА, получат до 250 тысяч рублей
© МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Энгельсе
© МЧС России
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Энгельсе
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САМАРА, 27 мар - РИА Новости. Жители саратовского Энгельса, чье имущество пострадало при атаке БПЛА, получат единовременные выплаты до 250 тысяч рублей, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
"Приняты решения по материальной поддержке жителей Энгельса, чье имущество пострадало в СНТ в результате атаки БПЛА. Подписал соответствующие документы", - написал глава региона.
Жители смогут получить до 100 тысяч рублей за поврежденный автомобиль, до 150 тысяч рублей выплатят тем, у кого пострадал дачный домик. За поврежденный жилой дом предусмотрена выплата до 250 тысяч рублей.
Бусаргин уточнил, что в ближайшее время администрация Энгельсского района доведет до граждан полный алгоритм для получения поддержки.
Ранее Бусаргин сообщал, что 20 марта в Энгельсе в результате атаки БПЛА частично выбиты окна в больнице, в двух детских садах и школе. Позднее глава региона уточнил, что порядка 30 частных и дачных домов в городе повреждены. В правительстве региона сообщили РИА Новости, что всего пострадали 10 человек. По данным властей области, из-за возгорания на территории аэродрома в Энгельсе проведена эвакуация жителей близлежащих к объекту СНТ.
Накануне глава Энгельсского района Максим Леонов сообщил, что все пострадавшие садовые товарищества откроются для жителей в четверг в 10.00 мск.
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