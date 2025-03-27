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Жители Энгельса, которых затронула атака беспилотников, получат выплаты - РИА Новости, 27.03.2025
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08:45 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/zhiteli-2007610248.html
Жители Энгельса, которых затронула атака беспилотников, получат выплаты
Жители Энгельса, которых затронула атака беспилотников, получат выплаты - РИА Новости, 27.03.2025
Жители Энгельса, которых затронула атака беспилотников, получат выплаты
Жители саратовского Энгельса, чье имущество пострадало при атаке БПЛА, получат единовременные выплаты до 250 тысяч рублей, сообщил губернатор Саратовской... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T08:45:00+03:00
2025-03-27T08:45:00+03:00
происшествия
энгельс
энгельсский район
роман бусаргин
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САМАРА, 27 мар - РИА Новости. Жители саратовского Энгельса, чье имущество пострадало при атаке БПЛА, получат единовременные выплаты до 250 тысяч рублей, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале. "Приняты решения по материальной поддержке жителей Энгельса, чье имущество пострадало в СНТ в результате атаки БПЛА. Подписал соответствующие документы", - написал глава региона. Жители смогут получить до 100 тысяч рублей за поврежденный автомобиль, до 150 тысяч рублей выплатят тем, у кого пострадал дачный домик. За поврежденный жилой дом предусмотрена выплата до 250 тысяч рублей. Бусаргин уточнил, что в ближайшее время администрация Энгельсского района доведет до граждан полный алгоритм для получения поддержки. Ранее Бусаргин сообщал, что 20 марта в Энгельсе в результате атаки БПЛА частично выбиты окна в больнице, в двух детских садах и школе. Позднее глава региона уточнил, что порядка 30 частных и дачных домов в городе повреждены. В правительстве региона сообщили РИА Новости, что всего пострадали 10 человек. По данным властей области, из-за возгорания на территории аэродрома в Энгельсе проведена эвакуация жителей близлежащих к объекту СНТ. Накануне глава Энгельсского района Максим Леонов сообщил, что все пострадавшие садовые товарищества откроются для жителей в четверг в 10.00 мск.
https://ria.ru/20250320/postradavshie-2006189789.html
https://ria.ru/20250325/bespilotniki-2007092404.html
энгельс
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происшествия, энгельс, энгельсский район, роман бусаргин
Происшествия, Энгельс, Энгельсский район, Роман Бусаргин
Жители Энгельса, которых затронула атака беспилотников, получат выплаты

Жители Энгельса, чье имущество пострадало от БПЛА, получат до 250 тысяч рублей

© МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Энгельсе
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Энгельсе - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© МЧС России
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Энгельсе
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САМАРА, 27 мар - РИА Новости. Жители саратовского Энгельса, чье имущество пострадало при атаке БПЛА, получат единовременные выплаты до 250 тысяч рублей, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
"Приняты решения по материальной поддержке жителей Энгельса, чье имущество пострадало в СНТ в результате атаки БПЛА. Подписал соответствующие документы", - написал глава региона.
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Жители смогут получить до 100 тысяч рублей за поврежденный автомобиль, до 150 тысяч рублей выплатят тем, у кого пострадал дачный домик. За поврежденный жилой дом предусмотрена выплата до 250 тысяч рублей.
Бусаргин уточнил, что в ближайшее время администрация Энгельсского района доведет до граждан полный алгоритм для получения поддержки.
Ранее Бусаргин сообщал, что 20 марта в Энгельсе в результате атаки БПЛА частично выбиты окна в больнице, в двух детских садах и школе. Позднее глава региона уточнил, что порядка 30 частных и дачных домов в городе повреждены. В правительстве региона сообщили РИА Новости, что всего пострадали 10 человек. По данным властей области, из-за возгорания на территории аэродрома в Энгельсе проведена эвакуация жителей близлежащих к объекту СНТ.
Накануне глава Энгельсского района Максим Леонов сообщил, что все пострадавшие садовые товарищества откроются для жителей в четверг в 10.00 мск.
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ПроисшествияЭнгельсЭнгельсский районРоман Бусаргин
 
 
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