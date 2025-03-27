https://ria.ru/20250327/zhitel-2007658298.html

Житель Ярославской области получил 16 лет колонии за госизмену

Житель Ярославской области получил 16 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 27.03.2025

Житель Ярославской области получил 16 лет колонии за госизмену

Житель Ярославской области, собиравший сведения об объектах оборонно-промышленного комплекса по заданию украинского куратора, приговорен к 16 годам колонии за... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T12:54:00+03:00

2025-03-27T12:54:00+03:00

2025-03-27T12:54:00+03:00

происшествия

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рыбинск

россия

министерство обороны украины

ярославский областной суд

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Житель Ярославской области, собиравший сведения об объектах оборонно-промышленного комплекса по заданию украинского куратора, приговорен к 16 годам колонии за госизмену, сообщило региональное УФСБ. Сообщается, что в октябре 2024 года был задержан житель Рыбинска Ярославской области, 1996 года рождения, "инициативно установивший контакт с представителем запрещённой в Российской Федерации организации, использующейся главным управлением разведки министерства обороны Украины для антироссийской деятельности". "Подтверждена причастность подсудимого к сбору и передаче сведений об объектах оборонно-промышленного комплекса региона по заданию украинского куратора. Ярославский областной суд признал жителя Рыбинска виновным в совершении государственной измены и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. По данным УФСБ, приговор в законную силу еще не вступил. Прокуратура Ярославской области уточнила, что осужденный Владислав Маров работал электросварщиком на одном из оборонных предприятий Рыбинска. Являясь противником проведения СВО, он по собственной инициативе связался с представителем украинской организации, признанной в России террористической и запрещенной, отмечает ведомство. По данным прокуратуры, мужчина предложил за вознаграждение сообщать информацию о выпускаемой продукции, в том числе военного назначения, в рамках государственных оборонных заказов, расположения и предназначения режимных помещений, расположенных на охраняемой территории. Размер вознаграждения договорились определить позже, в зависимости от важности и качества предоставленных сведений. "Маров фотографировал производственные здания с указанием координат их расположения и с описанием наиболее значимых для функционирования предприятия объектов, разрушение которых может привести к остановке выпуска продукции. Полученные данные, используя мессенджер, он передавал украинским кураторам", - говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что деньги, которые ему обещали, он так и не получил.

https://ria.ru/20250327/fsb-2007635896.html

https://ria.ru/20250128/chuvashiya-1995971376.html

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происшествия, ярославская область, рыбинск, россия, министерство обороны украины, ярославский областной суд