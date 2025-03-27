https://ria.ru/20250327/zhitel-2007658298.html
Житель Ярославской области получил 16 лет колонии за госизмену
Житель Ярославской области получил 16 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 27.03.2025
Житель Ярославской области получил 16 лет колонии за госизмену
Житель Ярославской области, собиравший сведения об объектах оборонно-промышленного комплекса по заданию украинского куратора, приговорен к 16 годам колонии за... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T12:54:00+03:00
2025-03-27T12:54:00+03:00
2025-03-27T12:54:00+03:00
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Житель Ярославской области, собиравший сведения об объектах оборонно-промышленного комплекса по заданию украинского куратора, приговорен к 16 годам колонии за госизмену, сообщило региональное УФСБ. Сообщается, что в октябре 2024 года был задержан житель Рыбинска Ярославской области, 1996 года рождения, "инициативно установивший контакт с представителем запрещённой в Российской Федерации организации, использующейся главным управлением разведки министерства обороны Украины для антироссийской деятельности". "Подтверждена причастность подсудимого к сбору и передаче сведений об объектах оборонно-промышленного комплекса региона по заданию украинского куратора. Ярославский областной суд признал жителя Рыбинска виновным в совершении государственной измены и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. По данным УФСБ, приговор в законную силу еще не вступил. Прокуратура Ярославской области уточнила, что осужденный Владислав Маров работал электросварщиком на одном из оборонных предприятий Рыбинска. Являясь противником проведения СВО, он по собственной инициативе связался с представителем украинской организации, признанной в России террористической и запрещенной, отмечает ведомство. По данным прокуратуры, мужчина предложил за вознаграждение сообщать информацию о выпускаемой продукции, в том числе военного назначения, в рамках государственных оборонных заказов, расположения и предназначения режимных помещений, расположенных на охраняемой территории. Размер вознаграждения договорились определить позже, в зависимости от важности и качества предоставленных сведений. "Маров фотографировал производственные здания с указанием координат их расположения и с описанием наиболее значимых для функционирования предприятия объектов, разрушение которых может привести к остановке выпуска продукции. Полученные данные, используя мессенджер, он передавал украинским кураторам", - говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что деньги, которые ему обещали, он так и не получил.
https://ria.ru/20250327/fsb-2007635896.html
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происшествия, ярославская область, рыбинск, россия, министерство обороны украины, ярославский областной суд
Происшествия, Ярославская область, Рыбинск, Россия, Министерство обороны Украины, Ярославский областной суд
Житель Ярославской области получил 16 лет колонии за госизмену
Житель Ярославской области получил 16 лет за сбор сведений об объектах ОПК
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Житель Ярославской области, собиравший сведения об объектах оборонно-промышленного комплекса по заданию украинского куратора, приговорен к 16 годам колонии за госизмену, сообщило региональное УФСБ.
Сообщается, что в октябре 2024 года был задержан житель Рыбинска Ярославской области, 1996 года рождения, "инициативно установивший контакт с представителем запрещённой в Российской Федерации организации, использующейся главным управлением разведки министерства обороны Украины для антироссийской деятельности".
"Подтверждена причастность подсудимого к сбору и передаче сведений об объектах оборонно-промышленного комплекса региона по заданию украинского куратора. Ярославский областной суд признал жителя Рыбинска виновным в совершении государственной измены и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
По данным УФСБ, приговор в законную силу еще не вступил.
Прокуратура Ярославской области уточнила, что осужденный Владислав Маров работал электросварщиком на одном из оборонных предприятий Рыбинска. Являясь противником проведения СВО, он по собственной инициативе связался с представителем украинской организации, признанной в России террористической и запрещенной, отмечает ведомство. По данным прокуратуры, мужчина предложил за вознаграждение сообщать информацию о выпускаемой продукции, в том числе военного назначения, в рамках государственных оборонных заказов, расположения и предназначения режимных помещений, расположенных на охраняемой территории. Размер вознаграждения договорились определить позже, в зависимости от важности и качества предоставленных сведений.
"Маров фотографировал производственные здания с указанием координат их расположения и с описанием наиболее значимых для функционирования предприятия объектов, разрушение которых может привести к остановке выпуска продукции. Полученные данные, используя мессенджер, он передавал украинским кураторам", - говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что деньги, которые ему обещали, он так и не получил.