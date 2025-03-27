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Зеленский рассказал, что ему нужно от Трампа - РИА Новости, 27.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:18 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/zelenskiy-2007803794.html
Зеленский рассказал, что ему нужно от Трампа
Зеленский рассказал, что ему нужно от Трампа - РИА Новости, 27.03.2025
Зеленский рассказал, что ему нужно от Трампа
Владимир Зеленский рассказал, что ему нужно от президента США Дональда Трампа. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T21:18:00+03:00
2025-03-27T21:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
нато
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский рассказал, что ему нужно от президента США Дональда Трампа. "Чего нам хочется от Америки, что мне нужно от президента Трампа? Я ему об этом говорил с первого дня наших разговоров. Для меня важно, чтобы Украина была в сильной позиции на этих переговорах, чтобы у нас был шанс закончить войну переговорами и не просто закончить, а иметь справедливый, устойчивый мир… Я хочу этих гарантий от США", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал всеукраинский телемарафон. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон не намерен предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, переложив эту ответственность на Европу, но рассчитывает на сотрудничество с Киевом в сфере редкоземельных металлов. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. По итогам переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде во вторник министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что стороны договорились об обеспечении безопасного судоходства в Черном море, внедрении договоренности о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. Он также отметил, что стороны продолжают работать над достижением "прочного мира". Владимир Зеленский заявил, что Украина и США договорились, что кроме США участвовать в мониторинге соблюдения договоренностей по Украине могут третьи страны. Во вторник Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США, прошедшей в Эр-Рияде. Согласно заявлению, Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. В нем также сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
https://ria.ru/20250327/zelenskiy-2007803441.html
https://ria.ru/20250327/zelenskiy-2007782938.html
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россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, нато, россельхозбанк, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, Россельхозбанк, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире
Зеленский рассказал, что ему нужно от Трампа

Зеленский заявил, что хочет от Трампа, чтобы Украина была в сильной позиции

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский рассказал, что ему нужно от президента США Дональда Трампа.
"Чего нам хочется от Америки, что мне нужно от президента Трампа? Я ему об этом говорил с первого дня наших разговоров. Для меня важно, чтобы Украина была в сильной позиции на этих переговорах, чтобы у нас был шанс закончить войну переговорами и не просто закончить, а иметь справедливый, устойчивый мир… Я хочу этих гарантий от США", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал всеукраинский телемарафон.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Зеленский назвал россиян динозаврами
Вчера, 21:14
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон не намерен предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, переложив эту ответственность на Европу, но рассчитывает на сотрудничество с Киевом в сфере редкоземельных металлов.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Зеленский выступил с наглым заявлением о "миротворцах"
Вчера, 19:39
По итогам переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде во вторник министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что стороны договорились об обеспечении безопасного судоходства в Черном море, внедрении договоренности о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. Он также отметил, что стороны продолжают работать над достижением "прочного мира". Владимир Зеленский заявил, что Украина и США договорились, что кроме США участвовать в мониторинге соблюдения договоренностей по Украине могут третьи страны.
Во вторник Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США, прошедшей в Эр-Рияде. Согласно заявлению, Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. В нем также сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Зеленский закатил истерику из-за антироссийских санкций
Вчера, 18:58
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинНАТОРоссельхозбанкТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)В мире
 
 
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