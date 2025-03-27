https://ria.ru/20250327/zelenskiy-2007803441.html
Зеленский назвал россиян динозаврами
Зеленский назвал россиян динозаврами - РИА Новости, 27.03.2025
Зеленский назвал россиян динозаврами
Владимир Зеленский назвал россиян динозаврами и отказался от диалога с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T21:14:00+03:00
2025-03-27T21:14:00+03:00
2025-03-27T21:19:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский назвал россиян динозаврами и отказался от диалога с президентом России Владимиром Путиным. "Они динозавры, понимаете, они просто хотят нас съесть… Нельзя просто: слушай, а давай поговорим. Мне не о чем просто с ним (Путиным - ред.) говорить", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал всеукраинский телемарафон. Путин в конце января заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
https://ria.ru/20250327/sanktsii-2007776418.html
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Зеленский назвал россиян динозаврами
Зеленский назвал россиян динозаврами и отказался от диалога с Путиным