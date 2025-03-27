Зеленский подписал закон о переименовании 103 судов
Зеленский подписал закон о переименовании 103 судов в рамках "декоммунизации"
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о переименовании на Украине 103 судов в рамках так называемой "декоммунизации", сообщил в четверг уполномоченный по защите государственного языка в стране Тарас Креминь.
Депутат Верховной рады Елена Шуляк 14 января сообщала, что парламент Украины принял законопроект о переименовании 103 местных общих судов, названия которых связаны с советской историей.
"Зеленский подписал закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" об изменении наименования местных общих судов. Так, в рамках декоммунизации предусмотрено переименование 103 судов", - написал Креминь в социальной сети Facebook*.
Больше всего, по его словам, будет переименовано судов, расположенных в Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях. В частности, по данным уполномоченного, в Николаевской области Октябрьский районный суд будет называться Витовским, а Ленинский - Ингульским.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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