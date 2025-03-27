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Зеленский подписал закон о переименовании 103 судов - РИА Новости, 27.03.2025
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18:49 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/zelenskiy-2007774847.html
Зеленский подписал закон о переименовании 103 судов
Зеленский подписал закон о переименовании 103 судов - РИА Новости, 27.03.2025
Зеленский подписал закон о переименовании 103 судов
Владимир Зеленский подписал закон о переименовании на Украине 103 судов в рамках так называемой "декоммунизации", сообщил в четверг уполномоченный по защите... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T18:49:00+03:00
2025-03-27T18:49:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о переименовании на Украине 103 судов в рамках так называемой "декоммунизации", сообщил в четверг уполномоченный по защите государственного языка в стране Тарас Креминь. Депутат Верховной рады Елена Шуляк 14 января сообщала, что парламент Украины принял законопроект о переименовании 103 местных общих судов, названия которых связаны с советской историей. "Зеленский подписал закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" об изменении наименования местных общих судов. Так, в рамках декоммунизации предусмотрено переименование 103 судов", - написал Креминь в социальной сети Facebook*. Больше всего, по его словам, будет переименовано судов, расположенных в Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях. В частности, по данным уполномоченного, в Николаевской области Октябрьский районный суд будет называться Витовским, а Ленинский - Ингульским. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.* Запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250327/zelenskiy-2007736886.html
https://ria.ru/20240208/lvov-1926182023.html
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в мире, украина, россия, одесская область, тарас креминь, владимир зеленский, сергей лавров, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Одесская область, Тарас Креминь, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины
Зеленский подписал закон о переименовании 103 судов

Зеленский подписал закон о переименовании 103 судов в рамках "декоммунизации"

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о переименовании на Украине 103 судов в рамках так называемой "декоммунизации", сообщил в четверг уполномоченный по защите государственного языка в стране Тарас Креминь.
Депутат Верховной рады Елена Шуляк 14 января сообщала, что парламент Украины принял законопроект о переименовании 103 местных общих судов, названия которых связаны с советской историей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
"Сурово осудит". На Западе указали Зеленскому на фатальную ошибку
Вчера, 16:59
"Зеленский подписал закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" об изменении наименования местных общих судов. Так, в рамках декоммунизации предусмотрено переименование 103 судов", - написал Креминь в социальной сети Facebook*.
Больше всего, по его словам, будет переименовано судов, расположенных в Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях. В частности, по данным уполномоченного, в Николаевской области Октябрьский районный суд будет называться Витовским, а Ленинский - Ингульским.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
* Запрещена в РФ как экстремистская
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Во Львове декоммунизировали улицу русского первопечатника
8 февраля 2024, 14:57
 
В миреУкраинаРоссияОдесская областьТарас КреминьВладимир ЗеленскийСергей ЛавровВерховная Рада Украины
 
 
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