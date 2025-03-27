https://ria.ru/20250327/zelenskiy-2007774847.html

Зеленский подписал закон о переименовании 103 судов

Зеленский подписал закон о переименовании 103 судов - РИА Новости, 27.03.2025

Зеленский подписал закон о переименовании 103 судов

Владимир Зеленский подписал закон о переименовании на Украине 103 судов в рамках так называемой "декоммунизации", сообщил в четверг уполномоченный по защите... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T18:49:00+03:00

2025-03-27T18:49:00+03:00

2025-03-27T18:49:00+03:00

в мире

украина

россия

одесская область

тарас креминь

владимир зеленский

сергей лавров

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003888_0:133:3071:1860_1920x0_80_0_0_4df50a3167c7a42abd755a2c934e66f3.jpg

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о переименовании на Украине 103 судов в рамках так называемой "декоммунизации", сообщил в четверг уполномоченный по защите государственного языка в стране Тарас Креминь. Депутат Верховной рады Елена Шуляк 14 января сообщала, что парламент Украины принял законопроект о переименовании 103 местных общих судов, названия которых связаны с советской историей. "Зеленский подписал закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" об изменении наименования местных общих судов. Так, в рамках декоммунизации предусмотрено переименование 103 судов", - написал Креминь в социальной сети Facebook*. Больше всего, по его словам, будет переименовано судов, расположенных в Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях. В частности, по данным уполномоченного, в Николаевской области Октябрьский районный суд будет называться Витовским, а Ленинский - Ингульским. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.* Запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250327/zelenskiy-2007736886.html

https://ria.ru/20240208/lvov-1926182023.html

украина

россия

одесская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, одесская область, тарас креминь, владимир зеленский, сергей лавров, верховная рада украины