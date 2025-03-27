https://ria.ru/20250327/zelenskij-2007779684.html

Зеленский обвинил США в изменении условий соглашения по ископаемым

Зеленский обвинил США в изменении условий соглашения по ископаемым - РИА Новости, 27.03.2025

Зеленский обвинил США в изменении условий соглашения по ископаемым

Владимир Зеленский обвинил США в изменении условий соглашения по украинским ископаемым. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T19:19:00+03:00

2025-03-27T19:19:00+03:00

2025-03-27T19:19:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский обвинил США в изменении условий соглашения по украинским ископаемым. Ранее в четверг депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, не в пользу Украины. По его словам, документ предполагает участие Соединенных Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. "Много договоров об ископаемых… Когда будет конечная версия от США того или иного договора, очередного, потому что постоянно меняют условия. И мне кажется, мы уже договорились, что будет рамочное соглашение, а потом полное соглашение. Сейчас команды работают над этим, потому что Америка сейчас изменяет эти правила и предлагает сразу соглашение полное. А полное соглашение требует детального изучения", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал всеукраинский телемарафон. При этом он отметил, что не хотел бы, чтобы у США было ощущение, что Украина против договора о недрах в целом, заявив, что не хочет побуждать Соединенные Штаты останавливать предоставление помощи Киеву или обмен разведданными. Министр финансов США Скотт Бессент в среду сообщал, что США и Украина близки к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов, документ может быть утвержден уже на следующей неделе. Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву, в частности, они хотят, чтобы ряд активов, в том числе АЭС Украины, перешли под контроль Вашингтона. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

https://ria.ru/20250213/zelenskij-1999178943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, сша, украина, киев, владимир зеленский, скотт бессент, дональд трамп, верховная рада украины