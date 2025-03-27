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Зеленский обвинил США в изменении условий соглашения по ископаемым - РИА Новости, 27.03.2025
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19:19 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/zelenskij-2007779684.html
Зеленский обвинил США в изменении условий соглашения по ископаемым
Зеленский обвинил США в изменении условий соглашения по ископаемым - РИА Новости, 27.03.2025
Зеленский обвинил США в изменении условий соглашения по ископаемым
Владимир Зеленский обвинил США в изменении условий соглашения по украинским ископаемым. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T19:19:00+03:00
2025-03-27T19:19:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский обвинил США в изменении условий соглашения по украинским ископаемым. Ранее в четверг депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, не в пользу Украины. По его словам, документ предполагает участие Соединенных Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. "Много договоров об ископаемых… Когда будет конечная версия от США того или иного договора, очередного, потому что постоянно меняют условия. И мне кажется, мы уже договорились, что будет рамочное соглашение, а потом полное соглашение. Сейчас команды работают над этим, потому что Америка сейчас изменяет эти правила и предлагает сразу соглашение полное. А полное соглашение требует детального изучения", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал всеукраинский телемарафон. При этом он отметил, что не хотел бы, чтобы у США было ощущение, что Украина против договора о недрах в целом, заявив, что не хочет побуждать Соединенные Штаты останавливать предоставление помощи Киеву или обмен разведданными. Министр финансов США Скотт Бессент в среду сообщал, что США и Украина близки к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов, документ может быть утвержден уже на следующей неделе. Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву, в частности, они хотят, чтобы ряд активов, в том числе АЭС Украины, перешли под контроль Вашингтона. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://ria.ru/20250213/zelenskij-1999178943.html
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цены на нефть, сша, украина, киев, владимир зеленский, скотт бессент, дональд трамп, верховная рада украины
Цены на нефть, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины
Зеленский обвинил США в изменении условий соглашения по ископаемым

Зеленский обвинил США в изменении условий соглашения по украинским ископаемым

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский обвинил США в изменении условий соглашения по украинским ископаемым.
Ранее в четверг депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, не в пользу Украины. По его словам, документ предполагает участие Соединенных Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины.
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«
"Много договоров об ископаемых… Когда будет конечная версия от США того или иного договора, очередного, потому что постоянно меняют условия. И мне кажется, мы уже договорились, что будет рамочное соглашение, а потом полное соглашение. Сейчас команды работают над этим, потому что Америка сейчас изменяет эти правила и предлагает сразу соглашение полное. А полное соглашение требует детального изучения", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал всеукраинский телемарафон.
При этом он отметил, что не хотел бы, чтобы у США было ощущение, что Украина против договора о недрах в целом, заявив, что не хочет побуждать Соединенные Штаты останавливать предоставление помощи Киеву или обмен разведданными.
Министр финансов США Скотт Бессент в среду сообщал, что США и Украина близки к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов, документ может быть утвержден уже на следующей неделе.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву, в частности, они хотят, чтобы ряд активов, в том числе АЭС Украины, перешли под контроль Вашингтона.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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Цены на нефтьСШАУкраинаКиевВладимир ЗеленскийСкотт БессентДональд ТрампВерховная Рада Украины
 
 
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