Зеленский обвинил США в изменении условий соглашения по ископаемым
Зеленский обвинил США в изменении условий соглашения по украинским ископаемым
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский обвинил США в изменении условий соглашения по украинским ископаемым.
Ранее в четверг депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, не в пользу Украины. По его словам, документ предполагает участие Соединенных Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины.
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"Много договоров об ископаемых… Когда будет конечная версия от США того или иного договора, очередного, потому что постоянно меняют условия. И мне кажется, мы уже договорились, что будет рамочное соглашение, а потом полное соглашение. Сейчас команды работают над этим, потому что Америка сейчас изменяет эти правила и предлагает сразу соглашение полное. А полное соглашение требует детального изучения", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал всеукраинский телемарафон.
При этом он отметил, что не хотел бы, чтобы у США было ощущение, что Украина против договора о недрах в целом, заявив, что не хочет побуждать Соединенные Штаты останавливать предоставление помощи Киеву или обмен разведданными.
Министр финансов США Скотт Бессент в среду сообщал, что США и Украина близки к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов, документ может быть утвержден уже на следующей неделе.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву, в частности, они хотят, чтобы ряд активов, в том числе АЭС Украины, перешли под контроль Вашингтона.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.