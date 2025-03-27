https://ria.ru/20250327/zelenskij-2007761832.html

Зеленский потребовал от союзников ответить на пять вопросов о "миротворцах"

Зеленский потребовал от союзников ответить на пять вопросов о "миротворцах" - РИА Новости, 27.03.2025

Зеленский потребовал от союзников ответить на пять вопросов о "миротворцах"

Владимир Зеленский после саммита "коалиции желающих" в Париже потребовал от союзников Киева ответить на пять вопросов о размещении на Украине так называемых... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T18:08:00+03:00

2025-03-27T18:08:00+03:00

2025-03-27T19:08:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский после саммита "коалиции желающих" в Париже потребовал от союзников Киева ответить на пять вопросов о размещении на Украине так называемых "миротворцев", он настаивает на конкретизации сроков по развертыванию сил, их количестве и месторасположению. Саммит "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", прошел в четверг в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры из 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов были представлены Австрия, Австралия и Канада. "Должны ответить на некоторые очень конкретные вопросы: какие страны будут вовлечены на земле, в небе и на море на Украине? Где именно эти силы будут размещены? Какова будет численность и структура этих сил? Какими будут их процедуры реагирования в случае возникновения угрозы? И когда наша коалиция фактически развернет силы на Украине: когда начнется перемирие или когда война полностью закончится и будет достигнуто урегулирование?" - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Он также заявил, что ему нужен четкий план по всем обсуждаемым вопросам. Для его разработки он намерен пригласить на Украину "небольшую группу" представителей тех стран, которые присутствовали на саммите в Париже. Агентство Блумберг 13 марта передало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщала, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.

https://ria.ru/20250321/zelenskiy-2006570787.html

https://ria.ru/20250316/ukraina-2005269517.html

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Максим Зубков

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