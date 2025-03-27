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Зеленский потребовал от союзников ответить на пять вопросов о "миротворцах" - РИА Новости, 27.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:08 27.03.2025 (обновлено: 19:08 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/zelenskij-2007761832.html
Зеленский потребовал от союзников ответить на пять вопросов о "миротворцах"
Зеленский потребовал от союзников ответить на пять вопросов о "миротворцах" - РИА Новости, 27.03.2025
Зеленский потребовал от союзников ответить на пять вопросов о "миротворцах"
Владимир Зеленский после саммита "коалиции желающих" в Париже потребовал от союзников Киева ответить на пять вопросов о размещении на Украине так называемых... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T18:08:00+03:00
2025-03-27T19:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
париж
россия
владимир зеленский
кир стармер
эммануэль макрон
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский после саммита "коалиции желающих" в Париже потребовал от союзников Киева ответить на пять вопросов о размещении на Украине так называемых "миротворцев", он настаивает на конкретизации сроков по развертыванию сил, их количестве и месторасположению. Саммит "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", прошел в четверг в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры из 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов были представлены Австрия, Австралия и Канада. "Должны ответить на некоторые очень конкретные вопросы: какие страны будут вовлечены на земле, в небе и на море на Украине? Где именно эти силы будут размещены? Какова будет численность и структура этих сил? Какими будут их процедуры реагирования в случае возникновения угрозы? И когда наша коалиция фактически развернет силы на Украине: когда начнется перемирие или когда война полностью закончится и будет достигнуто урегулирование?" - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Он также заявил, что ему нужен четкий план по всем обсуждаемым вопросам. Для его разработки он намерен пригласить на Украину "небольшую группу" представителей тех стран, которые присутствовали на саммите в Париже. Агентство Блумберг 13 марта передало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщала, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.
https://ria.ru/20250321/zelenskiy-2006570787.html
https://ria.ru/20250316/ukraina-2005269517.html
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в мире, украина, париж, россия, владимир зеленский, кир стармер, эммануэль макрон, евросоюз, европейский совет, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Париж, Россия, Владимир Зеленский, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Европейский совет, НАТО
Зеленский потребовал от союзников ответить на пять вопросов о "миротворцах"

Зеленский потребовал от союзников ответить на вопросы о размещении "миротворцев"

© AP Photo / Aurelien MorissardВладимир Зеленский после саммита "коалиции желающих" в Париже
Владимир Зеленский после саммита коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
Владимир Зеленский после саммита "коалиции желающих" в Париже
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский после саммита "коалиции желающих" в Париже потребовал от союзников Киева ответить на пять вопросов о размещении на Украине так называемых "миротворцев", он настаивает на конкретизации сроков по развертыванию сил, их количестве и месторасположению.
Саммит "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", прошел в четверг в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры из 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов были представлены Австрия, Австралия и Канада.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Зеленский выступил с заявлением о "миротворцах" на Украине
21 марта, 19:03
"Должны ответить на некоторые очень конкретные вопросы: какие страны будут вовлечены на земле, в небе и на море на Украине? Где именно эти силы будут размещены? Какова будет численность и структура этих сил? Какими будут их процедуры реагирования в случае возникновения угрозы? И когда наша коалиция фактически развернет силы на Украине: когда начнется перемирие или когда война полностью закончится и будет достигнуто урегулирование?" - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Он также заявил, что ему нужен четкий план по всем обсуждаемым вопросам. Для его разработки он намерен пригласить на Украину "небольшую группу" представителей тех стран, которые присутствовали на саммите в Париже.
Агентство Блумберг 13 марта передало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщала, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Ульянов прокомментировал планы Лондона направить "миротворцев" на Украину
16 марта, 03:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПарижРоссияВладимир ЗеленскийКир СтармерЭммануэль МакронЕвросоюзЕвропейский советНАТО
 
 
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