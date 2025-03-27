Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что ненависть к русским помогает ему держаться - РИА Новости, 27.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:56 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/zelenskij-2007611093.html
Зеленский заявил, что ненависть к русским помогает ему держаться
Зеленский заявил, что ненависть к русским помогает ему держаться - РИА Новости, 27.03.2025
Зеленский заявил, что ненависть к русским помогает ему держаться
Владимир Зеленский назвал свою ненависть к русским в числе вещей, которые помогают ему "держаться" в условиях украинского конфликта. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T08:56:00+03:00
2025-03-27T08:56:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910993435_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_16e658f18d4b086785b345523a87a487.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский назвал свою ненависть к русским в числе вещей, которые помогают ему "держаться" в условиях украинского конфликта. "Иногда меня удерживают глобальные проблемы. Я хочу, чтобы наши дети и наши внуки жили в свободном мире... Вторая мотивация - это ненависть к русским... Я хорошо знаю, что в мирное время невежливо использовать это слово... Моя третья мотивация - это просто достоинство. Нашей страны и ее жителей", - заявил Зеленский в интервью французской газете Figaro в ответ на вопрос, что поддерживает его с начала российской спецоперации на Украине. В январе Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что хорошо владеет русским языком, однако искренне презирает русский народ, подтвердив таким образом свою русофобию. Позднее в марте Зеленский после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сменил риторику и заявил, что ему в том числе жалко погибающих в ходе конфликта россиян.
https://ria.ru/20250106/zelenskij-1992623065.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910993435_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_2c45ffaa2505652f6e20e95d20b89cb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп
Зеленский заявил, что ненависть к русским помогает ему держаться

Зеленский заявил, что ненависть к русским помогает ему во время конфликта

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский назвал свою ненависть к русским в числе вещей, которые помогают ему "держаться" в условиях украинского конфликта.
«
"Иногда меня удерживают глобальные проблемы. Я хочу, чтобы наши дети и наши внуки жили в свободном мире... Вторая мотивация - это ненависть к русским... Я хорошо знаю, что в мирное время невежливо использовать это слово... Моя третья мотивация - это просто достоинство. Нашей страны и ее жителей", - заявил Зеленский в интервью французской газете Figaro в ответ на вопрос, что поддерживает его с начала российской спецоперации на Украине.
В январе Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что хорошо владеет русским языком, однако искренне презирает русский народ, подтвердив таким образом свою русофобию. Позднее в марте Зеленский после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сменил риторику и заявил, что ему в том числе жалко погибающих в ходе конфликта россиян.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Зеленский заявил, что презирает русский народ
6 января, 01:46
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала