Зеленский заявил, что ненависть к русским помогает ему держаться
Зеленский заявил, что ненависть к русским помогает ему во время конфликта
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский назвал свою ненависть к русским в числе вещей, которые помогают ему "держаться" в условиях украинского конфликта.
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"Иногда меня удерживают глобальные проблемы. Я хочу, чтобы наши дети и наши внуки жили в свободном мире... Вторая мотивация - это ненависть к русским... Я хорошо знаю, что в мирное время невежливо использовать это слово... Моя третья мотивация - это просто достоинство. Нашей страны и ее жителей", - заявил Зеленский в интервью французской газете Figaro в ответ на вопрос, что поддерживает его с начала российской спецоперации на Украине.
В январе Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что хорошо владеет русским языком, однако искренне презирает русский народ, подтвердив таким образом свою русофобию. Позднее в марте Зеленский после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сменил риторику и заявил, что ему в том числе жалко погибающих в ходе конфликта россиян.
Зеленский заявил, что презирает русский народ
6 января, 01:46