https://ria.ru/20250327/zelenskij-2007611093.html

Зеленский заявил, что ненависть к русским помогает ему держаться

Зеленский заявил, что ненависть к русским помогает ему держаться - РИА Новости, 27.03.2025

Зеленский заявил, что ненависть к русским помогает ему держаться

Владимир Зеленский назвал свою ненависть к русским в числе вещей, которые помогают ему "держаться" в условиях украинского конфликта. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T08:56:00+03:00

2025-03-27T08:56:00+03:00

2025-03-27T08:56:00+03:00

в мире

украина

россия

сша

владимир зеленский

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910993435_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_16e658f18d4b086785b345523a87a487.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский назвал свою ненависть к русским в числе вещей, которые помогают ему "держаться" в условиях украинского конфликта. "Иногда меня удерживают глобальные проблемы. Я хочу, чтобы наши дети и наши внуки жили в свободном мире... Вторая мотивация - это ненависть к русским... Я хорошо знаю, что в мирное время невежливо использовать это слово... Моя третья мотивация - это просто достоинство. Нашей страны и ее жителей", - заявил Зеленский в интервью французской газете Figaro в ответ на вопрос, что поддерживает его с начала российской спецоперации на Украине. В январе Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что хорошо владеет русским языком, однако искренне презирает русский народ, подтвердив таким образом свою русофобию. Позднее в марте Зеленский после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сменил риторику и заявил, что ему в том числе жалко погибающих в ходе конфликта россиян.

https://ria.ru/20250106/zelenskij-1992623065.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп