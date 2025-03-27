Рейтинг@Mail.ru
Зеленский пожаловался, что ему мешают заявления Уиткоффа - РИА Новости, 27.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:39 27.03.2025 (обновлено: 12:24 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/zelenskij-2007609887.html
Зеленский пожаловался, что ему мешают заявления Уиткоффа
Зеленский пожаловался, что ему мешают заявления Уиткоффа - РИА Новости, 27.03.2025
Зеленский пожаловался, что ему мешают заявления Уиткоффа
Владимир Зеленский заявил, что Киеву мешают заявления спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T08:39:00+03:00
2025-03-27T12:24:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
стив уиткофф
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007649419_222:292:3072:1895_1920x0_80_0_0_dc91c4f7dde30a6978ad319e49c07a2a.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киеву мешают заявления спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. "Я считаю, что Уиткофф действительно очень часто цитирует кремлевские нарративы. Я считаю, что это не приблизит нас к миру. И я считаю, что это, к сожалению, ослабит давление американцев на РФ. Мы можем только своими действиями исправлять это информационное поле. Мы пытаемся это делать. Я общался с президентом (США Дональдом - ред.) Трампом не один раз, и мы очень стараемся, чтобы на уровне разведок также мы обменивались реальной информацией, правдивой, потому что заявления Уиткоффа нам очень мешают, потому что мы боремся с (президентом России Владимиром - ред.) Путиным и очень не хотим, чтобы у него было много помощников", - заявил Зеленский в интервью европейским вещателям, в том числе французскому телеканалу France 2. Ранее Уиткофф признался, что у него сложилось положительное впечатление о президенте РФ в ходе их встречи, и добавил, что Путин проявил "любезность", приняв американского представителя.
https://ria.ru/20250327/povedenie-2007598366.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007649419_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_e090a1d41e2c3976f7cb9092f71a2f05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, киев, стив уиткофф, владимир зеленский
В мире, Россия, США, Киев, Стив Уиткофф, Владимир Зеленский
Зеленский пожаловался, что ему мешают заявления Уиткоффа

Зеленский: заявления Уиткоффа могут ослабить давление США на Россию

© Getty Images / Anadolu/Mustafa YalcinВладимир Зеленский перед встречей с Эммануэлем Макроном. 26 марта 2025
Владимир Зеленский перед встречей с Эммануэлем Макроном. 26 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Getty Images / Anadolu/Mustafa Yalcin
Владимир Зеленский перед встречей с Эммануэлем Макроном. 26 марта 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киеву мешают заявления спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.
"Я считаю, что Уиткофф действительно очень часто цитирует кремлевские нарративы. Я считаю, что это не приблизит нас к миру. И я считаю, что это, к сожалению, ослабит давление американцев на РФ. Мы можем только своими действиями исправлять это информационное поле. Мы пытаемся это делать. Я общался с президентом (США Дональдом - ред.) Трампом не один раз, и мы очень стараемся, чтобы на уровне разведок также мы обменивались реальной информацией, правдивой, потому что заявления Уиткоффа нам очень мешают, потому что мы боремся с (президентом России Владимиром - ред.) Путиным и очень не хотим, чтобы у него было много помощников", - заявил Зеленский в интервью европейским вещателям, в том числе французскому телеканалу France 2.
Ранее Уиткофф признался, что у него сложилось положительное впечатление о президенте РФ в ходе их встречи, и добавил, что Путин проявил "любезность", приняв американского представителя.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
"Играет с огнем": поведение Зеленского вызвало ярость в США
04:58
 
В миреРоссияСШАКиевСтив УиткоффВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала