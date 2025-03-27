https://ria.ru/20250327/zelenskij-2007609887.html

Зеленский пожаловался, что ему мешают заявления Уиткоффа

Зеленский пожаловался, что ему мешают заявления Уиткоффа - РИА Новости, 27.03.2025

Зеленский пожаловался, что ему мешают заявления Уиткоффа

Владимир Зеленский заявил, что Киеву мешают заявления спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T08:39:00+03:00

2025-03-27T08:39:00+03:00

2025-03-27T12:24:00+03:00

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стив уиткофф

владимир зеленский

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киеву мешают заявления спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. "Я считаю, что Уиткофф действительно очень часто цитирует кремлевские нарративы. Я считаю, что это не приблизит нас к миру. И я считаю, что это, к сожалению, ослабит давление американцев на РФ. Мы можем только своими действиями исправлять это информационное поле. Мы пытаемся это делать. Я общался с президентом (США Дональдом - ред.) Трампом не один раз, и мы очень стараемся, чтобы на уровне разведок также мы обменивались реальной информацией, правдивой, потому что заявления Уиткоффа нам очень мешают, потому что мы боремся с (президентом России Владимиром - ред.) Путиным и очень не хотим, чтобы у него было много помощников", - заявил Зеленский в интервью европейским вещателям, в том числе французскому телеканалу France 2. Ранее Уиткофф признался, что у него сложилось положительное впечатление о президенте РФ в ходе их встречи, и добавил, что Путин проявил "любезность", приняв американского представителя.

https://ria.ru/20250327/povedenie-2007598366.html

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