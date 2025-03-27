https://ria.ru/20250327/zelenskij-2007602840.html

Зеленский потерял контроль над частью ВСУ, заявили в Госдуме

Зеленский потерял контроль над частью ВСУ, заявили в Госдуме - РИА Новости, 27.03.2025

Зеленский потерял контроль над частью ВСУ, заявили в Госдуме

Владимир Зеленский потерял контроль над частью ВСУ, преимущественно состоящей из националистов и иностранных наемников, заявил РИА Новости депутат Госдумы от... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T07:04:00+03:00

2025-03-27T07:04:00+03:00

2025-03-27T07:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский потерял контроль над частью ВСУ, преимущественно состоящей из националистов и иностранных наемников, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. "Недоговороспособность Зеленского кроется в полном отсутствии с его стороны контроля за частью ВСУ, преимущественно состоящей из заклятых нацистов и иностранных наемников, пребывающих под непосредственным командованием британцев", - сказал Шеремет. По его словам, все попытки договориться с Зеленским о мире - напрасно потраченное время, так как он зациклен на продолжении военного конфликта, чтобы удержаться у власти.

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в мире, владимир зеленский, михаил шеремет, вооруженные силы украины, госдума рф, украина, россия