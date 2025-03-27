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Зеленский потерял контроль над частью ВСУ, заявили в Госдуме - РИА Новости, 27.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:04 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/zelenskij-2007602840.html
Зеленский потерял контроль над частью ВСУ, заявили в Госдуме
Зеленский потерял контроль над частью ВСУ, заявили в Госдуме - РИА Новости, 27.03.2025
Зеленский потерял контроль над частью ВСУ, заявили в Госдуме
Владимир Зеленский потерял контроль над частью ВСУ, преимущественно состоящей из националистов и иностранных наемников, заявил РИА Новости депутат Госдумы от... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T07:04:00+03:00
2025-03-27T07:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
михаил шеремет
вооруженные силы украины
госдума рф
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский потерял контроль над частью ВСУ, преимущественно состоящей из националистов и иностранных наемников, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. "Недоговороспособность Зеленского кроется в полном отсутствии с его стороны контроля за частью ВСУ, преимущественно состоящей из заклятых нацистов и иностранных наемников, пребывающих под непосредственным командованием британцев", - сказал Шеремет. По его словам, все попытки договориться с Зеленским о мире - напрасно потраченное время, так как он зациклен на продолжении военного конфликта, чтобы удержаться у власти.
https://ria.ru/20250325/zelenskij-2007308324.html
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в мире, владимир зеленский, михаил шеремет, вооруженные силы украины, госдума рф, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Украина, Россия
Зеленский потерял контроль над частью ВСУ, заявили в Госдуме

Депутат Шеремет: Зеленский потерял контроль над наемниками и националистами ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский потерял контроль над частью ВСУ, преимущественно состоящей из националистов и иностранных наемников, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
"Недоговороспособность Зеленского кроется в полном отсутствии с его стороны контроля за частью ВСУ, преимущественно состоящей из заклятых нацистов и иностранных наемников, пребывающих под непосредственным командованием британцев", - сказал Шеремет.
По его словам, все попытки договориться с Зеленским о мире - напрасно потраченное время, так как он зациклен на продолжении военного конфликта, чтобы удержаться у власти.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Зеленский обеспокоился обсуждением территориальных вопросов США и Россией
25 марта, 21:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийМихаил ШереметВооруженные силы УкраиныГосдума РФУкраинаРоссия
 
 
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