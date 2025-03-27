https://ria.ru/20250327/zapad-2007692878.html

Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю

Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 27.03.2025

Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю

Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трех украинских бригад и одного полка в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T14:42:00+03:00

2025-03-27T14:42:00+03:00

2025-03-27T14:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004970602_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_75c7c5f3ea710de5f8883dd136faf232.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трех украинских бригад и одного полка в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад и десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Кондрашовка, Богуславка, Новоплатоновка Харьковской области и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, три пикапа и девять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровую гаубицу FH-70 производства Великобритании", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250327/lavrov-2007694471.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины