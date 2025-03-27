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Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 27.03.2025
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю
Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трех украинских бригад и одного полка в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T14:42:00+03:00
2025-03-27T14:42:00+03:00
2025-03-27T14:52:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трех украинских бригад и одного полка в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад и десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Кондрашовка, Богуславка, Новоплатоновка Харьковской области и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, три пикапа и девять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровую гаубицу FH-70 производства Великобритании", - добавили в МО РФ.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю
ВСУ потеряли более 210 военных в зоне ответственности группировки "Запад"