Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 27.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:42 27.03.2025 (обновлено: 14:52 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/zapad-2007692878.html
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 27.03.2025
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю
Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трех украинских бригад и одного полка в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T14:42:00+03:00
2025-03-27T14:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004970602_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_75c7c5f3ea710de5f8883dd136faf232.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трех украинских бригад и одного полка в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад и десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Кондрашовка, Богуславка, Новоплатоновка Харьковской области и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, три пикапа и девять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровую гаубицу FH-70 производства Великобритании", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250327/lavrov-2007694471.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004970602_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_451f4070954a7fb2dfe8e04259095e28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю

ВСУ потеряли более 210 военных в зоне ответственности группировки "Запад"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трех украинских бригад и одного полка в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад и десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Кондрашовка, Богуславка, Новоплатоновка Харьковской области и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, три пикапа и девять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровую гаубицу FH-70 производства Великобритании", - добавили в МО РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
На Западе восхитились словами Лаврова о планах Европы по Украине
Вчера, 14:47
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала