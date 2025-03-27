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В РФПИ оценили перспективы сотрудничества с Западом в Арктике - РИА Новости, 27.03.2025
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12:32 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/zapad-2007652243.html
В РФПИ оценили перспективы сотрудничества с Западом в Арктике
В РФПИ оценили перспективы сотрудничества с Западом в Арктике - РИА Новости, 27.03.2025
В РФПИ оценили перспективы сотрудничества с Западом в Арктике
Сотрудничество России и Запада в Арктике было бы взаимовыгодным, РФ получила бы дешевое и долгосрочное финансирование, а также технологии для эффективной... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T12:32:00+03:00
2025-03-27T12:32:00+03:00
россия
арктика
сша
дмитрий песков
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Сотрудничество России и Запада в Арктике было бы взаимовыгодным, РФ получила бы дешевое и долгосрочное финансирование, а также технологии для эффективной транспортировки, добычи и переработки природных ресурсов, заявил в ходе Международного арктического форума исполнительный директор инвестиционного департамента Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Владимир Жуйков. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за то, чтобы Арктика была территорией международного сотрудничества и доверия. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил, что РФ и США необходимо сотрудничать в защите Арктики и разработке ее ресурсов. Москва приветствует любые позитивные подвижки по восстановлению кооперации с арктическими странами, включая США, заявляли РИА Новости в МИД России. "Комплексное освоение ресурсов Арктики это не только огромные инвестиции - более 35 триллионов рублей в ближайшие годы, так и колоссальная, технологическая задача, и партнерство с западными игроками могло быть полезным и взаимовыгодным для сторон… Мы видим большой взаимовыгодный потенциал для сотрудничества, потому что западным партнерам, помимо возможности инвестировать в долгосрочные инвестиционно-привлекательные арктические проекты, также необходим доступ к Северному морскому пути, потому что это кратчайшее расстояние между Западом и Азией, также гарантированная поставка товарных природных ресурсов, которые будут добыты в арктической зоне", - сказал Жуйков. "От сотрудничества с западными компаниями в регионах Арктики Россия могла бы получить как, в целом, дешевое и долгосрочное финансирование, так и технологии, которые необходимы для эффективной транспортировки, добычи, переработки природных ресурсов", - добавил он. Однако Жуйков подчеркнул, что в данный момент российским компаниям создавать совместные предприятия с западными партнерами сложно, но есть и другие варианты сотрудничества. "Сейчас может идти речь о контрактах, не связанных с вхождением в капитал компании. Это может быть соглашение о поставке будущих природных ресурсов в обмен на какой-то механизм предоплаты. Это может быть какое-то технологическое партнерство, в обмен на доступ к инфраструктуре Северного морского пути, в обмен на поставку природных ресурсов в будущем. Такие формы партнерства уже можно реализовывать сейчас", - пояснил он. Жуйков добавил, что у РФПИ уже есть успешный опыт привлечения иностранных партнеров, в том числе в российские арктические проекты. "Мы построили две ГЭС в Карелии, построили, вместе с западными партнерами, практически крупнейшую за полярным кругом ветроэлектростанцию "Кольская ВЭС". Также вместе с арабскими партнерами координировали компанию, которая предоставляет спутниковое решение для обеспечения безопасности судоходства на Северном морском пути и оптимизации логистических маршрутов", - сказал он.
https://ria.ru/20250326/patrushev-2007553331.html
https://ria.ru/20250326/patrushev-2007549207.html
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арктика
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россия, арктика, сша, дмитрий песков, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Россия, Арктика, США, Дмитрий Песков, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
В РФПИ оценили перспективы сотрудничества с Западом в Арктике

РФПИ: сотрудничество с Западом в Арктике было бы взаимовыгодным

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАрктика
Арктика - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Сотрудничество России и Запада в Арктике было бы взаимовыгодным, РФ получила бы дешевое и долгосрочное финансирование, а также технологии для эффективной транспортировки, добычи и переработки природных ресурсов, заявил в ходе Международного арктического форума исполнительный директор инвестиционного департамента Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Владимир Жуйков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за то, чтобы Арктика была территорией международного сотрудничества и доверия. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил, что РФ и США необходимо сотрудничать в защите Арктики и разработке ее ресурсов. Москва приветствует любые позитивные подвижки по восстановлению кооперации с арктическими странами, включая США, заявляли РИА Новости в МИД России.
Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Зарубежные страны готовы сотрудничать в освоении Арктики, заявил Патрушев
Вчера, 19:16
"Комплексное освоение ресурсов Арктики это не только огромные инвестиции - более 35 триллионов рублей в ближайшие годы, так и колоссальная, технологическая задача, и партнерство с западными игроками могло быть полезным и взаимовыгодным для сторон… Мы видим большой взаимовыгодный потенциал для сотрудничества, потому что западным партнерам, помимо возможности инвестировать в долгосрочные инвестиционно-привлекательные арктические проекты, также необходим доступ к Северному морскому пути, потому что это кратчайшее расстояние между Западом и Азией, также гарантированная поставка товарных природных ресурсов, которые будут добыты в арктической зоне", - сказал Жуйков.
"От сотрудничества с западными компаниями в регионах Арктики Россия могла бы получить как, в целом, дешевое и долгосрочное финансирование, так и технологии, которые необходимы для эффективной транспортировки, добычи, переработки природных ресурсов", - добавил он.
Однако Жуйков подчеркнул, что в данный момент российским компаниям создавать совместные предприятия с западными партнерами сложно, но есть и другие варианты сотрудничества. "Сейчас может идти речь о контрактах, не связанных с вхождением в капитал компании. Это может быть соглашение о поставке будущих природных ресурсов в обмен на какой-то механизм предоплаты. Это может быть какое-то технологическое партнерство, в обмен на доступ к инфраструктуре Северного морского пути, в обмен на поставку природных ресурсов в будущем. Такие формы партнерства уже можно реализовывать сейчас", - пояснил он.
Жуйков добавил, что у РФПИ уже есть успешный опыт привлечения иностранных партнеров, в том числе в российские арктические проекты. "Мы построили две ГЭС в Карелии, построили, вместе с западными партнерами, практически крупнейшую за полярным кругом ветроэлектростанцию "Кольская ВЭС". Также вместе с арабскими партнерами координировали компанию, которая предоставляет спутниковое решение для обеспечения безопасности судоходства на Северном морском пути и оптимизации логистических маршрутов", - сказал он.
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Патрушев рассказал об использовании малых АЭС в Арктике
Вчера, 18:49
 
РоссияАрктикаСШАДмитрий ПесковКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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