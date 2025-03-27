https://ria.ru/20250327/zapad-2007652243.html

В РФПИ оценили перспективы сотрудничества с Западом в Арктике

В РФПИ оценили перспективы сотрудничества с Западом в Арктике - РИА Новости, 27.03.2025

В РФПИ оценили перспективы сотрудничества с Западом в Арктике

Сотрудничество России и Запада в Арктике было бы взаимовыгодным, РФ получила бы дешевое и долгосрочное финансирование, а также технологии для эффективной... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T12:32:00+03:00

2025-03-27T12:32:00+03:00

2025-03-27T12:32:00+03:00

россия

арктика

сша

дмитрий песков

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Сотрудничество России и Запада в Арктике было бы взаимовыгодным, РФ получила бы дешевое и долгосрочное финансирование, а также технологии для эффективной транспортировки, добычи и переработки природных ресурсов, заявил в ходе Международного арктического форума исполнительный директор инвестиционного департамента Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Владимир Жуйков. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за то, чтобы Арктика была территорией международного сотрудничества и доверия. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил, что РФ и США необходимо сотрудничать в защите Арктики и разработке ее ресурсов. Москва приветствует любые позитивные подвижки по восстановлению кооперации с арктическими странами, включая США, заявляли РИА Новости в МИД России. "Комплексное освоение ресурсов Арктики это не только огромные инвестиции - более 35 триллионов рублей в ближайшие годы, так и колоссальная, технологическая задача, и партнерство с западными игроками могло быть полезным и взаимовыгодным для сторон… Мы видим большой взаимовыгодный потенциал для сотрудничества, потому что западным партнерам, помимо возможности инвестировать в долгосрочные инвестиционно-привлекательные арктические проекты, также необходим доступ к Северному морскому пути, потому что это кратчайшее расстояние между Западом и Азией, также гарантированная поставка товарных природных ресурсов, которые будут добыты в арктической зоне", - сказал Жуйков. "От сотрудничества с западными компаниями в регионах Арктики Россия могла бы получить как, в целом, дешевое и долгосрочное финансирование, так и технологии, которые необходимы для эффективной транспортировки, добычи, переработки природных ресурсов", - добавил он. Однако Жуйков подчеркнул, что в данный момент российским компаниям создавать совместные предприятия с западными партнерами сложно, но есть и другие варианты сотрудничества. "Сейчас может идти речь о контрактах, не связанных с вхождением в капитал компании. Это может быть соглашение о поставке будущих природных ресурсов в обмен на какой-то механизм предоплаты. Это может быть какое-то технологическое партнерство, в обмен на доступ к инфраструктуре Северного морского пути, в обмен на поставку природных ресурсов в будущем. Такие формы партнерства уже можно реализовывать сейчас", - пояснил он. Жуйков добавил, что у РФПИ уже есть успешный опыт привлечения иностранных партнеров, в том числе в российские арктические проекты. "Мы построили две ГЭС в Карелии, построили, вместе с западными партнерами, практически крупнейшую за полярным кругом ветроэлектростанцию "Кольская ВЭС". Также вместе с арабскими партнерами координировали компанию, которая предоставляет спутниковое решение для обеспечения безопасности судоходства на Северном морском пути и оптимизации логистических маршрутов", - сказал он.

https://ria.ru/20250326/patrushev-2007553331.html

https://ria.ru/20250326/patrushev-2007549207.html

россия

арктика

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, арктика, сша, дмитрий песков, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций