https://ria.ru/20250327/zaharova-2007683413.html

Захарова восхитилась уровнем русского языка у китайского корреспондента

Захарова восхитилась уровнем русского языка у китайского корреспондента - РИА Новости, 27.03.2025

Захарова восхитилась уровнем русского языка у китайского корреспондента

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила восхищение уровнем русского языка у китайского корреспондента Синьхуа, который задавал ей вопрос во... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T14:15:00+03:00

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россия

мария захарова

общество

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила восхищение уровнем русского языка у китайского корреспондента Синьхуа, который задавал ей вопрос во время брифинга. "Второй раз вы задаете вопрос на чистейшем русском языке. Я снимаю шляпу перед этим и благодарю вас за такое уважительное отношение к русскому языку", - сказала Захарова на брифинге. Захарова обратилась к агентству Синьхау с просьбой опубликовать новость о том, что их корреспондент "окончательно покорил сердце официального представителя МИД России фантастическим знанием русского языка".

https://ria.ru/20250312/lavrov-2004455385.html

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россия, мария захарова, общество