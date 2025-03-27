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Захарова восхитилась уровнем русского языка у китайского корреспондента - РИА Новости, 27.03.2025
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14:15 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/zaharova-2007683413.html
Захарова восхитилась уровнем русского языка у китайского корреспондента
Захарова восхитилась уровнем русского языка у китайского корреспондента - РИА Новости, 27.03.2025
Захарова восхитилась уровнем русского языка у китайского корреспондента
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила восхищение уровнем русского языка у китайского корреспондента Синьхуа, который задавал ей вопрос во... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T14:15:00+03:00
2025-03-27T14:15:00+03:00
россия
мария захарова
общество
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила восхищение уровнем русского языка у китайского корреспондента Синьхуа, который задавал ей вопрос во время брифинга. "Второй раз вы задаете вопрос на чистейшем русском языке. Я снимаю шляпу перед этим и благодарю вас за такое уважительное отношение к русскому языку", - сказала Захарова на брифинге. Захарова обратилась к агентству Синьхау с просьбой опубликовать новость о том, что их корреспондент "окончательно покорил сердце официального представителя МИД России фантастическим знанием русского языка".
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россия, мария захарова, общество
Россия, Мария Захарова, Общество
Захарова восхитилась уровнем русского языка у китайского корреспондента

Захарова восхитилась уровнем русского языка у китайского корреспондента Синьхуа

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила восхищение уровнем русского языка у китайского корреспондента Синьхуа, который задавал ей вопрос во время брифинга.
"Второй раз вы задаете вопрос на чистейшем русском языке. Я снимаю шляпу перед этим и благодарю вас за такое уважительное отношение к русскому языку", - сказала Захарова на брифинге.
Захарова обратилась к агентству Синьхау с просьбой опубликовать новость о том, что их корреспондент "окончательно покорил сердце официального представителя МИД России фантастическим знанием русского языка".
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