https://ria.ru/20250327/zaharova-2007606426.html
Захарова рассказала о задачах нового посла России в США
Захарова рассказала о задачах нового посла России в США - РИА Новости, 27.03.2025
Захарова рассказала о задачах нового посла России в США
Необходимо восстанавливать работу российского посольства в США, которую много лет блокировала предыдущая американская администрация, сказала РИА Новости... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T07:55:00+03:00
2025-03-27T07:55:00+03:00
2025-03-27T07:55:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Необходимо восстанавливать работу российского посольства в США, которую много лет блокировала предыдущая американская администрация, сказала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о том, какие задачи стоят перед новым послом РФ в США Александром Дарчиевым. Комментируя задачи, стоящие перед Дарчиевым, Захарова отметила, что ситуация крайне сложная, учитывая, сколько лет предыдущие администрации США разрушали двусторонние отношения с Россией. "Помимо всего прочего необходимо восстанавливать и работу посольства в том смысле, что она была заблокирована практически много лет предыдущей администрацией. Огромное количество задач стоит особенно вот на этом направлении", - сказала Захарова.
https://ria.ru/20250327/zaharova-2007601141.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, мария захарова, александр дарчиев, в мире
США, Россия, Мария Захарова, Александр Дарчиев, В мире
Захарова рассказала о задачах нового посла России в США
Захарова: посол России в США будет восстанавливать работу диппредставительства