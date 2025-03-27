https://ria.ru/20250327/zaharova-2007606426.html

Захарова рассказала о задачах нового посла России в США

Захарова рассказала о задачах нового посла России в США - РИА Новости, 27.03.2025

Захарова рассказала о задачах нового посла России в США

Необходимо восстанавливать работу российского посольства в США, которую много лет блокировала предыдущая американская администрация, сказала РИА Новости... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T07:55:00+03:00

2025-03-27T07:55:00+03:00

2025-03-27T07:55:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Необходимо восстанавливать работу российского посольства в США, которую много лет блокировала предыдущая американская администрация, сказала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о том, какие задачи стоят перед новым послом РФ в США Александром Дарчиевым. Комментируя задачи, стоящие перед Дарчиевым, Захарова отметила, что ситуация крайне сложная, учитывая, сколько лет предыдущие администрации США разрушали двусторонние отношения с Россией. "Помимо всего прочего необходимо восстанавливать и работу посольства в том смысле, что она была заблокирована практически много лет предыдущей администрацией. Огромное количество задач стоит особенно вот на этом направлении", - сказала Захарова.

https://ria.ru/20250327/zaharova-2007601141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, мария захарова, александр дарчиев, в мире