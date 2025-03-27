https://ria.ru/20250327/yunesko-2007814663.html
Глава ЮНЕСКО осудила убийства российских журналистов в ЛНР
Глава ЮНЕСКО осудила убийства российских журналистов в ЛНР - РИА Новости, 28.03.2025
Глава ЮНЕСКО осудила убийства российских журналистов в ЛНР
Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле выступила с осуждением убийства российских журналистов Александра Федорчака, Андрея Панова и Александра Сиркели в ЛНР, ее слова... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-27T22:46:00+03:00
2025-03-27T22:46:00+03:00
2025-03-28T04:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
одри азуле
анна прокофьева
дмитрий волков
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150690/31/1506903150_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_0554ff14a65467d8a11407741dd3a2e0.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле выступила с осуждением убийства российских журналистов Александра Федорчака, Андрея Панова и Александра Сиркели в ЛНР, ее слова приводятся на сайте организации. Азуле призвала тщательно расследовать случившееся и высказалась за соблюдению гуманитарного права.Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта результате атаки ВСУ с применением ракет HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. Возбуждено уголовное дело.Спустя два дня военкор Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области на границе с Украиной, сопровождавший ее оператор Дмитрий Волков получил ранение.
https://ria.ru/20250327/pushkov-2007629676.html
белгородская область
украина
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150690/31/1506903150_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_d43c44035d11b64130027d7b75d7c154.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, украина, одри азуле, анна прокофьева, дмитрий волков, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, луганская народная республика, юнеско
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Одри Азуле, Анна Прокофьева, Дмитрий Волков, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика, ЮНЕСКО
Глава ЮНЕСКО осудила убийства российских журналистов в ЛНР
Гендиректор ЮНЕСКО Азуле осудила убийства российских журналистов в ЛНР