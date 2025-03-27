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Глава ЮНЕСКО осудила убийства российских журналистов в ЛНР - РИА Новости, 28.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:46 27.03.2025 (обновлено: 04:34 28.03.2025)
https://ria.ru/20250327/yunesko-2007814663.html
Глава ЮНЕСКО осудила убийства российских журналистов в ЛНР
Глава ЮНЕСКО осудила убийства российских журналистов в ЛНР - РИА Новости, 28.03.2025
Глава ЮНЕСКО осудила убийства российских журналистов в ЛНР
Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле выступила с осуждением убийства российских журналистов Александра Федорчака, Андрея Панова и Александра Сиркели в ЛНР, ее слова... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-27T22:46:00+03:00
2025-03-28T04:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
одри азуле
анна прокофьева
дмитрий волков
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле выступила с осуждением убийства российских журналистов Александра Федорчака, Андрея Панова и Александра Сиркели в ЛНР, ее слова приводятся на сайте организации. Азуле призвала тщательно расследовать случившееся и высказалась за соблюдению гуманитарного права.Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта результате атаки ВСУ с применением ракет HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. Возбуждено уголовное дело.Спустя два дня военкор Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области на границе с Украиной, сопровождавший ее оператор Дмитрий Волков получил ранение.
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белгородская область, украина, одри азуле, анна прокофьева, дмитрий волков, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, луганская народная республика, юнеско
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Одри Азуле, Анна Прокофьева, Дмитрий Волков, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика, ЮНЕСКО
Глава ЮНЕСКО осудила убийства российских журналистов в ЛНР

Гендиректор ЮНЕСКО Азуле осудила убийства российских журналистов в ЛНР

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкГенеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле
Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле выступила с осуждением убийства российских журналистов Александра Федорчака, Андрея Панова и Александра Сиркели в ЛНР, ее слова приводятся на сайте организации.
Азуле призвала тщательно расследовать случившееся и высказалась за соблюдению гуманитарного права.
Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта результате атаки ВСУ с применением ракет HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. Возбуждено уголовное дело.
Спустя два дня военкор Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области на границе с Украиной, сопровождавший ее оператор Дмитрий Волков получил ранение.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаОдри АзулеАнна ПрокофьеваДмитрий ВолковРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЛуганская Народная РеспубликаЮНЕСКО
 
 
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