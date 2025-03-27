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Глава ЮНЕСКО осудила убийства российских журналистов в ЛНР

Глава ЮНЕСКО осудила убийства российских журналистов в ЛНР - РИА Новости, 28.03.2025

Глава ЮНЕСКО осудила убийства российских журналистов в ЛНР

Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле выступила с осуждением убийства российских журналистов Александра Федорчака, Андрея Панова и Александра Сиркели в ЛНР, ее слова... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-27T22:46:00+03:00

2025-03-27T22:46:00+03:00

2025-03-28T04:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

одри азуле

анна прокофьева

дмитрий волков

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле выступила с осуждением убийства российских журналистов Александра Федорчака, Андрея Панова и Александра Сиркели в ЛНР, ее слова приводятся на сайте организации. Азуле призвала тщательно расследовать случившееся и высказалась за соблюдению гуманитарного права.Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта результате атаки ВСУ с применением ракет HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. Возбуждено уголовное дело.Спустя два дня военкор Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области на границе с Украиной, сопровождавший ее оператор Дмитрий Волков получил ранение.

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белгородская область

украина

россия

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