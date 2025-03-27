https://ria.ru/20250327/vyselenie-2007602989.html

В Красноярском крае хозяйку 40 собак выселили из муниципальной квартиры

В Красноярском крае хозяйку 40 собак выселили из муниципальной квартиры - РИА Новости, 27.03.2025

В Красноярском крае хозяйку 40 собак выселили из муниципальной квартиры

Жительницу Красноярского края, содержавшую в своей квартире 40 собак, выселили из муниципального жилья в городе Бородино, женщина пыталась оспорить решение... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T07:07:00+03:00

2025-03-27T07:07:00+03:00

2025-03-27T07:07:00+03:00

происшествия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 27 мар – РИА Новости. Жительницу Красноярского края, содержавшую в своей квартире 40 собак, выселили из муниципального жилья в городе Бородино, женщина пыталась оспорить решение суда, сообщает краевая прокуратура. По данным ведомства, история началась еще в 2014 году, когда местная медсестра получила муниципальное жилье на улице Ленина в Бородино. С тех пор она постепенно стала заселять туда собак, количество которых стремительно увеличивалось каждый год. К 2024 году их численность достигла уже более 30 особей. "Выгуливать питомцев и убирать за ними она не собиралась, что привело к необратимым последствиям. Отходы жизнедеятельности питомцев стекали к соседям, образуя зловонный запах. Задыхаясь от смрада и страдая от испорченных потолков и стен, соседи много лет подряд просыпались и засыпали в сопровождении не совсем приятных на слух квартетов из собачьего лая и воя", - говорится в сообщении. Попытки жильцов восстановить справедливость долгое время оставались тщетными. По информации краевой прокуратуры, несмотря на многочисленные жалобы, женщина продолжала заявлять о своей любви к животным и отрицать любые обвинения в нарушении прав соседей. Городская администрация неоднократно предпринимала попытки принудительного выселения женщины, однако суд отклонял иски. Процесс осложнялся тем, что владелица собак препятствовала сбору необходимых документов, отказывая представителям власти в доступе в квартиру. "При содействии и юридическом сопровождении прокурора в суд в очередной раз был направлен иск о расторжении договора социального найма и выселении из муниципальной квартиры. Летом прошлого (2024 - ред.) года суд вынес решение о выселении владелицы собак из квартиры", - уточняется в сообщении. Отмечается, что женщина с решением не согласилась и обжаловала его в апелляционном и кассационном порядке. Она утверждала, что проблема заключается в устаревших сетях водоснабжения и отопления, которые якобы вызывают влажность и сырость. А запахи канализации и гниющих материалов ошибочно принимаются соседями за запахи собачьих испражнений. В итоге кассационный суд отклонил эти аргументы, оставив решения нижестоящих судов в силе – женщина выселена из квартиры, а собаки отправлены в приют. В пресс-службе краевой прокуратуры сообщили РИА Новости, что после поступления собак в приют их пересчитали, и общее количество составило 40 особей.

https://ria.ru/20240822/zhiteli-1967640674.html

https://ria.ru/20241104/sud-1981761031.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красноярский край