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Россияне обижены на иностранные компании за их уход, заявил глава ВЦИОМ
Россияне обижены на иностранные компании за их уход, заявил глава ВЦИОМ - РИА Новости, 27.03.2025
Россияне обижены на иностранные компании за их уход, заявил глава ВЦИОМ
Российское общество очень обижено на иностранные компании за их уход, ВЦИОМ уже замерил общественное мнение на этот счет, заявил генеральный директор ВЦИОМ... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T13:14:00+03:00
2025-03-27T13:14:00+03:00
2025-03-27T13:14:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российское общество очень обижено на иностранные компании за их уход, ВЦИОМ уже замерил общественное мнение на этот счет, заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. "Замеряли общественное мнение (из которого следует, что общество- ред.), очень обижено на иностранные компании, которые в тяжелый час вместо того, чтобы остаться со своими любимыми покупателями, потребителями, почитателями, сбежали. Не все, некоторые частные компании, которые меньше подвержены конъюнктуре и всем этим колебаниям, социальному давлению, они остались. Но, увы, большинство сбежали", - сказал Федоров, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о том, делал ли ВЦИОМ замер общественного мнения на тему возвращения иностранных компаний в РФ. По его мнению, потребители и покупатели РФ настроены к иностранным компаниям очень негативно. "Я уверен, что многие вернувшиеся не досчитаются денежек, которые они хотят заработать на наших потребителях, ровно потому что друг познается в беде. И вот мы в этой беде точно поняли, кто нам недруг, а эти недруги теперь опять на нас хотят заработать. Какое может быть отношение? Жесткое отношение", - отметил Федоров. Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны возвращаться на конкурентной основе. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компанийи разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
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вциом, валерий федоров, владимир путин, россия, экономика
ВЦИОМ, Валерий Федоров, Владимир Путин, Россия, Экономика
Россияне обижены на иностранные компании за их уход, заявил глава ВЦИОМ
Глава ВЦИОМ Федоров: россияне очень обижены на иностранные компании за их уход
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российское общество очень обижено на иностранные компании за их уход, ВЦИОМ уже замерил общественное мнение на этот счет, заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
"Замеряли общественное мнение (из которого следует, что общество- ред.), очень обижено на иностранные компании, которые в тяжелый час вместо того, чтобы остаться со своими любимыми покупателями, потребителями, почитателями, сбежали. Не все, некоторые частные компании, которые меньше подвержены конъюнктуре и всем этим колебаниям, социальному давлению, они остались. Но, увы, большинство сбежали", - сказал Федоров, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о том, делал ли ВЦИОМ замер общественного мнения на тему возвращения иностранных компаний в РФ.
По его мнению, потребители и покупатели РФ настроены к иностранным компаниям очень негативно.
"Я уверен, что многие вернувшиеся не досчитаются денежек, которые они хотят заработать на наших потребителях, ровно потому что друг познается в беде. И вот мы в этой беде точно поняли, кто нам недруг, а эти недруги теперь опять на нас хотят заработать. Какое может быть отношение? Жесткое отношение", - отметил Федоров.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны возвращаться на конкурентной основе. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компанийи разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.