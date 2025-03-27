https://ria.ru/20250327/vsu-2007619185.html

В Алешках при атаке беспилотника пострадал мирный житель

В Алешках при атаке беспилотника пострадал мирный житель - РИА Новости, 27.03.2025

В Алешках при атаке беспилотника пострадал мирный житель

Житель Алешек Херсонской области получил ранения в результате удара дрона ВСУ по городу, всего за сутки ВСУ провели 38 обстрелов населенных пунктов левого... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T09:44:00+03:00

2025-03-27T09:44:00+03:00

2025-03-27T09:44:00+03:00

в мире

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 27 мар - РИА Новости. Житель Алешек Херсонской области получил ранения в результате удара дрона ВСУ по городу, всего за сутки ВСУ провели 38 обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра в регионе, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате удара дрона ВСУ по Алешкам пострадал молодой человек 2000 года рождения, он был доставлен в районную больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 артиллерийский удар. Еще 17 обстрелов ВСУ провели ночью", - сообщил представитель экстренных служб. Уточняется, что за сутки под огонь боевиков киевского режима попали девять населенных пунктов: Новая Каховка, Алешки, Каховка, Днепряны, Горностаевка, Голая Пристань, Пролетарка, Корсунка, Великая Лепетиха.

https://ria.ru/20250323/vsu-2006753913.html

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

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Варвара Скокшина

в мире, днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины