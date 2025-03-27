https://ria.ru/20250327/vsu-2007619185.html
В Алешках при атаке беспилотника пострадал мирный житель
В Алешках при атаке беспилотника пострадал мирный житель - РИА Новости, 27.03.2025
В Алешках при атаке беспилотника пострадал мирный житель
Житель Алешек Херсонской области получил ранения в результате удара дрона ВСУ по городу, всего за сутки ВСУ провели 38 обстрелов населенных пунктов левого... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T09:44:00+03:00
2025-03-27T09:44:00+03:00
2025-03-27T09:44:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 27 мар - РИА Новости. Житель Алешек Херсонской области получил ранения в результате удара дрона ВСУ по городу, всего за сутки ВСУ провели 38 обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра в регионе, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате удара дрона ВСУ по Алешкам пострадал молодой человек 2000 года рождения, он был доставлен в районную больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 артиллерийский удар. Еще 17 обстрелов ВСУ провели ночью", - сообщил представитель экстренных служб. Уточняется, что за сутки под огонь боевиков киевского режима попали девять населенных пунктов: Новая Каховка, Алешки, Каховка, Днепряны, Горностаевка, Голая Пристань, Пролетарка, Корсунка, Великая Лепетиха.
https://ria.ru/20250323/vsu-2006753913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
В мире, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
В Алешках при атаке беспилотника пострадал мирный житель
В Алешках при атаке украинского беспилотника пострадал мужчина