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В Алешках при атаке беспилотника пострадал мирный житель - РИА Новости, 27.03.2025
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09:44 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/vsu-2007619185.html
В Алешках при атаке беспилотника пострадал мирный житель
В Алешках при атаке беспилотника пострадал мирный житель - РИА Новости, 27.03.2025
В Алешках при атаке беспилотника пострадал мирный житель
Житель Алешек Херсонской области получил ранения в результате удара дрона ВСУ по городу, всего за сутки ВСУ провели 38 обстрелов населенных пунктов левого... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T09:44:00+03:00
2025-03-27T09:44:00+03:00
в мире
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 27 мар - РИА Новости. Житель Алешек Херсонской области получил ранения в результате удара дрона ВСУ по городу, всего за сутки ВСУ провели 38 обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра в регионе, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате удара дрона ВСУ по Алешкам пострадал молодой человек 2000 года рождения, он был доставлен в районную больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 артиллерийский удар. Еще 17 обстрелов ВСУ провели ночью", - сообщил представитель экстренных служб. Уточняется, что за сутки под огонь боевиков киевского режима попали девять населенных пунктов: Новая Каховка, Алешки, Каховка, Днепряны, Горностаевка, Голая Пристань, Пролетарка, Корсунка, Великая Лепетиха.
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днепр (город)
херсонская область
новая каховка
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в мире, днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
В мире, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
В Алешках при атаке беспилотника пострадал мирный житель

В Алешках при атаке украинского беспилотника пострадал мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ГЕНИЧЕСК, 27 мар - РИА Новости. Житель Алешек Херсонской области получил ранения в результате удара дрона ВСУ по городу, всего за сутки ВСУ провели 38 обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра в регионе, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В результате удара дрона ВСУ по Алешкам пострадал молодой человек 2000 года рождения, он был доставлен в районную больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 артиллерийский удар. Еще 17 обстрелов ВСУ провели ночью", - сообщил представитель экстренных служб.
Уточняется, что за сутки под огонь боевиков киевского режима попали девять населенных пунктов: Новая Каховка, Алешки, Каховка, Днепряны, Горностаевка, Голая Пристань, Пролетарка, Корсунка, Великая Лепетиха.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
При ударе дрона ВСУ по Новой Каховке пострадал мирный житель
23 марта, 10:50
 
В миреДнепр (город)Херсонская областьНовая КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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