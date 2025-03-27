https://ria.ru/20250327/vs-2007744681.html

Фронт на Харьковском направлении уверенно движется, заявил Ганчев

Фронт на Харьковском направлении уверенно движется, заявил Ганчев - РИА Новости, 27.03.2025

Фронт на Харьковском направлении уверенно движется, заявил Ганчев

Фронт на Харьковском направлении уверенно движется, ВС РФ пресекают контратаки противника, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T17:34:00+03:00

2025-03-27T17:34:00+03:00

2025-03-27T18:52:00+03:00

в мире

харьковская область

виталий ганчев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Фронт на Харьковском направлении уверенно движется, ВС РФ пресекают контратаки противника, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Фронт (в Харьковской области. — Прим. ред.) медленно, но уверенно двигается. На сегодняшний день констатировать освобождение каких-то новых населенных пунктов я не могу. Работа ведется ежедневно, наши бойцы пресекают любые попытки украинских боевиков контратаковать", — сказал Ганчев.

https://ria.ru/20250327/aerodrom-2007696078.html

харьковская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф