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Фронт на Харьковском направлении уверенно движется, заявил Ганчев - РИА Новости, 27.03.2025
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17:34 27.03.2025 (обновлено: 18:52 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/vs-2007744681.html
Фронт на Харьковском направлении уверенно движется, заявил Ганчев
Фронт на Харьковском направлении уверенно движется, заявил Ганчев - РИА Новости, 27.03.2025
Фронт на Харьковском направлении уверенно движется, заявил Ганчев
Фронт на Харьковском направлении уверенно движется, ВС РФ пресекают контратаки противника, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:34:00+03:00
2025-03-27T18:52:00+03:00
в мире
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Фронт на Харьковском направлении уверенно движется, ВС РФ пресекают контратаки противника, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Фронт (в Харьковской области. — Прим. ред.) медленно, но уверенно двигается. На сегодняшний день констатировать освобождение каких-то новых населенных пунктов я не могу. Работа ведется ежедневно, наши бойцы пресекают любые попытки украинских боевиков контратаковать", — сказал Ганчев.
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харьковская область
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в мире, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф
В мире, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ
Фронт на Харьковском направлении уверенно движется, заявил Ганчев

Ганчев: фронт на Харьковском направлении медленно, но уверенно движется

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Фронт на Харьковском направлении уверенно движется, ВС РФ пресекают контратаки противника, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Фронт (в Харьковской области. — Прим. ред.) медленно, но уверенно двигается. На сегодняшний день констатировать освобождение каких-то новых населенных пунктов я не могу. Работа ведется ежедневно, наши бойцы пресекают любые попытки украинских боевиков контратаковать", — сказал Ганчев.
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ
Вчера, 14:54
 
В миреХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы РФ
 
 
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