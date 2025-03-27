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Фронт на Харьковском направлении уверенно движется, заявил Ганчев
Фронт на Харьковском направлении уверенно движется, заявил Ганчев - РИА Новости, 27.03.2025
Фронт на Харьковском направлении уверенно движется, заявил Ганчев
Фронт на Харьковском направлении уверенно движется, ВС РФ пресекают контратаки противника, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:34:00+03:00
2025-03-27T17:34:00+03:00
2025-03-27T18:52:00+03:00
в мире
харьковская область
виталий ганчев
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Фронт на Харьковском направлении уверенно движется, ВС РФ пресекают контратаки противника, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Фронт (в Харьковской области. — Прим. ред.) медленно, но уверенно двигается. На сегодняшний день констатировать освобождение каких-то новых населенных пунктов я не могу. Работа ведется ежедневно, наши бойцы пресекают любые попытки украинских боевиков контратаковать", — сказал Ганчев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф
В мире, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ
Фронт на Харьковском направлении уверенно движется, заявил Ганчев
Ганчев: фронт на Харьковском направлении медленно, но уверенно движется