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В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии раненого оператора Волкова - РИА Новости, 27.03.2025
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09:48 27.03.2025 (обновлено: 13:51 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/volkov-2007620036.html
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии раненого оператора Волкова
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии раненого оператора Волкова - РИА Новости, 27.03.2025
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии раненого оператора Волкова
Состояние оператора Первого канала Дмитрия Волкова, которого ранили в белгородском приграничье и доставили в Москву, тяжелое, рассказал директор НИИ имени Н. В. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T09:48:00+03:00
2025-03-27T13:51:00+03:00
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происшествия
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Состояние оператора Первого канала Дмитрия Волкова, которого ранили в белгородском приграничье и доставили в Москву, тяжелое, рассказал директор НИИ имени Н. В. Склифосовского Сергей Петриков, его видеокомментарий приводится в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы."Пациент (Волков. — Прим. ред.) доставлен ночью в институт Склифосовского. На данный момент состояние его тяжелое, вся необходимая диагностика проведена. Соответственно, все необходимые диагнозы поставлены, которые у пациента есть, и мы приступили к оказанию различных видов специализированной помощи", — сказал он.Сегодня столичный департамент здравоохранения сообщил, что Волкова доставили в Москву и направили в отделение реанимации и интенсивной терапии для экстренных больных НИИ имени Н. В. Склифосовского.В пресс-службе Первого канала в среду рассказали РИА Новости, что военкор Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной. В пресс-службе уточнили, что находившийся с ней Волков получил ранения.Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения из Sputnik возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом.
https://ria.ru/20250313/obstrel-2004824579.html
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии раненого оператора Волкова

НИИ Склифосовского: раненый оператор Волков находится в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Состояние оператора Первого канала Дмитрия Волкова, которого ранили в белгородском приграничье и доставили в Москву, тяжелое, рассказал директор НИИ имени Н. В. Склифосовского Сергей Петриков, его видеокомментарий приводится в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы.
«
"Пациент (Волков. — Прим. ред.) доставлен ночью в институт Склифосовского. На данный момент состояние его тяжелое, вся необходимая диагностика проведена. Соответственно, все необходимые диагнозы поставлены, которые у пациента есть, и мы приступили к оказанию различных видов специализированной помощи", — сказал он.
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Сегодня столичный департамент здравоохранения сообщил, что Волкова доставили в Москву и направили в отделение реанимации и интенсивной терапии для экстренных больных НИИ имени Н. В. Склифосовского.
В пресс-службе Первого канала в среду рассказали РИА Новости, что военкор Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной. В пресс-службе уточнили, что находившийся с ней Волков получил ранения.
Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения из Sputnik возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом.
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