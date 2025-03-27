В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии раненого оператора Волкова
НИИ Склифосовского: раненый оператор Волков находится в тяжелом состоянии
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Состояние оператора Первого канала Дмитрия Волкова, которого ранили в белгородском приграничье и доставили в Москву, тяжелое, рассказал директор НИИ имени Н. В. Склифосовского Сергей Петриков, его видеокомментарий приводится в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы.
«
"Пациент (Волков. — Прим. ред.) доставлен ночью в институт Склифосовского. На данный момент состояние его тяжелое, вся необходимая диагностика проведена. Соответственно, все необходимые диагнозы поставлены, которые у пациента есть, и мы приступили к оказанию различных видов специализированной помощи", — сказал он.
Сегодня столичный департамент здравоохранения сообщил, что Волкова доставили в Москву и направили в отделение реанимации и интенсивной терапии для экстренных больных НИИ имени Н. В. Склифосовского.
В пресс-службе Первого канала в среду рассказали РИА Новости, что военкор Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной. В пресс-службе уточнили, что находившийся с ней Волков получил ранения.
Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения из Sputnik возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом.
Раненый оператор Первого канала заявил, что с ним все хорошо
14 февраля, 21:29