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Исследование ВКонтакте: альфа формируют тренды будущего - РИА Новости, 27.03.2025
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18:00 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/vkontakte-2007752807.html
Исследование ВКонтакте: альфа формируют тренды будущего
Исследование ВКонтакте: альфа формируют тренды будущего - РИА Новости, 27.03.2025
Исследование ВКонтакте: альфа формируют тренды будущего
ВКонтакте изучила, как молодежь меняет цифровую культуру и формирует тренды медиапотребления. Зумеры испытывают ностальгию по прошлому, в котором не жили, а... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T18:00:00+03:00
2025-03-27T18:00:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. ВКонтакте изучила, как молодежь меняет цифровую культуру и формирует тренды медиапотребления. Зумеры испытывают ностальгию по прошлому, в котором не жили, а альфа активно создают контент. Мемы и искусственный интеллект становятся ключевыми трендами для молодежи на ближайшие годы.Ностальгия и локальные тренды: зумеры возвращаются в прошлое78% поколения Z испытывают ностальгию по временам, в которых не жили. Это выражается в увлечении советской эстетикой, VHS-эффектами (эффект старой плёнки), мемами с героями старых фильмов и играми, вдохновлёнными русской культурой, например Atomic Heart. 86% зумеров увлекаются русской культурой в сети — от мемов и игр до советской и ретроэстетики, чаще всего узнавая о местных трендах через мемы, блогеров, нарезки видео и обсуждения в пабликах. 67% хотят видеть больше локальных образов в играх, анимации, мемах и кино.Альфа — поколение создателей47% представителей поколения альфа активно создают контент — вдвое больше, чем у зумеров (22%). Альфа вовлечены в digital-среду как создатели: 33% делают мемы и видео, 25% занимаются программированием и разработкой игровых модов, 21% ведут текстовые блоги и онлайн-сообщества. 55% поколения альфа воспринимают digital не только как пространство для общения, но и как инструмент для самовыражения.Глобальные тренды: аниме, k-pop и азиатская культура77% молодёжи активно интересуются международными трендами, в частности, азиатскими форматами. В топе интересов: 57% — аниме, 54% — дорамы, 45% — k-pop, 39% — кулинарные шоу. 42% отмечают, что международный контент не меняет их привычки в выборе фильмов, музыки и развлечений, но вдохновляет на путешествия и изучение иностранных языков.Будущее digital-культуры: AI, мемы и игровые комьюнитиВ ближайшие пять лет молодое поколение видит три главных вектора развития digital-культуры: 57% уверены, что нейросети изменят создание контента, 55% считают, что мемы останутся главным форматом онлайн-общения, а 48% отмечают, что виртуальные миры и игровые комьюнити станут популярнее. 49% респондентов называют мемы и постиронию наиболее интересным форматом для общения, 41% предпочитают текстовые комментарии и чаты. 34% респондентов отметили, что активно обсуждают контент в комментариях и личных сообщениях, если он их цепляет и вызывает эмоции.Справка:Для исследования влияния молодёжи на digital-культуру в марте 2025 года ВКонтакте провела аналитический анализ внутренних данных и предложила пользователям поучаствовать в опросе. В нём приняли участие более 1 000 человек из разных городов России.Поколение Z (зумеры): родившиеся с 1997 по 2010 год. Возраст опрошенных — 15–27 лет. Поколение альфа: родившиеся с 2011 года (в исследовании принимали участие респонденты, достигшие 14-летнего возраста).
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Артем Смирнов
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
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россия, вконтакте
Россия, ВКонтакте

Исследование ВКонтакте: альфа формируют тренды будущего

© Getty Images / RealPeopleGroupДевушка использует смартфон
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Getty Images / RealPeopleGroup
Девушка использует смартфон
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. ВКонтакте изучила, как молодежь меняет цифровую культуру и формирует тренды медиапотребления. Зумеры испытывают ностальгию по прошлому, в котором не жили, а альфа активно создают контент. Мемы и искусственный интеллект становятся ключевыми трендами для молодежи на ближайшие годы.

Ностальгия и локальные тренды: зумеры возвращаются в прошлое

78% поколения Z испытывают ностальгию по временам, в которых не жили. Это выражается в увлечении советской эстетикой, VHS-эффектами (эффект старой плёнки), мемами с героями старых фильмов и играми, вдохновлёнными русской культурой, например Atomic Heart. 86% зумеров увлекаются русской культурой в сети — от мемов и игр до советской и ретроэстетики, чаще всего узнавая о местных трендах через мемы, блогеров, нарезки видео и обсуждения в пабликах. 67% хотят видеть больше локальных образов в играх, анимации, мемах и кино.
© Фото : пресс-служба ВКонтактеИсследование ВКонтакте
Исследование ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : пресс-служба ВКонтакте
Исследование ВКонтакте

Альфа — поколение создателей

47% представителей поколения альфа активно создают контент — вдвое больше, чем у зумеров (22%). Альфа вовлечены в digital-среду как создатели: 33% делают мемы и видео, 25% занимаются программированием и разработкой игровых модов, 21% ведут текстовые блоги и онлайн-сообщества. 55% поколения альфа воспринимают digital не только как пространство для общения, но и как инструмент для самовыражения.
© Фото : пресс-служба ВКонтактеИсследование ВКонтакте
Исследование ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : пресс-служба ВКонтакте
Исследование ВКонтакте

Глобальные тренды: аниме, k-pop и азиатская культура

77% молодёжи активно интересуются международными трендами, в частности, азиатскими форматами. В топе интересов: 57% — аниме, 54% — дорамы, 45% — k-pop, 39% — кулинарные шоу. 42% отмечают, что международный контент не меняет их привычки в выборе фильмов, музыки и развлечений, но вдохновляет на путешествия и изучение иностранных языков.
© Фото : пресс-служба ВКонтактеИсследование ВКонтакте
Исследование ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : пресс-служба ВКонтакте
Исследование ВКонтакте

Будущее digital-культуры: AI, мемы и игровые комьюнити

В ближайшие пять лет молодое поколение видит три главных вектора развития digital-культуры: 57% уверены, что нейросети изменят создание контента, 55% считают, что мемы останутся главным форматом онлайн-общения, а 48% отмечают, что виртуальные миры и игровые комьюнити станут популярнее. 49% респондентов называют мемы и постиронию наиболее интересным форматом для общения, 41% предпочитают текстовые комментарии и чаты. 34% респондентов отметили, что активно обсуждают контент в комментариях и личных сообщениях, если он их цепляет и вызывает эмоции.
© Фото : пресс-служба ВКонтактеИсследование ВКонтакте
Исследование ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : пресс-служба ВКонтакте
Исследование ВКонтакте
Справка:
Для исследования влияния молодёжи на digital-культуру в марте 2025 года ВКонтакте провела аналитический анализ внутренних данных и предложила пользователям поучаствовать в опросе. В нём приняли участие более 1 000 человек из разных городов России.
Поколение Z (зумеры): родившиеся с 1997 по 2010 год. Возраст опрошенных — 15–27 лет. Поколение альфа: родившиеся с 2011 года (в исследовании принимали участие респонденты, достигшие 14-летнего возраста).
Логотип компании VK - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
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