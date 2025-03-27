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Актера Веселкина похоронят на Троекуровском кладбище
Актера Веселкина похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 27.03.2025
Актера Веселкина похоронят на Троекуровском кладбище
Гражданская панихида по заслуженному артисту России, ведущему актеру РАМТа Алексею Веселкину пройдет 29 марта, его похоронят на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T16:46:00+03:00
2025-03-27T16:46:00+03:00
2025-03-27T16:46:00+03:00
культура
россия
алексей веселкин
театральное училище имени щукина
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Гражданская панихида по заслуженному артисту России, ведущему актеру РАМТа Алексею Веселкину пройдет 29 марта, его похоронят на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. Веселкин скончался 26 марта в возрасте 63 лет после тяжелой продолжительной болезни. "Гражданская панихида по покойному состоится в его родном театре, у нас в РАМТе, 29 марта с 11.00 до 13.00. Похоронен Алексей Алексеевич будет на Троекуровском кладбище", - сказал пресс-атташе театра. Веселкин был принят в труппу РАМТа (Центрального Детского театра) в 1983 году сразу после окончания Театрального училища имени Щукина. За 42 года в театре он сыграл порядка 60 ролей.
https://ria.ru/20250327/veselkin-2007651984.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей веселкин, театральное училище имени щукина
Культура, Россия, Алексей Веселкин, Театральное училище имени Щукина
Актера Веселкина похоронят на Троекуровском кладбище
Актера Веселкина похоронят 29 марта на Троекуровском кладбище