https://ria.ru/20250327/veselkin-2007732056.html

Актера Веселкина похоронят на Троекуровском кладбище

Актера Веселкина похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 27.03.2025

Актера Веселкина похоронят на Троекуровском кладбище

Гражданская панихида по заслуженному артисту России, ведущему актеру РАМТа Алексею Веселкину пройдет 29 марта, его похоронят на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T16:46:00+03:00

2025-03-27T16:46:00+03:00

2025-03-27T16:46:00+03:00

культура

россия

алексей веселкин

театральное училище имени щукина

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Гражданская панихида по заслуженному артисту России, ведущему актеру РАМТа Алексею Веселкину пройдет 29 марта, его похоронят на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. Веселкин скончался 26 марта в возрасте 63 лет после тяжелой продолжительной болезни. "Гражданская панихида по покойному состоится в его родном театре, у нас в РАМТе, 29 марта с 11.00 до 13.00. Похоронен Алексей Алексеевич будет на Троекуровском кладбище", - сказал пресс-атташе театра. Веселкин был принят в труппу РАМТа (Центрального Детского театра) в 1983 году сразу после окончания Театрального училища имени Щукина. За 42 года в театре он сыграл порядка 60 ролей.

https://ria.ru/20250327/veselkin-2007651984.html

россия

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, алексей веселкин, театральное училище имени щукина