https://ria.ru/20250327/veselkin-2007622764.html

Умер актер и радиоведущий Алексей Веселкин

Умер актер и радиоведущий Алексей Веселкин - РИА Новости, 27.03.2025

Умер актер и радиоведущий Алексей Веселкин

Заслуженный артист России Алексей Веселкин умер на 64-м году жизни, сообщается на сайте Российского академического молодежного театра (РАМТ). РИА Новости, 27.03.2025

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культура

алексей веселкин

москва

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Заслуженный артист России Алексей Веселкин умер на 64-м году жизни, сообщается на сайте Российского академического молодежного театра (РАМТ)."Двадцать шестого марта ушел из жизни заслуженный артист России Алексей Веселкин. Ведущий актер нашей труппы, артист удивительной творческой энергии и работоспособности, колоритный, темпераментный, человек с искрометным чувством юмора и магнетическим взглядом — таким он останется в нашей памяти и в наших сердцах", — говорится в публикации.Сын артиста Алексей Веселкин — младший подтвердил РИА Новости сообщение о смерти отца и добавил, что тот умер после продолжительной болезни.В РАМТе отметили, что в истории театра останутся образы, созданные Веселкиным в спектаклях 1980-2000-х годов: Фамусов в "Горе от ума", Джерри Крол в "Проблеме" Тома Стоппарда, Тарталья в "Любви к трем апельсинам", Эдгар в "Короле Лире" и многие другие."В нем соединялись и уважение к научным постулатам, и немалая доля человечности, а небрежная элегантность мастера и азартная погруженность в дело покоряли зрителей", — рассказали в театре.О дате и месте прощания РАМТ пообещал сообщить позже.Алексей Веселкин родился 21 ноября 1961 года в Москве. В 1983 году окончил Театральное училище имени Щукина, после чего его приняли в труппу Центрального детского театра (ныне РАМТ). На этой сцене он проработал 42 года, сыграв порядка 60 ролей.В кино впервые снялся, когда учился в девятом классе, — в фильме "Поле перейти". Всего на его счету более двух десятков ролей в фильмах и сериалах, в том числе "Два гусара", "Артистка из Грибова", "Досье детектива Дубровского", "Не родись красивой". С начала 1980-х активно работал на телевидении, вел программы "Будильник", "До 16 и старше", "Детский час", позже был ведущим первого в России телемагазина, в 1999-2003 годах вел программу "Царь горы". С 2008 года вел различные программы на радио "Маяк": "Разум и чувства", "Программа П", "Вера. Надежда. Алексей", "Сергей Стиллавин и его друзья", "Хочу все знать".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

алексей веселкин, москва