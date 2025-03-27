https://ria.ru/20250327/vengriya-2007776927.html

Венгрия попросила США исключить из санкций проект АЭС "Пакш-2"

Венгрия попросила США исключить из санкций проект АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 27.03.2025

Венгрия попросила США исключить из санкций проект АЭС "Пакш-2"

Венгрия попросила власти США исключить из санкций проект по строительству новых энергоблоков АЭС "Пакш-2", Будапешт надеется на скорое решение вопроса, заявил в РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T19:03:00+03:00

2025-03-27T19:03:00+03:00

2025-03-27T19:31:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Венгрия попросила власти США исключить из санкций проект по строительству новых энергоблоков АЭС "Пакш-2", Будапешт надеется на скорое решение вопроса, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто."Мы подняли этот вопрос, потому что "Пакш-2" является чрезвычайно важным проектом для Венгрии с точки зрения национальной энергетической безопасности. Благодаря этой инвестиции мы сможем увеличить долю атомной энергетики в наших поставках электроэнергии до 70%, что позволит нам оставаться конкурентоспособными, мы сможем обеспечить надежную и безопасную поставку электроэнергии в Венгрии по доступной цене экологически безопасным способом. Так что со стратегической точки зрения это очень важно для нас", — сказал Сийярто.По его словам, "американские коллеги это поняли". "Мы начали юридическую процедуру, отправив запрос в OFAC, орган, который занимается санкционными списками. И я надеюсь, что эта процедура скоро закончится выдачей генеральной лицензии (исключения из санкций. — Прим. ред.) на проект. Это было бы в наших интересах", — подчеркнул он. США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Сийярто ранее заявлял, что Венгрия в ходе переговоров с Россией нашла решение по трем из четырех проблемных пунктов, вызванных санкциями США против Газпромбанка, через который осуществляются венгерские платежи за российские энергоносители, и близка к решению четвертого. Министр также отмечал, что США предоставили Венгрии исключение из санкций на финоперации с российским банком с целью позволить Будапешту продолжать платежи за газ, однако данное исключение не распространяется на проект АЭС "Пакш-2".

https://ria.ru/20250327/siyyarto-2007721439.html

https://ria.ru/20250326/bloomberg-2007524064.html

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венгрия, сша, будапешт, петер сийярто, аэс "пакш-2", газпромбанк, в мире, россия