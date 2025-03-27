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Венгрия попросила США исключить из санкций проект АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 27.03.2025
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19:03 27.03.2025 (обновлено: 19:31 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/vengriya-2007776927.html
Венгрия попросила США исключить из санкций проект АЭС "Пакш-2"
Венгрия попросила США исключить из санкций проект АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 27.03.2025
Венгрия попросила США исключить из санкций проект АЭС "Пакш-2"
Венгрия попросила власти США исключить из санкций проект по строительству новых энергоблоков АЭС "Пакш-2", Будапешт надеется на скорое решение вопроса, заявил в РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T19:03:00+03:00
2025-03-27T19:31:00+03:00
венгрия
сша
будапешт
петер сийярто
аэс "пакш-2"
газпромбанк
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Венгрия попросила власти США исключить из санкций проект по строительству новых энергоблоков АЭС "Пакш-2", Будапешт надеется на скорое решение вопроса, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто."Мы подняли этот вопрос, потому что "Пакш-2" является чрезвычайно важным проектом для Венгрии с точки зрения национальной энергетической безопасности. Благодаря этой инвестиции мы сможем увеличить долю атомной энергетики в наших поставках электроэнергии до 70%, что позволит нам оставаться конкурентоспособными, мы сможем обеспечить надежную и безопасную поставку электроэнергии в Венгрии по доступной цене экологически безопасным способом. Так что со стратегической точки зрения это очень важно для нас", — сказал Сийярто.По его словам, "американские коллеги это поняли". "Мы начали юридическую процедуру, отправив запрос в OFAC, орган, который занимается санкционными списками. И я надеюсь, что эта процедура скоро закончится выдачей генеральной лицензии (исключения из санкций. — Прим. ред.) на проект. Это было бы в наших интересах", — подчеркнул он. США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Сийярто ранее заявлял, что Венгрия в ходе переговоров с Россией нашла решение по трем из четырех проблемных пунктов, вызванных санкциями США против Газпромбанка, через который осуществляются венгерские платежи за российские энергоносители, и близка к решению четвертого. Министр также отмечал, что США предоставили Венгрии исключение из санкций на финоперации с российским банком с целью позволить Будапешту продолжать платежи за газ, однако данное исключение не распространяется на проект АЭС "Пакш-2".
https://ria.ru/20250327/siyyarto-2007721439.html
https://ria.ru/20250326/bloomberg-2007524064.html
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венгрия, сша, будапешт, петер сийярто, аэс "пакш-2", газпромбанк, в мире, россия
Венгрия, США, Будапешт, Петер Сийярто, АЭС "Пакш-2", Газпромбанк, В мире, Россия
Венгрия попросила США исключить из санкций проект АЭС "Пакш-2"

Сийярто: Будапешт попросил США исключить из санкций проект АЭС "Пакш-2"

© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Венгрия попросила власти США исключить из санкций проект по строительству новых энергоблоков АЭС "Пакш-2", Будапешт надеется на скорое решение вопроса, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Мы подняли этот вопрос, потому что "Пакш-2" является чрезвычайно важным проектом для Венгрии с точки зрения национальной энергетической безопасности. Благодаря этой инвестиции мы сможем увеличить долю атомной энергетики в наших поставках электроэнергии до 70%, что позволит нам оставаться конкурентоспособными, мы сможем обеспечить надежную и безопасную поставку электроэнергии в Венгрии по доступной цене экологически безопасным способом. Так что со стратегической точки зрения это очень важно для нас", — сказал Сийярто.
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По его словам, "американские коллеги это поняли".
"Мы начали юридическую процедуру, отправив запрос в OFAC, орган, который занимается санкционными списками. И я надеюсь, что эта процедура скоро закончится выдачей генеральной лицензии (исключения из санкций. — Прим. ред.) на проект. Это было бы в наших интересах", — подчеркнул он.
США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Сийярто ранее заявлял, что Венгрия в ходе переговоров с Россией нашла решение по трем из четырех проблемных пунктов, вызванных санкциями США против Газпромбанка, через который осуществляются венгерские платежи за российские энергоносители, и близка к решению четвертого. Министр также отмечал, что США предоставили Венгрии исключение из санкций на финоперации с российским банком с целью позволить Будапешту продолжать платежи за газ, однако данное исключение не распространяется на проект АЭС "Пакш-2".
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ВенгрияСШАБудапештПетер СийяртоАЭС "Пакш-2"ГазпромбанкВ миреРоссия
 
 
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