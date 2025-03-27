https://ria.ru/20250327/urengoj-2007600559.html

В аэропорту Нового Уренгоя завершили эвакуацию Ан-12

В аэропорту Нового Уренгоя завершили эвакуацию Ан-12 - РИА Новости, 27.03.2025

В аэропорту Нового Уренгоя завершили эвакуацию Ан-12

Эвакуация самолета Ан-12, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа, завершена, аэропорт готовится к РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T06:05:00+03:00

2025-03-27T06:05:00+03:00

2025-03-27T06:06:00+03:00

происшествия

новый уренгой

сабетта

ан-12

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мар – РИА Новости. Эвакуация самолета Ан-12, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа, завершена, аэропорт готовится к открытию, сообщает пресс-служба воздушной гавани. По данным единой дежурно-диспетчерской службы Нового Уренгоя, в среду у самолета Ан-12, летевшего из Сабетты в Новый Уренгой, при заходе на посадку левая стойка шасси "не стала на замок", и борт опрокинулся на левый бок. На борту находились восемь членов экипажа. Погибших и пострадавших при инциденте нет. Аэропорт временно прекращал прием и отправку воздушных судов. "В аэропорту Нового Уренгоя к 7.00 местного времени (5.0 мск) завершены работы по эвакуации грузового самолета АН-12, который выкатился накануне за пределы взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении. Уточняется, что аэропорт начинает обслуживание пассажирских рейсов.

https://ria.ru/20250318/samolet-2005624030.html

https://ria.ru/20240604/an-26-1950401248.html

новый уренгой

сабетта

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, новый уренгой, сабетта, ан-12