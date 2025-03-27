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В аэропорту Нового Уренгоя завершили эвакуацию Ан-12 - РИА Новости, 27.03.2025
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06:05 27.03.2025 (обновлено: 06:06 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/urengoj-2007600559.html
В аэропорту Нового Уренгоя завершили эвакуацию Ан-12
В аэропорту Нового Уренгоя завершили эвакуацию Ан-12 - РИА Новости, 27.03.2025
В аэропорту Нового Уренгоя завершили эвакуацию Ан-12
Эвакуация самолета Ан-12, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа, завершена, аэропорт готовится к РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T06:05:00+03:00
2025-03-27T06:06:00+03:00
происшествия
новый уренгой
сабетта
ан-12
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мар – РИА Новости. Эвакуация самолета Ан-12, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа, завершена, аэропорт готовится к открытию, сообщает пресс-служба воздушной гавани. По данным единой дежурно-диспетчерской службы Нового Уренгоя, в среду у самолета Ан-12, летевшего из Сабетты в Новый Уренгой, при заходе на посадку левая стойка шасси "не стала на замок", и борт опрокинулся на левый бок. На борту находились восемь членов экипажа. Погибших и пострадавших при инциденте нет. Аэропорт временно прекращал прием и отправку воздушных судов. "В аэропорту Нового Уренгоя к 7.00 местного времени (5.0 мск) завершены работы по эвакуации грузового самолета АН-12, который выкатился накануне за пределы взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении. Уточняется, что аэропорт начинает обслуживание пассажирских рейсов.
https://ria.ru/20250318/samolet-2005624030.html
https://ria.ru/20240604/an-26-1950401248.html
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происшествия, новый уренгой, сабетта, ан-12
Происшествия, Новый Уренгой, Сабетта, Ан-12
В аэропорту Нового Уренгоя завершили эвакуацию Ан-12

В Новом Уренгое завершили эвакуацию самолета Ан-12, выкатившегося за пределы ВПП

Самолет Ан-12 выкатился за пределы ВПП в Новом Уренгое
Самолет Ан-12 выкатился за пределы ВПП в Новом Уренгое - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Самолет Ан-12 выкатился за пределы ВПП в Новом Уренгое
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мар – РИА Новости. Эвакуация самолета Ан-12, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа, завершена, аэропорт готовится к открытию, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
По данным единой дежурно-диспетчерской службы Нового Уренгоя, в среду у самолета Ан-12, летевшего из Сабетты в Новый Уренгой, при заходе на посадку левая стойка шасси "не стала на замок", и борт опрокинулся на левый бок. На борту находились восемь членов экипажа. Погибших и пострадавших при инциденте нет. Аэропорт временно прекращал прием и отправку воздушных судов.
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"В аэропорту Нового Уренгоя к 7.00 местного времени (5.0 мск) завершены работы по эвакуации грузового самолета АН-12, который выкатился накануне за пределы взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что аэропорт начинает обслуживание пассажирских рейсов.
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