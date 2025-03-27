https://ria.ru/20250327/uoltts-2007620155.html

NBC: Уолтц может стать козлом отпущения в скандале с перепиской чиновников

NBC: Уолтц может стать козлом отпущения в скандале с перепиской чиновников - РИА Новости, 27.03.2025

NBC: Уолтц может стать козлом отпущения в скандале с перепиской чиновников

Союзники и советники президента США Дональда Трампа считают, что Вашингтону следует найти "козла отпущения" в скандале с перепиской в мессенджере Signal, а... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T09:48:00+03:00

2025-03-27T09:48:00+03:00

2025-03-27T09:51:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Союзники и советники президента США Дональда Трампа считают, что Вашингтону следует найти "козла отпущения" в скандале с перепиской в мессенджере Signal, а больше всего на эту роль подходит советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц, сообщает телеканал NBC. В понедельник редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что 11 марта получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета, советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца и других чиновников. Пентагон утверждает, что в чате не было секретных материалов. По данным NBC, все больше союзников Трампа призывают президента уволить Уолтца, чтобы попытаться смягчить политические последствия разоблачений. Однако, как отмечается, некоторые в окружении президента США считают маловероятным, что тот уволит Уолтца или Хегсета. Как сообщил телеканалу один из бывших старших помощников Трампа, чиновникам Белого дома стоило бы выбрать козла отпущения и отделаться от него. По его мнению, сейчас речь идет о "политической проблеме". "Им нужно повесить это на кого-то и таким образом все исправить... Самый очевидный человек, с которым можно это сделать, - Уолтц", - заявил он. Бывший высокопоставленный чиновник администрации Трампа, занимавший должность в сфере внешней политики, также заявил телеканалу, что отставка Уолтца стала бы правильным шагом. "Это серьезно, и это нельзя просто так отбросить... Любой достойный госслужащий понял бы, что совершил ошибку серьезных масштабов, и из этого нужно извлечь урок", - заявил он. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее заявила, что Трамп полностью доверяет своей команде по национальной безопасности, несмотря на скандал с добавлением журналиста в чат высокопоставленных чиновников перед ударами по Йемену. Сам Трамп заявил во вторник, что не видит нужды в том, чтобы Уолтц приносил извинения за скандал.

https://ria.ru/20250326/ssha-2007330824.html

https://ria.ru/20250326/mask-2007335316.html

https://ria.ru/20250326/tramp-2007422413.html

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