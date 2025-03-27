NBC: Уолтц может стать козлом отпущения в скандале с перепиской чиновников
NBC: Уолтц может стать козлом отпущения в скандале с чатом чиновников в Signal
© AP Photo / Paul SancyaCоветник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц
© AP Photo / Paul Sancya
Cоветник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Союзники и советники президента США Дональда Трампа считают, что Вашингтону следует найти "козла отпущения" в скандале с перепиской в мессенджере Signal, а больше всего на эту роль подходит советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц, сообщает телеканал NBC.
В понедельник редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что 11 марта получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета, советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца и других чиновников. Пентагон утверждает, что в чате не было секретных материалов.
Как сообщил телеканалу один из бывших старших помощников Трампа, чиновникам Белого дома стоило бы выбрать козла отпущения и отделаться от него. По его мнению, сейчас речь идет о "политической проблеме".
"Им нужно повесить это на кого-то и таким образом все исправить... Самый очевидный человек, с которым можно это сделать, - Уолтц", - заявил он.
Бывший высокопоставленный чиновник администрации Трампа, занимавший должность в сфере внешней политики, также заявил телеканалу, что отставка Уолтца стала бы правильным шагом.
"Это серьезно, и это нельзя просто так отбросить... Любой достойный госслужащий понял бы, что совершил ошибку серьезных масштабов, и из этого нужно извлечь урок", - заявил он.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее заявила, что Трамп полностью доверяет своей команде по национальной безопасности, несмотря на скандал с добавлением журналиста в чат высокопоставленных чиновников перед ударами по Йемену. Сам Трамп заявил во вторник, что не видит нужды в том, чтобы Уолтц приносил извинения за скандал.