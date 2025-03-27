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NBC: Уолтц может стать козлом отпущения в скандале с перепиской чиновников - РИА Новости, 27.03.2025
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09:48 27.03.2025 (обновлено: 09:51 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/uoltts-2007620155.html
NBC: Уолтц может стать козлом отпущения в скандале с перепиской чиновников
NBC: Уолтц может стать козлом отпущения в скандале с перепиской чиновников - РИА Новости, 27.03.2025
NBC: Уолтц может стать козлом отпущения в скандале с перепиской чиновников
Союзники и советники президента США Дональда Трампа считают, что Вашингтону следует найти "козла отпущения" в скандале с перепиской в мессенджере Signal, а... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T09:48:00+03:00
2025-03-27T09:51:00+03:00
в мире
сша
йемен
вашингтон (штат)
майк уолтц
дональд трамп
nbc
министерство обороны сша
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Союзники и советники президента США Дональда Трампа считают, что Вашингтону следует найти "козла отпущения" в скандале с перепиской в мессенджере Signal, а больше всего на эту роль подходит советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц, сообщает телеканал NBC. В понедельник редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что 11 марта получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета, советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца и других чиновников. Пентагон утверждает, что в чате не было секретных материалов. По данным NBC, все больше союзников Трампа призывают президента уволить Уолтца, чтобы попытаться смягчить политические последствия разоблачений. Однако, как отмечается, некоторые в окружении президента США считают маловероятным, что тот уволит Уолтца или Хегсета. Как сообщил телеканалу один из бывших старших помощников Трампа, чиновникам Белого дома стоило бы выбрать козла отпущения и отделаться от него. По его мнению, сейчас речь идет о "политической проблеме". "Им нужно повесить это на кого-то и таким образом все исправить... Самый очевидный человек, с которым можно это сделать, - Уолтц", - заявил он. Бывший высокопоставленный чиновник администрации Трампа, занимавший должность в сфере внешней политики, также заявил телеканалу, что отставка Уолтца стала бы правильным шагом. "Это серьезно, и это нельзя просто так отбросить... Любой достойный госслужащий понял бы, что совершил ошибку серьезных масштабов, и из этого нужно извлечь урок", - заявил он. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее заявила, что Трамп полностью доверяет своей команде по национальной безопасности, несмотря на скандал с добавлением журналиста в чат высокопоставленных чиновников перед ударами по Йемену. Сам Трамп заявил во вторник, что не видит нужды в том, чтобы Уолтц приносил извинения за скандал.
https://ria.ru/20250326/ssha-2007330824.html
https://ria.ru/20250326/mask-2007335316.html
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сша
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в мире, сша, йемен, вашингтон (штат), майк уолтц, дональд трамп, nbc, министерство обороны сша, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Йемен, Вашингтон (штат), Майк Уолтц, Дональд Трамп, NBC, Министерство обороны США, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
NBC: Уолтц может стать козлом отпущения в скандале с перепиской чиновников

NBC: Уолтц может стать козлом отпущения в скандале с чатом чиновников в Signal

© AP Photo / Paul SancyaCоветник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц
Cоветник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Paul Sancya
Cоветник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Союзники и советники президента США Дональда Трампа считают, что Вашингтону следует найти "козла отпущения" в скандале с перепиской в мессенджере Signal, а больше всего на эту роль подходит советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц, сообщает телеканал NBC.
В понедельник редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что 11 марта получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета, советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца и других чиновников. Пентагон утверждает, что в чате не было секретных материалов.
Марк Уорнер - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Американский сенатор призвал Хегсета и Уолтца уйти в отставку
Вчера, 02:40
По данным NBC, все больше союзников Трампа призывают президента уволить Уолтца, чтобы попытаться смягчить политические последствия разоблачений. Однако, как отмечается, некоторые в окружении президента США считают маловероятным, что тот уволит Уолтца или Хегсета.
Как сообщил телеканалу один из бывших старших помощников Трампа, чиновникам Белого дома стоило бы выбрать козла отпущения и отделаться от него. По его мнению, сейчас речь идет о "политической проблеме".
"Им нужно повесить это на кого-то и таким образом все исправить... Самый очевидный человек, с которым можно это сделать, - Уолтц", - заявил он.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Маск согласился с Трампом, что Уолтц должен остаться в администрации
Вчера, 04:17
Бывший высокопоставленный чиновник администрации Трампа, занимавший должность в сфере внешней политики, также заявил телеканалу, что отставка Уолтца стала бы правильным шагом.
"Это серьезно, и это нельзя просто так отбросить... Любой достойный госслужащий понял бы, что совершил ошибку серьезных масштабов, и из этого нужно извлечь урок", - заявил он.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее заявила, что Трамп полностью доверяет своей команде по национальной безопасности, несмотря на скандал с добавлением журналиста в чат высокопоставленных чиновников перед ударами по Йемену. Сам Трамп заявил во вторник, что не видит нужды в том, чтобы Уолтц приносил извинения за скандал.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Почти половина опрошенных американцев осудила переписку чиновников в Signal
Вчера, 13:13
 
В миреСШАЙеменВашингтон (штат)Майк УолтцДональд ТрампNBCМинистерство обороны СШААнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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