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Париж и Лондон терпят неудачу в своей кампании по Украине, пишет WSJ - РИА Новости, 27.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:25 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/ukraina-2007804642.html
Париж и Лондон терпят неудачу в своей кампании по Украине, пишет WSJ
Париж и Лондон терпят неудачу в своей кампании по Украине, пишет WSJ - РИА Новости, 27.03.2025
Париж и Лондон терпят неудачу в своей кампании по Украине, пишет WSJ
Великобритания и Франция терпят неудачу в своей кампании по убеждению других европейских союзников отправить войска на Украину, при этом американские чиновники... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T21:25:00+03:00
2025-03-27T21:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
россия
кир стармер
эммануэль макрон
сергей лавров
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Великобритания и Франция терпят неудачу в своей кампании по убеждению других европейских союзников отправить войска на Украину, при этом американские чиновники отвергли план Европы, пишет газета Wall Street Journal. "Британия и Франция терпят неудачу в своей кампании по убеждению других европейских союзников направить войска на Украину для обеспечения мирного соглашения на фоне растущих сомнений в готовности США гарантировать их безопасность", - говорится в публикации. По данным издания, центральное место в опасениях Европы занимает вопрос о том, будут ли США играть какую-то роль в поддержке европейского развертывания. "Вашингтон пока не предложил никаких обязательств, а некоторые высокопоставленные американские чиновники отвергли европейский план", - пишет газета. Саммит "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", прошел в четверг в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры из 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов были представлены Австрия, Австралия и Канада. Агентство Блумберг 13 марта передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщала, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.
https://ria.ru/20250327/frantsiya-2007782012.html
https://ria.ru/20250327/initsiativa-2007599756.html
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в мире, украина, франция, россия, кир стармер, эммануэль макрон, сергей лавров, евросоюз, европейский совет, нато, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Россия, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, Евросоюз, Европейский совет, НАТО, Великобритания
Париж и Лондон терпят неудачу в своей кампании по Украине, пишет WSJ

WSJ: Париж и Лондон терпят неудачу в убеждении ЕС отправить войска на Украину

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Великобритания и Франция терпят неудачу в своей кампании по убеждению других европейских союзников отправить войска на Украину, при этом американские чиновники отвергли план Европы, пишет газета Wall Street Journal.
"Британия и Франция терпят неудачу в своей кампании по убеждению других европейских союзников направить войска на Украину для обеспечения мирного соглашения на фоне растущих сомнений в готовности США гарантировать их безопасность", - говорится в публикации.
Эйфелева башня - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Франция не уверена, что борьба за Украину отвечает ее интересам, пишет FT
Вчера, 19:41
По данным издания, центральное место в опасениях Европы занимает вопрос о том, будут ли США играть какую-то роль в поддержке европейского развертывания.
"Вашингтон пока не предложил никаких обязательств, а некоторые высокопоставленные американские чиновники отвергли европейский план", - пишет газета.
Киев - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
"Десять дней": на Западе сообщили печальные для Украины новости
Вчера, 05:33
Саммит "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", прошел в четверг в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры из 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов были представлены Австрия, Австралия и Канада.
Агентство Блумберг 13 марта передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщала, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
В Минобороны Британии прокомментировали слова Трампа о халявщиках
26 марта, 18:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияРоссияКир СтармерЭммануэль МакронСергей ЛавровЕвросоюзЕвропейский советНАТОВеликобритания
 
 
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