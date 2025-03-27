https://ria.ru/20250327/ukraina-2007777949.html

В четырех украинских областях объявили воздушную тревогу

В четырех украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.03.2025

В четырех украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в четверг в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T19:07:00+03:00

2025-03-27T19:07:00+03:00

2025-03-27T19:07:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в указанных регионах была объявлена в 18.22 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, харьковская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины