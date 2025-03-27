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"Даже если завершится завтра". В США сообщили плохие новости для Украины
"Даже если завершится завтра". В США сообщили плохие новости для Украины - РИА Новости, 27.03.2025
"Даже если завершится завтра". В США сообщили плохие новости для Украины
Украина останется без денег в 2026 году в случае завершения конфликта, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:15:00+03:00
2025-03-27T17:15:00+03:00
2025-03-27T17:15:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Украина останется без денег в 2026 году в случае завершения конфликта, пишет Responsible Statecraft."Даже если война закончится завтра, Украина все равно рискует остаться без денег в 2026 году", — говорится в материале.Как указал обозреватель, Киев не сможет в краткие сроки сократить свои сильно выросшие из-за конфликта военные расходы в случае завершения боевых действий, а планов на погашение предоставленных украинцам кредитов ее спонсорами никто на текущий момент не разработал.Депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев в марте заявил, что Украина должна экономно и рационально использовать поступающие транши финансовой помощи от ЕС.Европейская комиссия 20 марта сообщила, что выделила Украине дополнительно 1 миллиард евро в рамках кредита G7 с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов. Отмечалось, что общий уже выделенный Киеву Брюсселем кредит таким образом составляет 4 миллиарда евро. Всего Евросоюз обязался предоставить Украине порядка 18 миллиардов евро кредитов с погашением из доходов от российских активов в рамках согласованного G7 кредита на 45 миллиардов евро.
https://ria.ru/20250327/zelenskiy-2007712616.html
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украина, киев, брюссель, даниил гетманцев, g7, верховная рада украины, евросоюз, в мире
Украина, Киев, Брюссель, Даниил Гетманцев, G7, Верховная Рада Украины, Евросоюз, В мире
"Даже если завершится завтра". В США сообщили плохие новости для Украины
Responsible Statecraft: Украина останется без денег в 2026 году