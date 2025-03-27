В Венгрии считают вступление Украины в ЕС невозможным
Глава администрации премьера Венгрии Гуйяш: вступление Украины в ЕС абсурдно
© AP Photo / Omar HavanaСотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины
© AP Photo / Omar Havana
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 27 мар - РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз абсурдно и невозможно, поскольку не ясны границы страны, Киев совершенно не выполнил критерии, а ускоренное членство привело бы к непредвиденным последствиям в сельском хозяйстве и политике сплочения, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1.
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"Можно задать бесчисленные вопросы об Украине, на которые нельзя ответить и с которыми она ничего не может поделать. На данный момент мы не знаем, что за территориальная единица хочет присоединиться", - сказал Гуйяш.
Он уточнил, что даже из отчета Еврокомиссии следует, что Киев пока совершенно не выполнил требования по вступлению в Евросоюз.
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"То есть Европу хотят заставить принять Украину, в то время как Еврокомиссия на протяжении десятилетий заявляла, что вступление возможно только на основе заслуг. И на фоне этого принуждают в течение всего нескольких лет принять страну, согласно собственным официальным отчетам комиссии, никоим образом не соответствующую этим ожиданиям, которые должны соблюдать страны-члены ЕС. Это совершенно абсурдно и невозможно", - подчеркнул Гуйяш.
Он также добавил, что план по ускоренному членству Украины "не продуман и грозит непредвиденными последствиями", прежде всего в сфере сельского хозяйства, политики сплочения, а также в связи с тем, что граждане Украины получат возможность беспрепятственно проникать в ЕС.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. По его словам, Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации, Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Орбан прокомментировал идею вступления Украины в ЕС
14 марта, 11:53
Орбан после саммита ЕС 6 марта сообщил, что в стране будет проведен опрос населения о вступлении Украины в Евросоюз, потому что, по его мнению, сначала надо определиться с этим вопросом, а потом принимать решение о финансовой поддержке Украины со стороны объединения. Национальные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не согласится ни на какие шаги в сторону приема Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье, и считает возмутительными попытки Киева и Брюсселя представить проблему как надуманную. Он также напомнил, что в Венгрии в ближайшие недели проведет национальную консультацию о вступлении Украины в ЕС, а без единогласного одобрения принимать новых членов ни в ЕС, ни в НАТО нельзя.