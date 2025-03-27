https://ria.ru/20250327/ukraina-2007707914.html

В Венгрии считают вступление Украины в ЕС невозможным

В Венгрии считают вступление Украины в ЕС невозможным - РИА Новости, 27.03.2025

В Венгрии считают вступление Украины в ЕС невозможным

Вступление Украины в Евросоюз абсурдно и невозможно, поскольку не ясны границы страны, Киев совершенно не выполнил критерии, а ускоренное членство привело бы к... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T15:17:00+03:00

2025-03-27T15:17:00+03:00

2025-03-27T15:17:00+03:00

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евросоюз

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БУДАПЕШТ, 27 мар - РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз абсурдно и невозможно, поскольку не ясны границы страны, Киев совершенно не выполнил критерии, а ускоренное членство привело бы к непредвиденным последствиям в сельском хозяйстве и политике сплочения, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1. "Можно задать бесчисленные вопросы об Украине, на которые нельзя ответить и с которыми она ничего не может поделать. На данный момент мы не знаем, что за территориальная единица хочет присоединиться", - сказал Гуйяш.Он уточнил, что даже из отчета Еврокомиссии следует, что Киев пока совершенно не выполнил требования по вступлению в Евросоюз. "То есть Европу хотят заставить принять Украину, в то время как Еврокомиссия на протяжении десятилетий заявляла, что вступление возможно только на основе заслуг. И на фоне этого принуждают в течение всего нескольких лет принять страну, согласно собственным официальным отчетам комиссии, никоим образом не соответствующую этим ожиданиям, которые должны соблюдать страны-члены ЕС. Это совершенно абсурдно и невозможно", - подчеркнул Гуйяш. Он также добавил, что план по ускоренному членству Украины "не продуман и грозит непредвиденными последствиями", прежде всего в сфере сельского хозяйства, политики сплочения, а также в связи с тем, что граждане Украины получат возможность беспрепятственно проникать в ЕС. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. По его словам, Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации, Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество. Орбан после саммита ЕС 6 марта сообщил, что в стране будет проведен опрос населения о вступлении Украины в Евросоюз, потому что, по его мнению, сначала надо определиться с этим вопросом, а потом принимать решение о финансовой поддержке Украины со стороны объединения. Национальные консультации в Венгрии не предполагают порога явки. Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не согласится ни на какие шаги в сторону приема Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье, и считает возмутительными попытки Киева и Брюсселя представить проблему как надуманную. Он также напомнил, что в Венгрии в ближайшие недели проведет национальную консультацию о вступлении Украины в ЕС, а без единогласного одобрения принимать новых членов ни в ЕС, ни в НАТО нельзя.

https://ria.ru/20250316/byulleten-2005359405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, еврокомиссия, нато