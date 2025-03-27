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В Раде оценили новый проект соглашения по недрам, предложенный США - РИА Новости, 27.03.2025
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15:07 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/ukraina-2007702356.html
В Раде оценили новый проект соглашения по недрам, предложенный США
В Раде оценили новый проект соглашения по недрам, предложенный США - РИА Новости, 27.03.2025
В Раде оценили новый проект соглашения по недрам, предложенный США
Депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк считает, что новый проект соглашения по украинским недрам, предложенный США, вряд ли будет принят... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T15:07:00+03:00
2025-03-27T15:07:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк считает, что новый проект соглашения по украинским недрам, предложенный США, вряд ли будет принят Киевом в нынешнем виде. Ранее в четверг Железняк сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, подразумевает участие Соединенных Штатов в управлении всеми украинскими полезными ископаемыми, включая нефть и газ. В нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Проект предполагает, что вклад США - это уже оказанная Киеву с 2022 года помощь. "Мы его еще не подписали, не согласились и, уверен, будем долго по поводу него дискутировать. В таком варианте вряд ли он пройдет, тем более ратификацию в парламенте... Мягко говоря, он действительно шокирует. Это не тот документ, который мы ожидали бы от партнеров", - сказал Железняк на видео, опубликованном в его YouTube-канале. Он убежден, что по проекту еще будут вестись переговоры, в результате чего в его текст внесут изменения. "Я не прямо, что сильно доверяю офису (Зеленского - ред.) и кабмину, но убежден на 110%, что в таком виде точно нет. Будут требовать изменить текст. Ну и еще есть же процесс ратификации. Быстро ли пойдет процесс согласования текста нового соглашения? Не думаю", - отметил Железняк. Министр финансов США Скотт Бессент в среду сообщал, что США и Украина близки к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов, документ может быть утвержден уже на следующей неделе. Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву, в частности, они хотят, чтобы ряд активов, в том числе АЭС Украины, перешли под контроль Вашингтона. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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В Раде оценили новый проект соглашения по недрам, предложенный США

Депутат Рады Железняк: проект соглашения по недрам вряд ли примут без изменений

© AP Photo / Efrem LukatskyДобыча ильменита в карьере в Кировоградской области
Добыча ильменита в карьере в Кировоградской области - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Добыча ильменита в карьере в Кировоградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк считает, что новый проект соглашения по украинским недрам, предложенный США, вряд ли будет принят Киевом в нынешнем виде.
Ранее в четверг Железняк сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, подразумевает участие Соединенных Штатов в управлении всеми украинскими полезными ископаемыми, включая нефть и газ. В нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Проект предполагает, что вклад США - это уже оказанная Киеву с 2022 года помощь.
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"Мы его еще не подписали, не согласились и, уверен, будем долго по поводу него дискутировать. В таком варианте вряд ли он пройдет, тем более ратификацию в парламенте... Мягко говоря, он действительно шокирует. Это не тот документ, который мы ожидали бы от партнеров", - сказал Железняк на видео, опубликованном в его YouTube-канале.
Он убежден, что по проекту еще будут вестись переговоры, в результате чего в его текст внесут изменения.
"Я не прямо, что сильно доверяю офису (Зеленского - ред.) и кабмину, но убежден на 110%, что в таком виде точно нет. Будут требовать изменить текст. Ну и еще есть же процесс ратификации. Быстро ли пойдет процесс согласования текста нового соглашения? Не думаю", - отметил Железняк.
Министр финансов США Скотт Бессент в среду сообщал, что США и Украина близки к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов, документ может быть утвержден уже на следующей неделе.
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Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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