В Раде оценили новый проект соглашения по недрам, предложенный США
Депутат Рады Железняк: проект соглашения по недрам вряд ли примут без изменений
© AP Photo / Efrem LukatskyДобыча ильменита в карьере в Кировоградской области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Добыча ильменита в карьере в Кировоградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк считает, что новый проект соглашения по украинским недрам, предложенный США, вряд ли будет принят Киевом в нынешнем виде.
Ранее в четверг Железняк сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, подразумевает участие Соединенных Штатов в управлении всеми украинскими полезными ископаемыми, включая нефть и газ. В нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Проект предполагает, что вклад США - это уже оказанная Киеву с 2022 года помощь.
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"Мы его еще не подписали, не согласились и, уверен, будем долго по поводу него дискутировать. В таком варианте вряд ли он пройдет, тем более ратификацию в парламенте... Мягко говоря, он действительно шокирует. Это не тот документ, который мы ожидали бы от партнеров", - сказал Железняк на видео, опубликованном в его YouTube-канале.
Он убежден, что по проекту еще будут вестись переговоры, в результате чего в его текст внесут изменения.
"Я не прямо, что сильно доверяю офису (Зеленского - ред.) и кабмину, но убежден на 110%, что в таком виде точно нет. Будут требовать изменить текст. Ну и еще есть же процесс ратификации. Быстро ли пойдет процесс согласования текста нового соглашения? Не думаю", - отметил Железняк.
Министр финансов США Скотт Бессент в среду сообщал, что США и Украина близки к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов, документ может быть утвержден уже на следующей неделе.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву, в частности, они хотят, чтобы ряд активов, в том числе АЭС Украины, перешли под контроль Вашингтона.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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