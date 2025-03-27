https://ria.ru/20250327/ukraina-2007697050.html

В офисе Зеленского рассказали о работе над соглашением с США

В офисе Зеленского рассказали о работе над соглашением с США - РИА Новости, 27.03.2025

В офисе Зеленского рассказали о работе над соглашением с США

Киеву предстоит кропотливая работа по внесению изменений в законодательство в связи с готовящимся соглашением с США по ресурсам Украины, заявил замглавы офиса... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T14:59:00+03:00

2025-03-27T14:59:00+03:00

2025-03-27T14:59:00+03:00

сша

украина

киев

владимир зеленский

скотт бессент

дональд трамп

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Киеву предстоит кропотливая работа по внесению изменений в законодательство в связи с готовящимся соглашением с США по ресурсам Украины, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква. "Насколько мы понимаем, американская сторона готовит соответствующие предложения и проект договора, но украинская должна также очень подробно его проанализировать. Должны работать соответствующие специалисты: экономисты финансисты, юристы, ведь этот договор уже точно будет подлежать ратификации (в парламентах Украины и США – ред.)… Он (договор – ред.), очевидно, потребует изменения ряда законодательных актов в Украине. Это тяжелая кропотливая работа", - сказал Жовква в интервью агентству Укринформ. Министр финансов США Скотт Бессент в среду сообщал, что США и Украина близки к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов, документ может быть утвержден уже на следующей неделе. Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву, в частности, они хотят, чтобы ряд активов, в том числе АЭС Украины, перешли под контроль Вашингтона. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

https://ria.ru/20250226/zelenskij-2001829956.html

сша

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, украина, киев, владимир зеленский, скотт бессент, дональд трамп