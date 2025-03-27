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В офисе Зеленского рассказали о работе над соглашением с США - РИА Новости, 27.03.2025
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14:59 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/ukraina-2007697050.html
В офисе Зеленского рассказали о работе над соглашением с США
В офисе Зеленского рассказали о работе над соглашением с США - РИА Новости, 27.03.2025
В офисе Зеленского рассказали о работе над соглашением с США
Киеву предстоит кропотливая работа по внесению изменений в законодательство в связи с готовящимся соглашением с США по ресурсам Украины, заявил замглавы офиса... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T14:59:00+03:00
2025-03-27T14:59:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Киеву предстоит кропотливая работа по внесению изменений в законодательство в связи с готовящимся соглашением с США по ресурсам Украины, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква. "Насколько мы понимаем, американская сторона готовит соответствующие предложения и проект договора, но украинская должна также очень подробно его проанализировать. Должны работать соответствующие специалисты: экономисты финансисты, юристы, ведь этот договор уже точно будет подлежать ратификации (в парламентах Украины и США – ред.)… Он (договор – ред.), очевидно, потребует изменения ряда законодательных актов в Украине. Это тяжелая кропотливая работа", - сказал Жовква в интервью агентству Укринформ. Министр финансов США Скотт Бессент в среду сообщал, что США и Украина близки к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов, документ может быть утвержден уже на следующей неделе. Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву, в частности, они хотят, чтобы ряд активов, в том числе АЭС Украины, перешли под контроль Вашингтона. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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сша, украина, киев, владимир зеленский, скотт бессент, дональд трамп
США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Скотт Бессент, Дональд Трамп
В офисе Зеленского рассказали о работе над соглашением с США

Офис Зеленского: Киев изменит некоторые законы для соглашения с США по ресурсам

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Fotolia / aviavlad
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Киеву предстоит кропотливая работа по внесению изменений в законодательство в связи с готовящимся соглашением с США по ресурсам Украины, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква.
«
"Насколько мы понимаем, американская сторона готовит соответствующие предложения и проект договора, но украинская должна также очень подробно его проанализировать. Должны работать соответствующие специалисты: экономисты финансисты, юристы, ведь этот договор уже точно будет подлежать ратификации (в парламентах Украины и США – ред.)… Он (договор – ред.), очевидно, потребует изменения ряда законодательных актов в Украине. Это тяжелая кропотливая работа", - сказал Жовква в интервью агентству Укринформ.
Министр финансов США Скотт Бессент в среду сообщал, что США и Украина близки к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов, документ может быть утвержден уже на следующей неделе.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву, в частности, они хотят, чтобы ряд активов, в том числе АЭС Украины, перешли под контроль Вашингтона.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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