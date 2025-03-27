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ВСУ продолжают наносить удары по объектам энергетики, заявило Минобороны

ВСУ продолжают наносить удары по объектам энергетики, заявило Минобороны - РИА Новости, 27.03.2025

ВСУ продолжают наносить удары по объектам энергетики, заявило Минобороны

Киев продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, в среду он атаковал объекты в Брянской области и Крыму, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T14:11:00+03:00

2025-03-27T14:11:00+03:00

2025-03-27T14:58:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Киев продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, в среду он атаковал объекты в Брянской области и Крыму, сообщили в Минобороны."Вопреки заявлениям киевского режима о якобы прекращении ударов по объектам российской энергетики, в течение прошедших суток ВСУ продолжали нанесение ударов по энергетической инфраструктуре", — говорится в материале.Отмечается, что накануне около 17:00 мск в Брянской области украинский беспилотник атаковал объект "Брянскэнерго". В результате произошло отключение высоковольтной линии десять киловольт. В Климовском районе люди остались без электричества.Кроме того, сегодня утром в регионе вывели из строя комплектную трансформаторную подстанцию в результате прицельного артиллерийского обстрела."Также около 17:00 российскими средствами ПВО над территорией Крыма в районе мыса Тарханкут сбит украинский ударный БПЛА самолетного типа, объектом атаки которого являлось наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа", — добавили в ведомстве.Атаки ВСУ на объекты энергетикиДевятнадцатого марта, через несколько часов после телефонного раз