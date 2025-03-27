https://ria.ru/20250327/ukraina-2007641802.html

В МИД прокомментировали удары Украины по гражданской инфраструктуре России

В МИД прокомментировали удары Украины по гражданской инфраструктуре России - РИА Новости, 27.03.2025

В МИД прокомментировали удары Украины по гражданской инфраструктуре России

Удары Киева по гражданской инфраструктуре России подтверждают его недоговороспособность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 27.03.2025

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Удары Киева по гражданской инфраструктуре России подтверждают его недоговороспособность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Продолжаются атаки киевского режима на объекты энергетической инфраструктуры. 25-26 марта были совершены атаки украинскими беспилотниками по энергообъектам на территории Брянской и Курской области, была предотвращена попытка удара по газохранилищу в Крыму. Это при том, что Зеленский публично заявил о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики. В очередной раз подтверждаем недоговороспособность киевского режима",- сказала она в ходе брифинга в четверг.Ранее Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США, прошедшей в Эр-Рияде. Согласно заявлению, Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. В нем также сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.

https://ria.ru/20250327/kiev-2007644053.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, киев