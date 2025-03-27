В МИД прокомментировали удары Украины по гражданской инфраструктуре России
МИД назвал Киев недоговороспособным из-за ударов по гражданской инфраструктуре
МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Удары Киева по гражданской инфраструктуре России подтверждают его недоговороспособность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Продолжаются атаки киевского режима на объекты энергетической инфраструктуры. 25-26 марта были совершены атаки украинскими беспилотниками по энергообъектам на территории Брянской и Курской области, была предотвращена попытка удара по газохранилищу в Крыму. Это при том, что Зеленский публично заявил о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики. В очередной раз подтверждаем недоговороспособность киевского режима",- сказала она в ходе брифинга в четверг.
Ранее Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США, прошедшей в Эр-Рияде. Согласно заявлению, Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. В нем также сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.