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В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.03.2025
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в четверг в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T10:28:00+03:00
2025-03-27T10:28:00+03:00
2025-03-27T10:28:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. По его данным, тревога в Сумской области звучит около часа. В 10.10 мск тревога расширилась на Киев и остальные указанные регионы страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу