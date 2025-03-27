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AP: Европа может разместить военных вдоль Днепра или на западе Украины - РИА Новости, 27.03.2025
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09:13 27.03.2025 (обновлено: 12:49 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/ukraina-2007614801.html
AP: Европа может разместить военных вдоль Днепра или на западе Украины
AP: Европа может разместить военных вдоль Днепра или на западе Украины - РИА Новости, 27.03.2025
AP: Европа может разместить военных вдоль Днепра или на западе Украины
Европейские военные рассматривают разные варианты развертывания войск на Украине, в том числе вдоль реки Днепр, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T09:13:00+03:00
2025-03-27T12:49:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Европейские военные рассматривают разные варианты развертывания войск на Украине, в том числе вдоль реки Днепр, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на французского чиновника. &quot;Возможный вариант, за который выступает Франция, предполагает размещение членами коалиции значительных сил в центре Украины, где-то вдоль реки Днепр, подальше от линии фронта&quot;, — указано в материале.Как отмечает агентство, европейские военачальники и стратеги рассматривают разные варианты размещения военных для "содействия" урегулированию конфликта на Украине. По словам собеседника Ассошиэйтед Пресс, возможные места для развертывания контингента — запад Украины или даже соседние страны. Саммит "коалиции желающих", где обсудят гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", пройдет в четверг в Париже для поиска консенсуса по этому вопросу. Агентство Блумберг 13 марта сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта написала, что британские военные назвали планы своего премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии. Глава МИД Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, при появлении европейского контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".
https://ria.ru/20250326/makron-2007580239.html
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в мире, украина, россия, эммануэль макрон, кир стармер, сергей лавров, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Сергей Лавров, Евросоюз

AP: Европа может разместить военных вдоль Днепра или на западе Украины

© AP Photo / Alexandru DobreФранцузские военные во время учений
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Alexandru Dobre
Французские военные во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Европейские военные рассматривают разные варианты развертывания войск на Украине, в том числе вдоль реки Днепр, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на французского чиновника.
«

"Возможный вариант, за который выступает Франция, предполагает размещение членами коалиции значительных сил в центре Украины, где-то вдоль реки Днепр, подальше от линии фронта", — указано в материале.

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Как отмечает агентство, европейские военачальники и стратеги рассматривают разные варианты размещения военных для "содействия" урегулированию конфликта на Украине. По словам собеседника Ассошиэйтед Пресс, возможные места для развертывания контингента — запад Украины или даже соседние страны.
Саммит "коалиции желающих", где обсудят гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", пройдет в четверг в Париже для поиска консенсуса по этому вопросу.
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Агентство Блумберг 13 марта сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта написала, что британские военные назвали планы своего премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.
Глава МИД Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, при появлении европейского контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".
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