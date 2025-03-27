https://ria.ru/20250327/ukraina-2007601392.html

ВСУ стали прятать оружие на объектах энергетики, сообщили в подполье

ВСУ стали прятать оружие на объектах энергетики, сообщили в подполье - РИА Новости, 27.03.2025

ВСУ стали прятать оружие на объектах энергетики, сообщили в подполье

ВСУ после договоренностей о ненанесении ударов по энергосистеме прячут особо ценное вооружение на подстанциях, соединяющих атомные электростанции, рассказал РИА РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T06:21:00+03:00

2025-03-27T06:21:00+03:00

2025-03-27T06:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

сша

владимир путин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004745539_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2ce8ff24e1dae5ce2ab7f1d0dd02a7c.jpg

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. ВСУ после договоренностей о ненанесении ударов по энергосистеме прячут особо ценное вооружение на подстанциях, соединяющих атомные электростанции, рассказал РИА Новости представитель пророссийского подполья. "Сначала прятали вооружение и военнослужащих в медучреждениях, после договоренностей о перемирии — стали прятаться на подстанциях 750 кВт, соединяющих атомные электростанции. Они знают, что Россия не будет бить, и так вот хитрят", —сообщил собеседник агентства. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор со своим американским коллегой Трампом. Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, хозяин Белого дома выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял Дмитрий Песков , российские военные воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, сша, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины