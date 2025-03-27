ВСУ стали прятать оружие на объектах энергетики, сообщили в подполье
ВСУ прячут вооружение на подстанциях 750 кВт, соединяющих АЭС
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. ВСУ после договоренностей о ненанесении ударов по энергосистеме прячут особо ценное вооружение на подстанциях, соединяющих атомные электростанции, рассказал РИА Новости представитель пророссийского подполья.
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"Сначала прятали вооружение и военнослужащих в медучреждениях, после договоренностей о перемирии — стали прятаться на подстанциях 750 кВт, соединяющих атомные электростанции. Они знают, что Россия не будет бить, и так вот хитрят", —сообщил собеседник агентства.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор со своим американским коллегой Трампом. Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, хозяин Белого дома выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу.
Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял Дмитрий Песков , российские военные воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.
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